የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ትሬሲ ካልድዌል ዳይሰን በ2024 የጠፈር ተልእኮ የሩስያ ሰራተኞችን ልትቀላቀል ነው።

የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ትሬሲ ካልድዌል ዳይሰን በማርች 25 ወደ ህዋ ልታመጥቅ ለታቀደው የ MS-2024 Soyuz የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮ የሰራተኞች አካል መሆኗን አስታውቃለች። ይህ ዳይሰን ወደ ምህዋር የምታደርገው ሶስተኛው ጉዞ ሲሆን ከሮስኮስሞስ ኮስሞናዊት ኦሌግ ኖቪስኪ እና ቤላሩስ ጋር ትቀላቀላለች። የጠፈር በረራ ተሳታፊ ማሪና ቫሲሌቭስካያ. ተልዕኮው ለስድስት ወራት የሚቆይ ሲሆን ዳይሰን በፈረንጆቹ 2024 ወደ ምድር ይመለሳል።
በ NASA እና Roscosmos መካከል ያለው ስምምነት የተቀናጁ ሰራተኞችን ይፈቅዳል, በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ ለጥገና እና ለጠፈር ጉዞዎች በትክክል የሰለጠኑ አባላት መኖራቸውን ያረጋግጣል. እንዲሁም ከሰራተኞች የጠፈር መንኮራኩሮች ወይም ድንገተኛ አደጋዎች ወደ ምድር ቀደም ብለው መመለስ በሚፈልጉበት ጊዜ ድንገተኛ እቅዶችን ያቀርባል።
የዳይሰን የቀድሞ የጠፈር ጉዞዎች በ12 የ118 ቀን ተልእኮ በህዋ መንኮራኩር Endeavour's STS-2007 እንዲሁም ለ174 ቀናት የበረራ መሐንዲስ ለኤግዚዲሽን 23/24 እ.ኤ.አ. ያልተሳካ የፓምፕ ሞጁል መጠገን.
ኖቪትስኪ, ከዚህ በፊት ሶስት ጊዜ ወደ ጠፈር የሄደው እና ቫሲልቭስካያ, በጠፈር ውስጥ የመጀመሪያው ቤላሩስያዊ ይሆናል, እንዲሁም የ MS-25 ተልዕኮ አካል ይሆናሉ. ኖቪትስኪ 531 ቀናትን በምህዋር ውስጥ አከማችቷል እና እ.ኤ.አ. በ 2021 በአይኤስኤስ ላይ “ፈታኝ” በተሰኘው የሩሲያ የጠፈር ፊልም ቀረጻ ላይ ተሳትፏል።
ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ የበረራ አባላትን ማካተት በህዋ ምርምር ላይ የአለም አቀፍ ትብብር አስፈላጊነትን ያሳያል። NASA እና Roscosmos አጋርነታቸውን ሲቀጥሉ፣ ተልእኮው በአይኤስኤስ ላይ ተጨማሪ ሳይንሳዊ ምርምር እና እድገቶችን ለማድረግ ተዘጋጅቷል።
ምንጭ፡ NASA, TASS