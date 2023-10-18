የፀሐይ ግርዶሽ ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ተወሰደ

በቅርብ ጊዜ የታየ የፀሐይ ግርዶሽ በምድር ላይ ላሉ የሰማይ ተመልካቾች እና በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ ለተሳፈሩት አስደናቂ ትዕይንት ሰጥቷል። ኦክቶበር 14፣ ከኦሪጎን የባህር ጠረፍ እስከ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ ያለው ጠባብ መሬት አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ አጋጥሞታል፣ ጨረቃ ፀሐይን በከፊል በመዘጋቷ የሚያበራ “የእሳት ቀለበት” ውጤት ለመፍጠር። ነገር ግን፣ በአይኤስኤስ ውስጥ ያሉትን የአውሮፕላኑ አባላትን ጨምሮ ሌሎች ብዙዎች በከፊል ግርዶሽ ተመልክተዋል።
በነሀሴ ወር የ SpaceX's Crew-7 ተልዕኮ አካል ሆኖ አይኤስኤስ ላይ የመጣው የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ጃስሚን ሞግቤሊ ግርዶሹን ከጠፈር ላይ የሚያሳይ አስገራሚ ፎቶግራፍ አንስቷል። ምስሉን የተጋራው በአላባማ የሚገኘው የናሳ ማርሻል ጠፈር የበረራ ማእከል ነው። በትዊተር ገፃቸው ላይ ሰራተኞቹ ዝግጅቱን ከመሬት 260 ማይል ርቀት ላይ ሆነው ዝግጅቱን እንዴት እንደተመለከቱ ገልጿል።
የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው የጨረቃ ትንሽ ሞላላ ምህዋር በፀሐይ እና በምድር መካከል በትክክል እንዲስተካከል በሚያደርግበት ጊዜ ነው። ነገር ግን፣ ጨረቃ ከምድር ጋር ስላላት አቀማመጥ፣ መሬት ላይ ካሉ ተመልካቾች አንፃር ፀሀይን ሙሉ በሙሉ መሸፈን አትችልም። ይህ የጨለመውን የፀሐይ መሃከል በመክበብ "የእሳት ቀለበት" በመባል የሚታወቀው የፀሐይ ብርሃን ቀለበት ያመጣል.
በሰሜን አሜሪካ ያሉ ከስድስት ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሌላ የፀሐይ ግርዶሽ ሊጠብቁ ይችላሉ። ኤፕሪል 8፣ 2024 አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በሜክሲኮ፣ ዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ ላይ ይከሰታል። ይህ በጉጉት የሚጠበቀው ክስተት የሰማይ ተመልካቾች የጨረቃን የፀሐይን ዲስክ ሙሉ በሙሉ የሚዘጋውን አስደናቂ ክስተት እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል። ስለ 2024 ግርዶሽ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የእኛን አጠቃላይ የግርዶሽ መመሪያ ይመልከቱ።
ትርጓሜዎች
– የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ በፀሐይና በምድር መካከል የምታልፍበት የሰማይ ክስተት፣ ጨረቃ በምድር ገጽ ላይ ጥላ እንድትጥል የሚያደርግ ነው።
- የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ የምትገኝበት እና ፀሀይን ሙሉ በሙሉ የማትሸፍንበት የፀሐይ ግርዶሽ አይነት “የእሳት ቀለበት” ውጤት ይፈጥራል።
– Vantage point: አንድ ነገር የሚታይበት ወይም የሚታሰብበት አቋም ወይም እይታ።
– ሞላላ ምህዋር፡- በስበት ሃይሎች ምክንያት የአንድ ነገር መንገድ በሌላ ነገር ዙሪያ ያለው ሞላላ ቅርጽ።
ምንጭ፡ የመነሻ መጣጥፉ ምንም አይነት ዩአርኤሎችን አይሰጥም።