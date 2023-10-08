ናሳ እና SpaceX የብረታ ብረት አስትሮይድ ሳይኪን ለማሰስ በሚስዮን ውስጥ ተባብረዋል።

ናሳ ከ SpaceX ጋር በመተባበር ወደ ብረት አስትሮይድ ሳይቺ የጠፈር መንኮራኩር ለማምጠቅ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። እ.ኤ.አ. በ 1800 ዎቹ የተገኘ እና በግሪክ የነፍስ አምላክ ስም የተሰየመ ፣ ሳይቼ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ፀሐይን ይዞራል። ተልእኮው ሳይቼ በጥቅምት 12 ቀን 2023 ይጀምራል እና በጁላይ 2029 አስትሮይድ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል።
በሰፊው ቦታ 173 ማይል ርቀት ላይ ሲለካ፣ ሳይኪ በሶላር ሲስተም ውስጥ ካሉት ትላልቅ አስትሮይድ አንዱ ነው። እንደ አብዛኞቹ አስትሮይድ ከሮክ ወይም በረዶ በተለየ፣ ሳይቼ ሳይኪ ከምድር እምብርት ጋር ተመሳሳይነት ባለው ብረት እና ኒኬል የተሰራ ነው ብለው ያምናሉ። ሳይኪን ማሰስ ስለ ምድራዊ ፕላኔቶች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና የራሳችንን ፕላኔት የፈጠሩትን የአመጽ ግጭቶች እና የቁስ ክምችት ሂደቶች ላይ ብርሃን ሊፈጥር ይችላል።
በፍሎሪዳ በኤጀንሲው ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ውስጥ የተቀመጠው የናሳ ሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር በ SpaceX Falcon Heavy ሮኬት ላይ ይጓዛል። መንኮራኩሩ Psycheን በመዞር ለመጀመሪያ ጊዜ የአስትሮይድ ምስሎችን በመያዝ እና ስለ ምድር እና ስለ ሌሎች ዓለታማ ፕላኔቶች ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ መረጃን በመሰብሰብ Psycheን በመዞር ሁለት አመታትን ያሳልፋል።
ፕሲኪ የተትረፈረፈ ውድ ብረቶች ሊይዝ እንደሚችል ግምቱ 8,000 ኩንቲሊየን ፓውንድ ይገመታል የሚል ግምት አለ። ይህ ሰፊ ሀብት የማግኘት ዕድል በተልእኮው ላይ ተጨማሪ ደስታን አባብሷል። ሆኖም ዋናው ግቡ ሳይንሳዊ ፍለጋ እና ስለ ስርዓታችን አመጣጥ እውቀት ማግኘት ነው።
ተልእኮው ከተሳካ፣ የብረት ማዕከሎችን የያዘ የፕላኔት አፈጣጠር እንድንመረምር ያስችለናል የሚለው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ Psycheን በቅርብ የመመርመር እድል በሌሎች መንገዶች ሊገኙ የማይችሉ ስለ ምድራዊ ፕላኔቶች ውስጣዊ ጠቃሚ መረጃ ሊከፍት ይችላል።
ምንጮች:
– [ናሳ በሚቀጥሉት 17 ዓመታት ውስጥ ቤቶችን በጨረቃ ላይ ለመገንባት አቅዷል እና ምን ይጠበቃል]
- [ምስል፡ NASA/JPL-Caltech/ASU/SWNS]
- [ምስል፡ ናሳ/ፍራንክ ሚቻውስ/SWNS]
- [ምስል፡ NASA/JPL-Caltech/ASU/SWNS]