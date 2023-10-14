የናሳ ጠፈርተኛ ፍራንክ ሩቢዮ በህዋ ላይ ስለተራዘመ ቆይታ አንጸባርቋል

የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ በቅርቡ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ስለነበራቸው ያልተጠበቀ የአንድ አመት ቆይታ ተናግሯል። ሩቢዮ የተራዘመውን ቆይታውን ተጠቅሞ አፈጻጸሙን ለመገምገም እና ውጤታማነቱን ለማሻሻል እንደተጠቀመ ገልጿል። ሩቢዮ ያደረጋቸውን ስኬቶች እና መሻሻል ቦታዎች ላይ በማሰላሰል በጊዜ ሂደት በስራው የተሻለ መሆን ችሏል። የሁኔታው ልዩ ገጽታ ለወደፊት ተልእኮዎች መጠበቅ ሳያስፈልገው የተማሩትን ትምህርት ወዲያውኑ ተግባራዊ ማድረግ መቻሉን ጠቅሷል።
ሩቢዮ በህዋ ላይ ያደረገው የተራዘመ ቆይታ በታህሳስ 2022 በሩሲያ ሶዩዝ መንኮራኩሩ ላይ በፈሰሰው ፍንጭ ምክንያት ነው።በዚህም ምክንያት 371 ተከታታይ ቀናትን በህዋ ላይ አሳልፏል፣ይህም በአሜሪካ በጠፈር በረራ ሪከርድ መስበር ችሏል። ከሩሲያውያን ኮስሞናዊቶች ሰርጌ ፕሮኮፒዬቭ እና ዲሚትሪ ፔትሊን ጋር፣ ሩቢዮ በሴፕቴምበር 2023 ከታቀደው ከስድስት ወራት በኋላ በደህና ወደ ምድር ተመለሰ።
ሩቢዮ በቅርቡ በአይኤስኤስ ላይ ስለተፈጠረው የኩላንት ፍሳሾችም አስተያየት ሰጥቷል። ከሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩሩ መፍሰስ በተጨማሪ ባለፈው አመት ሁለት ተጨማሪ ክስተቶች ተከስተዋል። የሂደት ጭነት የጠፈር መንኮራኩር በተልዕኮው ወቅት መፍሰስ አጋጥሞታል፣ እና በናኡካ ሞጁል ውስጥ የኩላንት መፍሰስ በቅርቡ ተከስቷል። ሩቢዮ በጣም የቅርብ ጊዜውን ክስተት በተመለከተ የተለየ ዝርዝር መረጃ ባይኖረውም፣ በሂዩስተን እና በሞስኮ የሚገኙ የሚስዮን ተቆጣጣሪዎች የእነዚህን ፍሳሾች ዋና መንስኤዎች ለመተንተን እና ለመረዳት ያደረጉትን ጥረት አጽንዖት ሰጥቷል።
ሩቢዮ በጠፈር ላይ በነበረበት ወቅት ያጋጠሙት ተግዳሮቶች እና ያልተጠበቁ ሁኔታዎች ቢኖሩም እሱ እና ቤተሰቡ ከማህበረሰቡ ያገኙትን ድጋፍ እና ፍቅር አፅንዖት ሰጥተዋል። ችግሮቹን በወታደራዊ ታሪኩ እና አገራቸውን በሚያገለግሉበት ወቅት የበለጠ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ስላጋጠሟቸው ሌሎች ባለው ግንዛቤ ውስጥ ታይተዋል።
ሩቢዮ በህዋ ላይ በነበረበት ወቅት አንዳንድ ቀላል ልብ ያላቸው ጊዜያት ነበሩት። ዚፕ የተዘጋ ድንክ ቲማቲሞች ሳይታሰብ ተንሳፍፎ መጥፋቱን ጠቅሷል። ለመፈለግ ብዙ ሰአታት ቢያሳልፍም ተቆርጦ ሊወገድ የሚችልበትን እድል አምኗል። ሩቢዮ አሁንም አንድ ሰው ቲማቲሙን አንድ ቀን በጠፈር ላይ ያሳለፈበትን ጊዜ እንደ ትንሽ እና የተጨማደደ ማሳሰቢያ ሆኖ እንደሚያገኘው ተስፋ ያደርጋል።
በማጠቃለያው ሩቢዮ በህዋ ላይ ያለው የተራዘመ ቆይታ በአፈፃፀሙ ላይ እንዲያሰላስል እና ማሻሻያ እንዲያደርግ አስችሎታል። ተግዳሮቶቹ ቢኖሩም፣ ከማህበረሰቡ ድጋፍ አግኝቷል እናም ባልተጠበቁ ክስተቶች መካከል አስቂኝ እና አዝናኝ ጊዜያትን አግኝቷል።