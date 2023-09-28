የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ በህዋ ላይ ከነበረው እጅግ የላቀ ቆይታ በኋላ ወደ ምድር ተመለሰ

የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ በማይክሮግራቪቲ ቆይታቸው በአሜሪካ የጠፈር ተመራማሪ አዲስ ሪከርድ አስመዝግቧል። ሩቢዮ ከሩሲያ ባልደረቦቹ ሰርጌ ፕሮኮፒዬቭ እና ዲሚትሪ ፔትሊን ጋር በሩሲያ ሶዩዝ ኤም ኤስ 23 ካፕሱል ተሳፍሮ ካዛክስታን ወደሚገኝ ማረፊያ በፓራሹት ወሰዱ። በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የስድስት ወር ተልእኮ እንዲካሄድ ታቅዶ የነበረው የሩቢዮ ቆይታ ወደ 371 ቀናት ተራዝሟል።
የሩቢዮ ተልዕኮ በ2017 ወደ ናሳ የጠፈር ተመራማሪ ቡድን ከተቀላቀለ በኋላ ወደ ህዋ ያደረገው የመጀመሪያ ጉዞ ሲሆን የሳልቫዶራን ምንጭ ወደ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር በመጓዝ የመጀመሪያው ጠፈርተኛ ሆነ። በቃለ ምልልሱ ላይ ሩቢዮ የሚቆይበት ጊዜ በእጥፍ እንደሚረዝም ቢያውቅ ኖሮ በቤተሰብ ቁርጠኝነት የተነሳ ምድቡን እንደማይቀበል ተናግሯል።
በህዋ ላይ ሪከርድ የሰበረው የአሜሪካ እና ሩሲያ ትብብር በ ናሳ እና ሮስስኮስሞስ በተሰኘው የራሺያ የጠፈር ኤጀንሲ እ.ኤ.አ. በ2022 ሩሲያ ዩክሬንን በወረረችበት ወቅት የተደረሰው የራይድ መጋራት ስምምነት አካል ነው። ይህ ዝግጅት በጠፈር መንኮራኩር ጉዳዮች ላይ ሁለቱም ሀገራት የአይኤስኤስ መዳረሻን እንዲቀጥሉ ያደርጋል። ሩቢዮ እና የቡድን አጋሮቹ በሶዩዝ ኤምኤስ-22 መኪና ላይ ተሳፍረው ወደ አይኤስኤስ በሰላም ደረሱ።
ሩቢዮ በተልእኮው ወቅት ተግዳሮቶች ቢያጋጥሙትም በማይክሮሜትሪ ወይም የምሕዋር ፍርስራሽ ምክንያት የሚፈጠረውን የኩላንት መፍሰስን ጨምሮ፣ ሩቢዮ ላደረጉላቸው ድጋፍ ቤተሰቦቹን አመስግኗል። ወደ ምድር ከተመለሰ በኋላ ሩቢዮ ለረጅም ጊዜ የማይክሮግራቪቲ ተጋላጭነት በሚያስከትለው ውጤት ምክንያት የመስተካከል ጊዜን ይወስዳል። ሆኖም ግን፣ በህዋ ላይ ካለው የማያቋርጥ የማሽነሪ ጭጋግ በኋላ የምድርን ሰላም እና ፀጥታ ለማግኘት እየጠበቀ ነው።
ምንጮች፡ AP, NASA