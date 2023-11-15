NASA እና ISRO የምድርን የአየር ንብረት ለውጥ ለማጥናት ለትብብር NISAR ተልእኮ ይዘጋጃሉ።

ናሳ እና የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) በ 2024 የናሳ-አይኤስሮ ሰው ሠራሽ ቀዳዳ ራዳር (NISAR) ተልዕኮ ለመጀመር ኃይላቸውን እየተቀላቀሉ ነው። በፕላኔቷ ገጽ ላይ.
የ NISAR ተልዕኮ የምድርን ገጽ ለመለካት እና ለመለካት ዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) ምልከታ እና ሁለት የራዳር ፍሪኩዌንሲዎችን ይጠቀማል፣ ይህም እንደ የመሬት መንቀጥቀጥ እና የመሬት ላይ ለውጦች ባሉ የተፈጥሮ አደጋዎች ላይ ወሳኝ መረጃዎችን ይሰጣል። በስራው፣ የ NISAR ተልዕኮ የአየር ንብረት ለውጥ ስጋቶችን ለመፍታት እና የአደጋ ምላሽን ያሻሽላል።
በቅርብ ጊዜ በሚዲያ መስተጋብር የናሳ ኤንኤአር ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ፊል ባሬላ የትብብር ተልዕኮውን ሂደት አጋርቷል። ባሬላ የNISAR ተልእኮ በ2024 የመጀመሪያ ሩብ አመት ሊጀመር መሆኑን ገልፀው ስኬታማነቱን ለማረጋገጥ እየተደረጉ ያሉ ተከታታይ ሙከራዎችን ተከትሎ ነው። እነዚህ ሙከራዎች በራዳሮች እና የጠፈር መንኮራኩሮች ኤሌክትሮኒክስ ላይ የአፈፃፀም ሙከራን እንዲሁም ወሳኝ የንዝረት ሙከራን ያካትታሉ።
ሁሉም አስፈላጊ ፈተናዎች ከተጠናቀቁ በኋላ፣ የ NISAR ተልዕኮ በስሪሃሪኮታ ካለው የሳቲሽ ዳዋን የጠፈር ማእከል ይጀምራል። የISRO ጂኦሳይክሮንስ ሳተላይት ማስጀመሪያ ተሽከርካሪ (ጂኤስኤልቪ) ማርክ-II ለተልእኮው አስፈላጊውን የማስጀመሪያ ድጋፍ ይሰጣል።
የ NISAR ተልእኮ ለሶስት አመታት የሚቆይ ሲሆን በየ12 ቀኑ የምድርን ረግረጋማ ቦታዎች እና በበረዶ የተሸፈነ መሬት ያጠናል። ይህ መረጃ መሰብሰብ የሚጀመረው ከ90 ቀናት የሳተላይት አገልግሎት ጊዜ በኋላ ሲሆን በዚህ ጊዜ የሳተላይት ስርዓቶች በጥልቀት ይገመገማሉ።
ይህ የትብብር ተልዕኮ ISRO ከዓለም አቀፍ የጠፈር ኤጀንሲዎች ጋር ያለውን ተሳትፎ ያሳያል። ISRO ከናሳ ጋር ካለው አጋርነት በተጨማሪ በቻንድራያን-4 ተልዕኮ ከጃኤክስኤ ጋር በመተባበር ላይ ነው።
እ.ኤ.አ. በ 2024 የ NISAR ተልዕኮ መጀመር ናሳ እና ISRO የምድርን የአየር ንብረት ለውጥ ለማጥናት እና የአደጋ ምላሽ ችሎታዎችን ለማሻሻል ያላቸውን ቁርጠኝነት ያጠናክራል። በጋራ ጥረታቸው፣ ስለ ፕላኔቷ የአካባቢ ለውጦች ጠቃሚ ግንዛቤዎች ያገኛሉ፣ ይህም ለቀጣይ ዘላቂነት አስተዋጽኦ ያደርጋል።