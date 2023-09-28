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የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ ሪከርድ የሰበረ የጠፈር በረራ በኋላ ወደ ምድር ተመለሰ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 28, 2023
የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ ሪከርድ የሰበረ የጠፈር በረራ በኋላ ወደ ምድር ተመለሰ

ታሪካዊ በሆነው የጠፈር ኦዲሴይ የናሳ ጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ ከሁለት ሩሲያውያን ኮስሞናቶች ጋር በመሆን ባልተጠበቀ ሁኔታ ለረጅም ጊዜ በህዋ ከቆየ በኋላ በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ተመልሷል። የሩቢዮ የተራዘመ ተልእኮ ከዚህ ቀደም በዩናይትድ ስቴትስ ረጅሙ የጠፈር በረራ ሪከርድ በመስበሩ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል።

በመጀመሪያ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ ለ180 ቀናት ተልዕኮ ተይዞ የነበረው ሩቢዮ እና የኮስሞናዊት ባልደረቦቹ ያልተጠበቁ ፈተናዎች አጋጥሟቸዋል ይህም ቆይታቸውን ከተጠበቀው በላይ ያራዝሙ ነበር። እነዚህ ተግዳሮቶች የተፈጠሩት የመጀመርያው የሶዩዝ ካፕሱል በጠፈር ፍርስራሾች ተመታ፣ በዚህም የራዲያተሩ መጣስ እና የጠፈር መንኮራኩሩን የማቀዝቀዝ ስርዓት አደጋ ላይ ጥሏል።

መሐንዲሶች የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን ከመጠን በላይ ማሞቅ ለመከላከል የተበላሸውን ካፕሱል ባዶ ወደ ምድር ለመላክ ከባድ ውሳኔ አድርገዋል። ቡድኑ በደህና ተመልሰው ከመምጣታቸው በፊት ተተኪ የሶዩዝ ካፕሱል እስኪጀምር መጠበቅ ነበረበት። ሩቢዮ፣ ፕሮኮፒዬቭ እና ፔትሊን የተሸከመ ይህ ምትክ ካፕሱል በየካቲት ወር ተጀመረ።

ሩቢዮ ህዋ ላይ ያደረገው ረጅም ጊዜ ቆይታ ናሳ የአሜሪካን የጠፈር ጽናት ሪከርድ እንዲያስመዘግብ ብቻ ሳይሆን የአለምን ትኩረት ስቧል። የ371 ቀናት ተልእኮው በአሜሪካ የጠፈር ምርምር ታሪክ ውስጥ አስደናቂ ስኬት ሲሆን ይህም ቀደም ሲል በማርክ ቫንዴ ሃይ ተይዞ የነበረውን የ355 ቀናት ሪከርድ ብልጫ ነው። ይሁን እንጂ ሩሲያ እ.ኤ.አ. በ437ዎቹ አጋማሽ ላይ በተከናወነው 1990 ቀናት የተከናወነው ተልዕኮ አሁንም ረጅሙን የጠፈር በረራ በማስመዝገብ የዓለም ክብረ ወሰን ይዛለች።

ወደ ምድር በሰላም እንደተመለሱ፣ ሩቢዮ እና አብረውት የነበሩት የጠፈር ተጓዦች ከዓለም አቀፉ የጠፈር ማህበረሰብ ጭብጨባ እና አድናቆት ነበራቸው። አዲስ የተሾመው የአይኤስኤስ አዛዥ የዴንማርክ አንድሪያስ ሞገንሰን ቁርጠኝነትን እና ከቤተሰቦቻቸው ጋር የመገናኘትን አስፈላጊነት በመገንዘብ ልባዊ ስሜትን ገልጿል።

ምንጮች:
– ምንጭ አንቀጽ፡ ሮይተርስ

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