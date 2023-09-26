ናሳ እ.ኤ.አ. በ2030ዎቹ መጀመሪያ ላይ የአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያን (አይኤስኤስን) በደህና ለማጥፋት ሀላፊነቱን የሚወስድ “የጠፈር ጉተታ” ለማዘጋጀት የውሳኔ ሃሳቦችን አቅርቧል። ኤጀንሲው አይኤስኤስን ወደ ምድር ከባቢ አየር ለመምራት የዩኤስ ዲኦርቢት ተሽከርካሪን (USDV) ለመጠቀም አቅዷል።
USDV አዲስ የጠፈር መንኮራኩር ንድፍ ወይም ነባር የጠፈር መንኮራኩር ማሻሻያ ይሆናል። በመጀመሪያው በረራው ላይ ያለውን ወሳኝ የዲኦርቢት ቃጠሎን ለማከናወን በቂ ድግግሞሽ እና ያልተለመደ የማገገም ችሎታ ሊኖረው ይገባል። የUSDV ልማት፣ ሙከራ እና የምስክር ወረቀት በርካታ ዓመታትን ይወስዳል ተብሎ ይጠበቃል።
ናሳ ለአሜሪካ ክፍል ያለውን እቅድ ቢገልጽም፣ በ ISS ላይ ያሉ ሌሎች አለምአቀፍ አጋሮች ክፍሎቻቸውን ከምህዋር እንደሚያስወግዱ የተለየ ዝርዝር መረጃ አልሰጠም። ሌሎቹ ዋና አጋሮች ሮስኮስሞስ፣ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ፣ የጃፓን ኤሮስፔስ ፍለጋ ኤጀንሲ እና የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ ያካትታሉ። እያንዳንዱ ኤጀንሲ በጅምላ ፐርሰንት ባለቤትነት ላይ በመመስረት ክፍሎቻቸውን የመገልበጥ ሃላፊነት አለበት።
ከአይኤስኤስ ፕሮግራም ማጠቃለያ በኋላ ናሳ በረራዎችን እና የንግድ ምርምር ስራዎችን በኢንዱስትሪ የሚመሩ የጠፈር ጣቢያዎችን በማቀድ በእድገታቸው የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። እነዚህ የጠፈር ጣቢያዎች ለትብብር እና ለጠፈር ምርምር እድገት እድሎችን ይሰጣሉ።
ናሳ የአሜሪካን ኢንዱስትሪ አቅራቢዎችን እየጋበዘ የUSDV ዲዛይን የተለያዩ ገጽታዎች፣ የክፍያ ዓይነትን ጨምሮ። የውሳኔ ሃሳቦች እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 17 ናቸው እና ተጨማሪ ዝርዝሮች በዩኤስ መንግስት ድረ-ገጽ ላይ ይገኛሉ።
በአጠቃላይ ይህ ጅምር ናሳ ኃላፊነት የሚሰማውን የጠፈር ምርምር ለማድረግ እና አይኤስኤስን ከአስተማማኝ ምህዋር ለማስወገድ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ምንጮች:
– [NASA በ2030 የጠፈር ጣቢያን ለማምጣት አዲስ 'የዴኦርቢት ታግ' ይፈልጋል](ምንጭ)
– [የናሳ ጥያቄ ለአሜሪካ ዲዋርቢት ተሽከርካሪ](ምንጭ)