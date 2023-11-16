የሕዋ አሰሳ የወደፊት ዕጣ፡ የእንጨት ሳተላይቶች ለአረንጓዴ ዩኒቨርስ

የናሳ ሳይንቲስቶች እና የጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ኤጀንሲ (JAXA) ኃይላቸውን ተቀናጅተው የጠፈር ጉዞን ለመቀየር በዓለማችን ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራችውን የእንጨት ሳተላይት በትክክል ሊኖ ሳት ተብላለች። ይህ መሰረተ-ልማት ፕሮጀክት የጠፈር ፍለጋን የበለጠ ለአካባቢ ተስማሚ ለማድረግ ያለመ ሲሆን ይህም ወደ አረንጓዴ አጽናፈ ሰማይ ትልቅ እርምጃ ነው።
የሊግኖ ሳት ፣ የቡና መጠጫ የሚያክል ፣ ማግኖሊያ እንጨት በመጠቀም የተሰራ ነው። እንጨት ለጠፈር ተልዕኮዎች ያልተለመደ ምርጫ ቢመስልም ለሳተላይቶች ተስማሚ እና ለሥነ-ምህዳር ተስማሚ የሆኑ ልዩ ባህሪያት አሉት. እንጨት እሳት አይይዝም ወይም በባዶ ባዶ ክፍተት ውስጥ አይበላሽም. ነገር ግን፣ ወደ ምድር ከባቢ አየር ሲመለስ፣ ወደ ጥሩ አመድነት ይቀየራል፣ ምንም አይነት ጎጂ ቅሪት አይኖርም።
በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ የእንጨት ናሙናዎች በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ ሙከራ ተካሂደዋል, ይህም የሙከራ ሳተላይቱ ለአገልግሎት ዝግጁ መሆኑን አረጋግጧል. ለአስር ወራት ያህል ከፍተኛ የሙቀት ልዩነት እና ለኮስሚክ ጨረሮች እና ለፀሀይ ቅንጣቶች መጋለጥን ጨምሮ የውጪው ጠፈር ሁኔታዎችን ቢታገሱም የእንጨት ናሙናዎች መዋቅራዊ ሳይሆኑ ቀርተዋል። እንጨትን ለቦታ ፍለጋ አዋጭ ቁስ ዘላቂነት የሚያሳዩ የመሰነጣጠቅ፣ የመዋጥ፣ የመላጥ ወይም የገጽታ መጎዳት ምልክቶች አልታዩም።
የምርጫው ሂደት በአይኤስኤስ ላይ ሶስት ዓይነት እንጨቶችን ማለትም ማግኖሊያ፣ ቼሪ እና በርች መሞከርን ያካትታል። በጥንቃቄ ከተገመገመ በኋላ, magnolia በአምራችነት ሂደት ውስጥ ለመከፋፈል ወይም ለመስበር ዝቅተኛ ተጋላጭነት እና ዝቅተኛ ተጋላጭነት ምክንያት ተመርጧል. ይህ ውሳኔ ለወደፊቱ የእንጨት ሳተላይቶችን በተሳካ ሁኔታ መገንባት እና መዘርጋት ያረጋግጣል.
የእንጨት ሳተላይቶችን ከመጠቀም በስተጀርባ ያለው ተነሳሽነት ከሥነ-ምህዳር ተስማሚነት በላይ ነው. በአሁኑ ጊዜ የምድር ምህዋር ከ9,300 ቶን በላይ በሆነ የጠፈር ፍርስራሾች የተዝረከረከ ሲሆን በዋነኛነት እንደ ታይታኒየም እና አሉሚኒየም ያሉ የሚያብረቀርቁ የብረት ነገሮችን ያቀፈ ነው። ይህ የጠፈር ፍርስራሽ ለብርሃን ብክለት አስተዋጽኦ ያደርጋል, ይህም የሰማይ ክስተቶችን ለመመልከት አስቸጋሪ ያደርገዋል. በተጨማሪም የብረታ ብረት ስፔስ ካፕሱሎች ለዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ እና ለተሳፈሩ የጠፈር መንኮራኩሮች የገንዘብ ወጪዎች እና አደጋዎች ያስከትላሉ። ከእንጨት የተሠሩ ሳተላይቶች ለእነዚህ ተግዳሮቶች መፍትሄ ይሰጣሉ ፣ ምክንያቱም እንደገና ሲገቡ ብዙም አደገኛ አይደሉም።
ከ LignoSat ጋር በትይዩ፣ የፊንላንድ ኩባንያ አርክቲክ አስትሮኖቲክስ ዊሳ ዉድሳትን— ናኖሳቴላይት (nanosatellite) በተሸፈኑ የፓምፕ ወለል ፓነሎች ሠርቷል። ይህ አነስተኛ መጠን ያለው ሳተላይት ዓላማው በህዋ ሁኔታዎች ውስጥ የእንጨት ቁሳቁሶችን ዘላቂነት ለመፈተሽ እና ለወደፊቱ የቦታ ተልእኮዎች የእንጨት ቁሳቁሶችን አዋጭነት የበለጠ ማሰስ ነው።
የእንጨት ሳተላይቶች መውጣታቸው ቀጣይነት ያለው አሰራርን ከሳይንሳዊ ፈጠራዎች ጋር በማጣመር በህዋ ላይ የሚደረገውን የጥናት ለውጥ ያሳያል። እነዚህ ለሥነ-ምህዳር ተስማሚ የሆኑ ሳተላይቶች የጠፈር ፍርስራሾችን የመቀነስ እና የብርሃን ብክለትን በመቀነስ ፕላኔታችንን እየጠበቁ ስለ አጽናፈ ሰማይ ግልጽ እይታ መንገድ ይከፍታሉ።