የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ አዲስ የአሜሪካ ሪከርድ በህዋ ጊዜ አስመዘገበ

የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ አስደናቂ ስኬት አስመዝግቧል። ሩቢዮ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ተሳፍሮ 371 ቀናትን አሳልፏል፤ ይህም ካለፈው ሪከርድ በልጦ ነበር። ሩቢዮ በጠፈር ላይ በነበረበት ጊዜ ወደ 157 ሚሊዮን ማይል ተጉዟል እና 5,936 በምድር ዙሪያ ምህዋሮችን አጠናቋል። ይህ ርቀት ወደ ጨረቃ በግምት 328 የክብ ጉዞዎች ጋር እኩል ነው።
የሩቢዮ የተራዘመ ጊዜ በጠፈር መጀመሪያ ላይ አልታቀደም። ተልእኮው ለስድስት ወራት እንዲቆይ ታስቦ ነበር፣ ነገር ግን አደጋ የተልእኮውን ሂደት ለውጦታል። በታህሳስ ወር ፣ ጠፈር ላይ ከደረሰ ከሶስት ወር በኋላ ፣ ሩቢዮ እና ሁለት የሩሲያ ኮስሞናውቶች የተሸከመው የሩሲያው ሶዩዝ ኤምኤስ-22 ካፕሱል ከፍተኛ የሆነ የኩላንት መፍሰስ አጋጠመው። ይህ ከናሳ እና ከሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ የአውሮፕላኑ ሰራተኞች ወደ ድጋሚ ሲገቡ ስለሚኖረው ደህንነት ስጋት አድሮባቸዋል።
በተለምዶ ጠፈርተኞች ወደ ምድር የሚመለሱት በተነሳው ካፕሱል ነው። ይሁን እንጂ በቀዝቃዛው ፍሳሽ ምክንያት ሩቢዮ እና ባልደረቦቹ ሰርጌ ፕሮኮፒዬቭ እና ዲሚትሪ ፔትሊን የማዳን ተልእኮ መጠበቅ ነበረባቸው። በፌብሩዋሪ 23 የደረሰውን ሶዩዝ ኤምኤስ-2023 የተባለውን የመመለሻ ካፕሱሉን ሲጠብቁ ሌሎች ሠራተኞች ሲደርሱ እና ከአይኤስኤስ ሲወጡ ተመለከቱ።
እሮብ ማለዳ ላይ፣ ሦስቱ በመጨረሻ አይኤስኤስን በሶዩዝ ኤምኤስ-23 ካፕሱል ለቀው ወጡ። የደህንነት ትራስ ርቀትን ለመፍጠር ሁለት ቃጠሎዎችን ካደረጉ በኋላ ወደ ምድር የመመለስ ጉዞ ጀመሩ። ካፕሱሉ በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ከባቢ አየር ገባ እና ከድዝዝካዝጋን ፣ ካዛክስታን ደቡብ ምስራቅ አረፈ።
የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን የሩቢዮ ስኬቶችን አወድሰዋል፣ በህዋ ላይ ያሳለፈው ሪከርድ የሰበረበት ጊዜ የረዥም ጊዜ የጠፈር ተልእኮዎችን እንድንረዳ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዳለው ገልጿል። በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የሩቢዮ ልዩ አገልግሎት እና በዋጋ ሊተመን የማይችል ሳይንሳዊ አስተዋፅዖ በናሳ ከፍተኛ አድናቆት አለው።
በሩቢዮ እና በአውሮፕላኑ አባላት በሰላም መመለሱ፣ የ coolant leak saga አብቅቷል፣ ይህም ለ NASA እና Roscosmos የተሳካ ተልዕኮ ነው።
ትርጓሜዎች
- ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ)፡- ዓለም አቀፍ ሠራተኞች ሳይንሳዊ ምርምርና ሙከራዎችን የሚያካሂዱበት በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ላይ ያለ የጠፈር ጣቢያ።
– ሶዩዝ፡- ሩሲያ ለሰው ልጅ የጠፈር በረራ የምትጠቀምበት ተከታታይ የጠፈር መንኮራኩር ነው።
ምንጮች:
- የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን
- የምስል ምንጭ፡- ቢል ኢንጋልስ/ናሳ/ጌቲ ምስሎች ዜና/ጌቲ ምስሎች