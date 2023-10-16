NASA የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ ስለ ህዋ ህይወት በጣም የሚያጣው ነገር

የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ ለ371 ቀናት ሪከርድ ሰበረ። በጥያቄ እና መልስ ክፍለ ጊዜ፣ ሩቢዮ በጠፈር ውስጥ ስላለው ሕይወት በጣም የሚናፍቀውን አጋርቷል።
ሩቢዮ ከጠቀሳቸው ነገሮች አንዱ በማይክሮግራቪቲ ውስጥ የመንሳፈፍ ልምድ ነው። እሱ እንደ ትንሽ ልጅ እንዲሰማው በማድረግ አስደሳች እንደሆነ ገልጿል። ነገር ግን ነገሮች ወደ ሌላ ቦታ የመንሳፈፍ አዝማሚያ ስላላቸው በእንደዚህ አይነት አካባቢ መስራት ያለውን ፈተና አምኗል። ችግሮች ቢያጋጥሙትም, የክብደት ማጣት ስሜት በጣም ያስደስተው ነበር.
ቢሆንም፣ ሩቢዮ የሚናፍቀው በጣም አስፈላጊው ነገር የምድርን ከጠፈር ላይ ያለው አስደናቂ እይታ ነው። ፕላኔታችንን ከላይ 250 ማይል ማየት መቻልን በማሳየት አስደናቂ እና ልዩ እንደሆነ ገልጿል። በአስቸጋሪ ቀናት ወይም አፍታዎች ውስጥ እንኳን ለጥቂት ሰከንዶች ያህል በመስኮት ውስጥ መመልከቱ መንፈሱን ያነሳል።
ጥሩ እይታዎችን ለማግኘት ጠፈርተኞች ብዙ ጊዜ ወደ ኩፑላ ሞጁል ይጎበኛሉ፣ እሱም ሰባት መስኮቶች ያልተስተጓጉሉ የምድር እይታዎችን እና ከዚያም በላይ ያቀርባሉ። አንዳንድ ጠፈርተኞች፣ እንደ ፈረንሳዊው ጠፈርተኛ ቶማስ ፔስኬት፣ ጉብኝታቸውን እንኳን አስደናቂ ምስሎችን ለመቅረጽ ከሚገርሙ የተፈጥሮ ባህሪያት ፍላይዎች ጋር እንዲገጣጠም ያቅዳሉ።
የሩቢዮ የጠፈር ተልዕኮ መጀመሪያ ላይ ለስድስት ወራት ታቅዶ ነበር ነገርግን ወደ አይኤስኤስ ባመጣው ከሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር ጋር በተፈጠረው ችግር ምክንያት ተራዝሟል። ምንም እንኳን ቤተሰቡን ቢናፍቀውም ፣ ተጨማሪው ጊዜ በመጀመሪያ ከገመተው በላይ ስለ ምድር እይታ እና የበለጠ እንዲንሳፈፍ አስችሎታል።
በአጠቃላይ የሩቢዮ ልምድ በማይክሮግራቪቲ ውስጥ የመንሳፈፍ ደስታን እና ምድርን ከህዋ ያለውን አስደናቂ እይታ ያሳያል። እነዚህ ንጥረ ነገሮች በአይኤስኤስ በመሳፈር ላይ ያለን ህይወት ልዩ እና የማይረሳ ተሞክሮ ያደርጉታል።
ምንጮች፡- ናሳ