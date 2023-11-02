A Tribute to Astronaut TK Mattingly: አንድ ጀግና ትዝ

የቀድሞ የናሳ የጠፈር ተመራማሪ Rear Adm. (ret.) ቶማስ ኬ (ቲኬ) ማትሊ II፣ ለናሳ አፖሎ ፕሮግራም ስኬት ቁልፍ አስተዋፅዖ የነበረው በሰፊው የሚታወቀው፣ በጥቅምት 31 ከዚህ አለም በሞት ተለየ። የሀገራችን እውነተኛ ጀግና የሆነው ማቲንሊ፣ በጠፈር ፍለጋ ላይ የማይጠፋ ምልክት እና በአስደናቂ ስኬቶቹ በታሪክ ውስጥ ይታወሳል ።
ማቲንሊ ድንቅ ስራውን በዩኤስ ባህር ሃይል ጀምሯል፣ ክንፉን በ1960 በማትረፍ እና በተለያዩ ስራዎች ላይ የተለያዩ አውሮፕላኖችን በመምራት ላይ። ልዩ ችሎታው እና ትጋት የናሳን ትኩረት ስቦ እ.ኤ.አ. በአፖሎ የጠፈር ልብስ እና ቦርሳ እድገት ውስጥ የመሪነት ሚና.
ወደር የለሽ ችሎታ ያለው አብራሪ እንደመሆኖ፣ Mattingly ለአፖሎ 16 የትእዛዝ ሞጁል አብራሪ እና የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮዎች STS-4 እና STS 51-C አዛዥ ሆኖ አገልግሏል። በችግር ጊዜ ለፈጠራ እና ለመቋቋሚያ ያለው ቁርጠኝነት የናሳን ተልእኮ የሚያሳይ አርአያ ሰው አድርጎታል።
የማቲንሊ በጣም ጠቃሚ አስተዋፅዖዎች አንዱ የሆነው በዕጣ ፈንታው አፖሎ 13 ተልዕኮ ወቅት ነው። ከመጀመሩ በፊት ለኩፍኝ በሽታ ተጋልጧል እና በጠፈር ውስጥ ከሎቬል፣ ስዊገርት እና ሃይስ ጋር መቀላቀል አልቻለም። ይሁን እንጂ ማቲንሊ የቆሰሉትን የጠፈር መንኮራኩሮች እና ሰራተኞቹን በሰላም ለመመለስ ወሳኝ የሆኑ የእውነተኛ ጊዜ ውሳኔዎችን ከመሬት ተነስቶ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። የእሱ አስደናቂ ትጋት እና ፈጣን አስተሳሰብ የተልእኮውን ስኬት አረጋግጧል።
ለጠፈር ምርምር ካደረገው አስተዋጽዖ ባሻገር፣ የማትሊ የምሕዋር ልምምዶች በእርሱ ላይ በጥልቅ አስተጋባ። አስደናቂውን የአጽናፈ ሰማይን ግዙፍነት ገልጿል፣ “ብዙ ካየሁ፣ አላስታውስም የሚል ፍርሃት ነበረኝ። በጣም አስደናቂ ነበር ። ” የእሱ የማይናወጥ የማወቅ ጉጉቱ እና በአሰሳ ተልዕኮዎች ውስጥ ያለው አመራር ለጀግንነቱ ምስክር ሆኖ ለዘላለም ይከበራል።
የማቲንሊ ተጽእኖ ከጠፈር ገደብ በላይ ይዘልቃል። የእሱ አስተዋፅኦ በተለያዩ የጥናት ዘርፎች የሚዘልቅ የመማር እድገቶችን አበረታቷል። የማይበገር መንፈሱ እና እራስ ወዳድነት የጎደለው ድፍረት በአገራችን የወደፊት እጣ ፈንታ ላይ ሁሌም ሲታወስ ይኖራል።
በየጥ:
1. TK Mattingly በአፖሎ ፕሮግራም ውስጥ ያለው ሚና ምን ነበር?
ቲኬ ማቲንሊ በአፖሎ ፕሮግራም ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል, የጠፈር ተመራማሪዎች ድጋፍ ሰጪ ቡድን አባል በመሆን እና ለአፖሎ የጠፈር ልብስ እና ቦርሳ እድገት ቁልፍ አስተዋፅኦዎችን አድርጓል.
2. TK Mattingly በምን ተልእኮዎች ውስጥ ተሳትፏል?
Mattingly ለአፖሎ 16 የትእዛዝ ሞጁል አብራሪ እና የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮዎች STS-4 እና STS 51-C የጠፈር መንኮራኩር አዛዥ ሆኖ አገልግሏል።
3. TK Mattingly አፖሎ 13 በደህና እንዲመለስ አስተዋጽኦ ያደረገው እንዴት ነው?
ለኩፍኝ በሽታ በመጋለጥ ወደ ተልእኮው መግባት ባይችልም ፣ማቲንሊ ቁልፍ የእውነተኛ ጊዜ ውሳኔዎችን ከመሬት ላይ በማቅረብ የአፖሎ 13 መርከበኞች በሰላም ወደነበሩበት እንዲመለሱ በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል።
4. ቲኬ ማቲንሊ በምህዋሩ ያለውን ልምድ እንዴት ተመልክቶታል?
የቦታ ስፋት የማስታወስ ችሎታውን ይጨምረዋል ብሎ በመፍራት በምህዋሩ ውስጥ ያጋጠመውን ጥልቅ እና አስፈሪ ገጠመኝ አድርጎ ገልጿል።
5. የቲኬ ማቲንሊ ቅርስ ምንድን ነው?
የTK Mattingly ቅርስ ለወደፊት የጠፈር ተመራማሪዎች እና ሳይንቲስቶች ትውልዶች መነሳሳት ሆኖ በማገልገል ላይ ባለው የማያወላውል ቁርጠኝነት፣ ጽናትና ራስ ወዳድነት ፍለጋን ለማሳደድ ነው።