አስትሮይድ 1998 HH49፡ ከናሳ ሴንትሪ II ስርዓት ጋር የቀረበ ግንኙነት

የፕላኔታችንን ደህንነት ለማረጋገጥ የናሳ ሴንትሪ II ስርዓት በትጋት ከምድር-ቅርብ አስትሮይድ (NEAs) እየተከታተለ ነው። እንደ 1998 HH49 የተሰየመው አንዱ አስትሮይድ በቅርቡ የናሳን የምድር ቅርብ የነገር ጥናት ማዕከል (CNEOS) ትኩረት ስቧል።
በግምት 600 ጫማ ስፋት ያለው ይህ ግዙፍ የሰማይ አካል በጥቅምት 17 በቅርብ በረራ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።በቅርብ ቦታው ከምድር 1.17 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ይርቃል፣በሰዓት 53,233 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው አስደናቂ ፍጥነት ፍላጎቱን ቀስቅሷል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች.
በመጀመሪያ በኤፕሪል 28፣ 1998 የታየ እና በዲሴምበር 1፣ 2021 እንደገና የታየው ይህ አስትሮይድ የአፖሎ ቡድን ነው። አፖሎ አስትሮይድ የተሰየሙት እ.ኤ.አ. በ1862 አፖሎ አስትሮይድ ሲሆን የምድርን መንገድ ለማቋረጥ ባላቸው ዝንባሌ የታወቁ ናቸው። በተለይም የአፖሎ ክፍል በ 2013 በቼልያቢንስክ ሚትዮር ፍንዳታ ምክንያት በሩሲያ ከፍተኛ ጉዳት እና ጉዳት አድርሷል።
ምንም እንኳን እ.ኤ.አ. 1998 HH49 በትልቅነቱ ምክንያት “አስጊ ሊሆን ይችላል” ተብሎ ቢመደብም፣ ናሳ የበረራ መንገዱ ደህንነቱ የተጠበቀ እንደሚሆን ይተነብያል። ነገር ግን፣ የእሱ መገኘት የሰፊው አጽናፈ ሰማይ ያልተጠበቀ እና እንደ ናሳ ያሉ ኤጀንሲዎች የሰማይ ስጋቶችን በመቆጣጠር ረገድ ያላቸውን ወሳኝ ሚና አጉልቶ ያሳያል።
በማጠቃለያው፣ የናሳ ሴንትሪ II ስርዓት እንደ 1998 HH49 ያሉ በምድር ላይ ያሉ አስትሮይድን በመከታተል ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ለመገመት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይህ የተለየ የአስቴሮይድ ዝንብ ስጋት ይፈጥራል ተብሎ ባይጠበቅም፣ መጠኑ የምድራችንን ደህንነት ለማረጋገጥ የማያቋርጥ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ ለማስታወስ ያገለግላል።
ምንጮች:
– የናሳ ማዕከል የምድር ቅርብ የነገር ጥናት (CNEOS)
- 2013 የቼልያቢንስክ የሜትሮ ፍንዳታ