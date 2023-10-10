የጨረቃ መሰል ሁኔታዎች የጠፈር ተመራማሪዎች ስልጠና ኢሪ አዲስ ፎቶዎች

የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ጄሲካ ሜየር በቅርቡ በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል (JSC) የራሷን እና የሌላ ግለሰብን የጠፈር ልብስ ልብስ ስልጠና ላይ የምትገኝ ፎቶ አጋርታለች። ፎቶዎቹ የጠፈር ተጓዦችን የሚያሳዩት የጨረቃን ገጽ ሁኔታ ለመምሰል በተሰራው በሮክ ጓሮ ውስጥ ሲሆን ይህም መብራቶችን እና ጥቁር ግድግዳዎችን ያካተተ ነው.
በአንድ ፎቶ ላይ ሜይር በተመሰለው የጨረቃ ገጽታ ላይ ከባልደረባዋ ጋር የጡጫ ጩኸት ስትለዋወጥ ይታያል። የለበሱት የጠፈር ልብሶች ሙሉ በሙሉ የታሸጉ አይደሉም, ይልቁንም ክብደቱን እንዲላመዱ እና ትክክለኛውን አለባበስ እንዲሰማቸው የሚያስችላቸው ቀልዶች ናቸው.
እነዚህ የሥልጠና ልምምዶች ከ 3 ወይም 2025 በፊት ይካሄዳሉ ተብሎ በሚጠበቀው በአርጤምስ 2026 ተልዕኮ ወቅት ጠፈርተኞችን በጨረቃ ላይ ለማሳረፍ ለሚያደርገው የናሳ የአርጤምስ ፕሮግራም ወሳኝ ናቸው።ሜይር የስልጠና ቡድኑ ላደረገው ልፋት አድናቆቷን ገልፃለች።
የJSC ተቋም ጠፈርተኞች በጨረቃ ላይ መራመድን ከሚመስሉባቸው መንገዶች አንዱ ነው። የጋራ የኢቫ ፈተና ቡድን (JETT) የተባለ ሌላ አመታዊ ልምምድ በ Flagstaff, Arizona ውስጥ ይካሄዳል. በዚህ ልምምድ ወቅት የጠፈር ተመራማሪዎች በምሽት ወደ በረሃማ መልክዓ ምድር እንዲገቡ ይደረጋሉ።
የዘንድሮው የጄቲቲ ልምምድ እስከ 2024 ዘግይቷል ነገርግን ባለፈው አመት እትም ከናሳ የጠፈር ተመራማሪዎች ዜና ካርድማን እና ድሩ ፌስቴል ተሳትፈዋል። የአሪዞና መልክዓ ምድር ከጨረቃ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የመሬት አቀማመጥ እና ጂኦሎጂ ያቀርባል፣ ይህም ለሥልጠና ማስመሰያዎች ምቹ ቦታ ያደርገዋል።
የአርጤምስ 3 መርከበኞች እስካሁን ይፋ ባይሆንም፣ ጨረቃን የሚዞረው የአርጤምስ 2 ተልዕኮ አራት ጠፈርተኞች አሉት። እነዚህም የናሳ ጠፈርተኞች ሬይድ ዊስማን፣ ቪክቶር ግሎቨር፣ ክርስቲና ኮች እና የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ ጠፈርተኛ ጄረሚ ሀንሰን ያካትታሉ። የአርጤምስ መርሃ ግብር ዓላማው ሴቶችን፣ ቀለም ያላቸውን ሰዎች እና አለም አቀፍ የጠፈር ተመራማሪዎችን በተልእኮው ላይ ለማካተት ሲሆን በልዩነት ረገድም በርካታ ጉልህ ክንዋኔዎች ተደርገዋል።
በማጠቃለያው፣ በጄሲካ ሜየር የተጋሩት የቅርብ ጊዜ ፎቶዎች በናሳ የጠፈር ተመራማሪዎች ለወደፊት የጨረቃ ተልእኮዎች ለመዘጋጀት ስለሚያደርጉት የሥልጠና ልምምዶች አስፈሪ ፍንጭ ይሰጣሉ። እነዚህ አስመስሎዎች የጠፈር ተመራማሪዎች በጨረቃ ላይ ለሚገጥሟቸው ፈተናዎች በሚገባ መዘጋጀታቸውን በማረጋገጥ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ትርጓሜዎች
– የአርጤምስ ፕሮግራም፡ የጠፈር ተመራማሪዎችን በጨረቃ ላይ ለማሳረፍ የናሳ ፕሮግራም
- ከተሽከርካሪ ውጪ የሚደረግ እንቅስቃሴ (ኢቫ)፡ የጠፈር ጉዞ
ምንጮች፡- ናሳ