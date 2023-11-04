የአቅኚ የጠፈር ተመራማሪ ትሩፋት፡ አበረታች የቁርጥ ቀን ጉዞ እና ስኬቶች

በናሳ ታሪክ ላይ የማይረሳ አስተዋፅዖ ያበረከተው ድንቅ የጠፈር ተመራማሪ ኬን ማቲንሊ በ87 አመቱ ከዚህ አለም በሞት ተለየ።
ማትሊ ከናሳ ጋር ባደረገው ጉዞ ከመጀመሪያዎቹ አመታት ጀምሮ ለጠፈር ምርምር ጉዳይ ጽኑ ቁርጠኝነት አሳይቷል። የቀድሞ የባህር ኃይል ፓይለት እንደመሆኖ፣ በአፖሎ ጨረቃ ተልእኮዎች ወቅት ጥቅም ላይ የሚውሉትን አስፈላጊ የጠፈር ልብስ ቴክኖሎጂ እና ቦርሳዎችን በማዳበር ረገድ ከምንም በላይ የጠፈር ተመራማሪዎችን ደህንነት በማስቀደም ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
የማቲንሊ ስራ ዋና ዋና ነጥብ በ16 የአፖሎ 1972 ትዕዛዝ ሞጁል ፓይለት ሆኖ ሚናው ነበር።የሰራተኞቹ አባላት የጨረቃን ገጽታ ሲቃኙ ማቲሊ ጨረቃን በመዞር የጨረቃን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የሚገርሙ ፎቶግራፎችን በማንሳት ነበር። የእሱ ልዩ እይታ በጨረቃ ፍለጋ መስክ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ጨምሯል።
ሁለት የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮዎችን ባዘዘ ጊዜ የማትሊ የመሪነት ችሎታዎች በኋለኞቹ የሥራው ደረጃዎች ውስጥ ግንባር ቀደም ሆነው መጥተዋል። የእሱ እውቀት እና መመሪያ ለ NASA የማመላለሻ መርሃ ግብር የወደፊት ሁኔታን በመቅረጽ ለጠፈር ጉዞ እድገት ትልቅ አስተዋፅዖ አድርጓል።
ሆኖም ግን፣ የማትሊ ቆራጥነት በአፖሎ 13 ተልእኮ ወቅት የጀግንነት ትሩፋትን ያጠናከረ ነው። በመጀመሪያ የታመመው ተልዕኮ አብራሪ ሆኖ ተመድቦ፣ ገና ከመጀመሩ በፊት በጀርመን የኩፍኝ በሽታ የመጋለጥ ዕድሉ ተተካ። አስከፊ የሆነ የኦክስጂን ታንክ ፍንዳታ የአፖሎ 13 መርከበኞችን ህይወት አደጋ ላይ በጣለበት ጊዜ ማቲንሊ ስለ ጠፈር መንኮራኩሩ ያለው ጥልቅ እውቀት ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል። ከኢንጂነሮች ጋር ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በመስራት የጨረቃ መሬትን እንደ ማዳን ጀልባ ለአራት አስጨናቂ ቀናት ያገለገሉትን ሰራተኞች በሰላም እንዲመለሱ የሚያረጋግጡ ወሳኝ መፍትሄዎችን ሰጥቷል።
የማቲንሊ የጀግንነት ውሳኔ አሰጣጥ እና ፈጣን አስተሳሰብ የሰው ልጅ ብልሃትን እና ጽናትን በጥሩ ሁኔታ አሳይቷል። አፖሎ 13ን በተሳካ ሁኔታ ለማዳን ያበረከቱት አስተዋጾ ለዕውቀቱ እና ለናሳ የጋራ ጥረት ምስክር ሆኖ ለዘላለም ሲታወስ ይኖራል።
የትጋት፣ የድፍረት እና የማይናወጥ ቁርጠኝነት ምልክት እንደመሆኑ፣ የማትቲን ውርስ የወደፊት የጠፈር ተመራማሪዎችን እና የጠፈር ወዳዶችን ማነሳሳቱን ይቀጥላል። በመፅሃፍ እና በፊልም የማይሞት የህይወት ስራው አሳሾች ያልታወቁትን እንዲወስዱ እና የሰውን ስኬት ድንበር እንዲገፉ የሚገፋፋውን የማይበገር መንፈስ ለማስታወስ ያገለግላል።
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በየጥ
ኬን ማቲንሊ ለጠፈር ፍለጋ ያበረከቱት ጉልህ አስተዋፅዖ ምን ምን ነበር?
ኬን ማቲንሊ በአፖሎ ጨረቃ ተልእኮዎች ወቅት ጥቅም ላይ የሚውሉ አስፈላጊ የጠፈር ልብስ ቴክኖሎጂዎችን እና ቦርሳዎችን በማዳበር ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል፣ ይህም ለጠፈር ተጓዥ ደህንነት ያለውን ቁርጠኝነት አጉልቶ ያሳያል። በተጨማሪም የአፖሎ 16 ትዕዛዝ ሞጁል አብራሪ ሆኖ በነበረበት ወቅት የጨረቃን ገጽታ የሚያሳዩ ልዩ ፎቶግራፎችን አንስቷል።
በአፖሎ 13 ተልዕኮ ውስጥ የኬን ማቲንሊ ሚና ምን ነበር?
መጀመሪያ ላይ የአፖሎ 13 ትዕዛዝ ሞጁል አብራሪ ሆኖ የተመደበው, Mattingly ለጀርመን ኩፍኝ የመጋለጥ አደጋ ምክንያት ተተክቷል. ነገር ግን፣ የኦክስጂን ታንክ ፍንዳታ የሰራተኞቹን ህይወት አደጋ ላይ በጣለበት ወቅት፣ ማቲንሊ ስለ ህዋ መንኮራኩሩ ያለው ጥልቅ እውቀት ወደ ደህና መመለሻቸው ለማረጋገጥ ወሳኝ መፍትሄዎችን እንዲያደርግ አስችሎታል።
የኬን ማቲንሊ ውርስ እንዴት ሊሞት ቻለ?
የአፖሎ 13 ተልእኮ ታሪክ የማቲንሊ የጀግንነት አስተዋፅዖዎችን ጨምሮ፣ በ"Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13" በተሰኘው መጽሃፍ ላይ ተቀርጿል እና በ1995 በ"አፖሎ 13" ፊልም ላይ የተገለጸው ተዋናይ ጋሪ ሲኒሴ ማቲንግሊን ያሳያል። የህይወት ስራው ቀጣይ ትውልድ የጠፈር ተመራማሪዎችን እና የጠፈር ወዳጆችን ማነሳሳቱን ቀጥሏል፣ ይህም በህዋ ምርምር ታሪክ ውስጥ ዘላቂ የሆነ ቅርስ ትቶአል።