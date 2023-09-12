የጠፈር ተመራማሪው ፍራንክ ሩቢዮ በጠፈር ውስጥ በ371 ቀናት አዲስ የዩናይትድ ስቴትስ የጽናት ሪከርድን አስመዘገበ

የጠፈር ተመራማሪው ፍራንክ ሩቢዮ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ላይ 371 ቀናት በማሳለፍ የዩናይትድ ስቴትስን የአንድ በረራ የጽናት ሪከርድ ሰበረ። ይህም ከዚህ ቀደም በማርክ ቫንዴ ሃይ ከተያዘው የ355 ቀናት ሪከርድ ይበልጣል። ሩቢዮ ከኮስሞናውቶች ሰርጌ ፕሮኮፒዬቭ እና ዲሚትሪ ፔትሊን ጋር በህዋ ላይ ከቆዩ በኋላ በሴፕቴምበር 27 ወደ ምድር ሊመለሱ ነው።
መጀመሪያ ላይ በመጋቢት ወር ለመመለስ አቅደው የነበረው ሩቢዮ እና የቡድን አጋሮቹ በሶዩዝ ኤምኤስ-22 ጀልባ መርከብ ውስጥ በተፈጠረ የኩላንት መፍሰስ ምክንያት በISS ላይ መቆየት ነበረባቸው። በማይክሮሜትሮይድ ተጽእኖ ምክንያት የተፈጠረ ነው ተብሎ የሚታመነው ፍንጣቂው ሰራተኞቹ ቆይታቸውን በስድስት ወራት እንዲያራዝሙ አስገድዷቸዋል። በፌብሩዋሪ ውስጥ፣ የሩስያ የሰራተኞች ማዞሪያ መርሃ ግብር በትክክለኛው መንገድ ላይ መቆየቱን ለማረጋገጥ አንድ አብራሪ የሌለው ምትክ ሶዩዝ በተሳካ ሁኔታ ተጀመረ።
ሩቢዮ እንደ ልደት ቀን እና ልጁ ወደ ኮሌጅ ሲሄድ ከቤተሰቦቹ ርቆ የመቆየቱን ተግዳሮቶች ገልጿል፣ ነገር ግን ባለቤቱን እና ልጆቹን ሁኔታውን በጥሩ ሁኔታ ስለያዙት አመስግኗቸዋል። ምንም እንኳን የግል ችግሮች ቢኖሩም, ሩቢዮ በስራው ላይ ያተኮረ እና ሁኔታውን በተሻለ መንገድ አድርጓል.
የሩቢዮ ሪከርድ የሰበረ ስኬት በኮስሞናዊት ቫለሪ ፖሊያኮቭ 437 ቀናት ከ18 ሰአታት በሩስያ ሚር የጠፈር ጣቢያ አሳልፎ ላስመዘገበው የአለም ክብረ ወሰን እንዲቀርብ ያደርገዋል። የሚቀጥለው ቡድን ሩቢዮን እና ባልደረቦቹን ለመተካት ኦሌግ ኮኖኔንኮ፣ ኒኮላይ ቹብ እና ናሳ የጠፈር ተመራማሪ ሎራል ኦሃራ ይገኙበታል።
ምንጭ፡ አሶሺየትድ ፕሬስ