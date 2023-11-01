አዲስ መጣጥፍ፡ የናሳ ጠፈርተኞች ለጥገና ሥራ የመጀመሪያውን የጠፈር ጉዞ አደረጉ

የናሳ ጠፈርተኞች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ ለጥገና ሥራ ከዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ውጭ የመጀመሪያውን የጠፈር ጉዞ ሲጀምሩ ዛሬ ታሪክ ሰርተዋል። ይህ አስደናቂ ጊዜ በዚህ አመት በአይኤስኤስ 12ኛው የጠፈር ጉዞን የሚያመለክት ሲሆን ወደ 7 ሰአታት የሚጠጋ ጊዜ ይቆያል ተብሎ ይጠበቃል።
በጠፈር መራመዱ ወቅት፣ የጠፈር ተመራማሪዎቹ የአይኤስኤስ የፀሃይ ድርድሮች ፀሀይን ለመከታተል የሚያስችሉትን የሬድዮ ኮሙኒኬሽን ማርሽ እና የሃርድዌር መለዋወጥ ያደርጋሉ። ይህ አስፈላጊ የጥገና ሥራ የምሕዋር ላብራቶሪ ቀጣይነት ያለው አሠራር እና ቅልጥፍናን ያረጋግጣል።
ሁለቱም ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ በዚህ አመት ሴፕቴምበር ላይ የጀመረው የኤግዚቢሽን 70 አባላት ናቸው። ከህዋ ጉዞው በፊት ጠፈርተኞቹ ጤንነታቸውን እና ለተያዘው ተግባር ዝግጁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ መደበኛ የህክምና ፈተናዎችን ወስደዋል። የሙቀት መጠንን፣ የደም ግፊትን፣ የልብ ምት እና የአተነፋፈስ ምርመራዎችን ባደረጉት አብረውት የጠፈር ተመራማሪው ሞገንሰን ረድተዋቸዋል።
የጠፈር መራመዱን በቀጥታ ለመመልከት ተመልካቾች NASA TV ወይም NASA የዩቲዩብ ቻናልን መከታተል ይችላሉ። በዩናይትድ ስቴትስ ላሉ ተመልካቾች ሽፋኑ በ6፡30 am ET ይጀምራል፣ በህንድ ውስጥ ያሉ ተመልካቾች ድርጊቱን ከምሽቱ 4፡00 የህንድ መደበኛ ሰዓት በናሳ የዩቲዩብ ቻናል መከታተል ይችላሉ።
ይህ የጠፈር ጉዞ ለተሳተፉት የጠፈር ተጓዦች ወሳኝ ምዕራፍ ብቻ ሳይሆን የአይኤስኤስን ተግባር ለመጠበቅ እና ለማሻሻል የናሳ ቀጣይ ቁርጠኝነት እና ቁርጠኝነት ያጎላል። የቦታውን ጥልቀት ማሰስ ስንቀጥል, እንደዚህ አይነት የጥገና ስራዎች የወደፊት ተልእኮዎችን ስኬት እና የሰው ልጅ የጠፈር ፍለጋን ቀጣይ ሂደት ለማረጋገጥ ወሳኝ ይሆናል.
በየጥ:
ጥ፡- የጠፈር ተመራማሪዎች የጠፈር ጉዞውን ለምን ይመራሉ?
መ፡ የጠፈር ተመራማሪዎቹ የጠፈር መራመዱን በማከናወን ላይ ያሉት በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ የጥገና ስራዎችን ለመስራት የሬድዮ ኮሙኒኬሽን ማርሽ መወገድን እና ሃርድዌርን ለፀሀይ ድርድር መከታተልን ይጨምራል።
ጥ፡ የጠፈር መንገዱ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ፡ የህዋ ጉዞው ወደ 7 ሰአታት አካባቢ እንደሚቆይ ይጠበቃል።
ጥ፡ የጠፈር ጉዞውን የት ማየት እችላለሁ?
መ፡ ተመልካቾች የጠፈር መራመዱን የቀጥታ ሽፋን ለመመልከት የናሳ ቲቪን ወይም የናሳ ዩቲዩብ ቻናልን መከታተል ይችላሉ።
ጥ፡ የዚህ የጠፈር ጉዞ ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡ ይህ የጠፈር መንገደኛ ለሁለቱም የጠፈር ተጓዦች የመጀመሪያ ምልክት ሲሆን ናሳ የአለም አቀፉን የጠፈር ጣቢያን ተግባር ለመጠበቅ እና ለማሻሻል ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።