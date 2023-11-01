አዲስ አንቀጽ፡ ጠፈርተኞች በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ የጠፈር ጉዞን ለመጠገን ይዘጋጃሉ።

የኤግዚቢሽን 70 መርከበኞች ለሥራው ሲዘጋጅ በዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ለጥገና የጠፈር ጉዞ የመጨረሻ ዝግጅት በመደረግ ላይ ነው። እሮብ ረቡዕ የናሳ ጠፈርተኞች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ የሬድዮ የመገናኛ መሳሪያዎችን ለማስወገድ እና የአይኤስኤስ የፀሐይ ኃይል ድርድር ፀሀይን ለመከታተል የሚያስችል ሃርድዌር ለመለዋወጥ የሰባት ሰአት የሚፈጅ የእግረኛ መንገድ ይሳፍራሉ።
በኤዲቲ ከቀኑ 8፡05 ላይ እንዲጀመር የታቀደው የጠፈር ጉዞ ሁለቱም ጠፈርተኞች ከጠዋቱ ጣቢያ ውጭ ሲወጡ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። የተልእኮ አስተዳዳሪዎች ለናሳ ቲቪ ከቀኑ 6፡30 ኤዲቲ በኤጀንሲው አፕሊኬሽን እና ድህረ ገጽ ላይ የዝግጅቱን የቀጥታ ስርጭት እንዲያቀርብ ፍቃድ ሰጥተዋል።
የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ ኮማንደር አንድሪያስ ሞገንሰን እና የጃኤክስኤ ሳቶሺ ፉሩካዋ (የጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎረር ኤጀንሲ) ሞግቤሊ እና ኦሃራ ለቀን የጠፈር ጉዞ ዝግጅት ተቀላቀሉ። ቡድኑ የሙቀት መጠንን፣ የደም ግፊትን፣ የልብ ምት እና የመተንፈሻ አካላትን ጨምሮ ደረጃውን የጠበቀ የህክምና ምርመራ አድርጓል። በተጨማሪም፣ የስፔስ መራመድ ሂደቶችን ገምግመዋል እና የመጨረሻውን ዝግጁነት ኮንፈረንስ ከመሬት ስፔሻሊስቶች ጋር አካሂደዋል።
በ Quest airlock ውስጥ፣ ጠፈርተኞቹ ለመጪው የጠፈር ጉዞ ለመዘጋጀት መሳሪያቸውን እና የጠፈር ልብሶቻቸውን አዘጋጁ። የጥገና ሥራው በዚህ ዓመት በ ISS የተካሄደውን 12ኛው የጠፈር ጉዞ ምልክት ያደርጋል።
ይህ በንዲህ እንዳለ፣ የጠፈር ጣቢያው ሶስት ኮስሞናውቶች በጣቢያው ሮስስኮስሞስ ክፍል ውስጥ በየእለቱ ሳይንሳዊ ምርምር እና የጥገና ተግባራቸው ላይ አተኩረዋል። የበረራ መሐንዲስ ኦሌግ ኮኖኔንኮ የልብ እና የደም ግፊት እንቅስቃሴን በሚለካ የ24 ሰዓት ክፍለ ጊዜ ላይ የተሳተፈ ሲሆን የበረራ ኢንጂነር ኒኮላይ ቹብ ካለፈው ሳምንት የጠፈር ጉዞ የጽዳት ስራዎችን አጠናቋል። የበረራ መሐንዲስ ኮንስታንቲን ቦሪሶቭ ቀኑን ሙሉ የህይወት ድጋፍ እና የጥገና ሥራዎችን ረድቷል።
በየጥ:
ጥ፡ የጠፈር ተመራማሪዎች በጠፈር ጉዞ ወቅት ምን ያደርጋሉ?
መ፡ የጠፈር ተመራማሪዎቹ የሬዲዮ መገናኛ መሳሪያን ያስወግዳሉ እና ሃርድዌርን ለአይኤስኤስ የፀሃይ ድርድሮች ይቀያይራሉ።
ጥ፡ የጠፈር መንገዱ ይሰራጫል?
መ፡ አዎ፣ ናሳ ቲቪ የህዋ ጉዞውን በኤጀንሲው መተግበሪያ እና ድህረ ገጽ ላይ የቀጥታ ሽፋን ይሰጣል።
ጥ፡ በዚህ አመት በ ISS ስንት የጠፈር ጉዞዎች ተካሂደዋል?
መ፡ ይህ በ12 በአይኤስኤስ የሚካሄደው 2021ኛው የጠፈር ጉዞ ይሆናል።