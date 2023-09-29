ናሳ የአይኤስኤስ ጣቢያን በ1 ለማስለቀቅ የአንድ ቢሊዮን ዶላር ጨረታ አስታወቀ።

እ.ኤ.አ. በ1 የአለም አቀፉን የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ወደ ምድር ከባቢ አየር ለማውረድ አላማ ላለው የጠፈር መንኮራኩር ግንባታ 2031 ቢሊዮን ዶላር ጨረታ በቅርቡ ናሳ አስታውቋል። ይህ ውሳኔ አይኤስኤስ የስራ ህይወቱን ሊያጠናቅቅ በተቃረበበት ወቅት እና ለስራ ተስማሚ አይደለም ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ተጨማሪ አጠቃቀም. ጨረታው ለአለም አቀፍ ተጫራቾች ክፍት ነው፣ ይህም በበርካታ ሀገራት መካከል የትብብር ስራን ሊያካትት ይችላል።
አይ ኤስ ኤስን የማስወገድ አላማ የጣቢያው ደህንነቱ የተጠበቀ አወጋገድን ለማረጋገጥ ነው, እንደ የጠፈር ፍርስራሾች ያሉ አደጋዎችን ያስወግዱ. በአሁኑ ጊዜ፣ አይኤስኤስ በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ ነው፣ እና ክትትል ካልተደረገለት፣ ወደፊት ለሚደረጉ የጠፈር ተልእኮዎች ስጋት ሊፈጥር ይችላል። ወደ ምድር ከባቢ አየር በመጎተት፣ መንኮራኩሩ ቁጥጥር የሚደረግበት ዳግም መሞከርን ያስችላል፣ በሂደቱ ውስጥ ጣቢያውን ይበታተናል።
የተመረጠው የጠፈር መንኮራኩር በጠፈር ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ እንዲሠራ የሚያስችል አቅም ሊኖረው ይገባል፣ ይህም ቀስ በቀስ የመበስበስ ሂደት እንዲኖር ያስችላል። ይህ ከአይኤስኤስ ጋር ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ የመትከያ፣ የፕሮፐልሽን ሞጁሉን ማያያዝ እና ጣቢያውን ወደ ታች ለማውረድ ቁጥጥር የሚደረግባቸውን እንቅስቃሴዎች ማከናወን መቻልን ይጨምራል።
የአይኤስኤስ ከአገልግሎት መውጣቱ ለወደፊት የጠፈር ምርምር ትልቅ ምዕራፍ ነው። ለአዳዲስ የጠፈር ጣቢያዎች ልማት እና የተራቀቁ ቴክኖሎጂዎች አጠቃቀም መንገድ ይከፍታል። ናሳ ጨረቃን፣ ማርስን እና ከዚያም በላይ በማሰስ ላይ ለማተኮር አላማ ያለው ለአርጤምስ መርሃ ግብር እቅድ እና ወደፊት ወደ ጥልቅ ጠፈር በሚሰሩ ተልእኮዎች ላይ ነው።
ጨረታው ለጠፈር ኤጀንሲዎች፣ ለኤሮስፔስ ኩባንያዎች እና ለአለም አቀፍ ትብብር ትልቅ እድል ይሰጣል። ለወደፊት የጠፈር ምርምር አስተዋፅኦ ለማድረግ እድል ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት የሚሰማው የጠፈር ፍርስራሾችን አያያዝ አስፈላጊነት ያሳያል.
ምንጮች:
– ላ ቮስ ዲ ኒው ዮርክ (ምንጭ ጽሑፍ)
- ናሳ