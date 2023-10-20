ናሳ 3D በተሳካ ሁኔታ ለጥልቅ የጠፈር ተልእኮዎች የሮኬት ሞተር ኖዝል ታትሞ ፈትኗል

ናሳ የ RAMFIRE ፕሮጄክቱ አካል የሆነ አዲስ የሮኬት ሞተር ኖዝል በተሳካ ሁኔታ 3D በማተም እና በመሞከር ተጨማሪ ምርት በማምረት ረገድ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል። RAMFIRE፣ ለአራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ሪአክቲቭ አድዲቲቭ ማኑፋክቸሪንግ የሚወክለው በናሳ የስፔስ ቴክኖሎጂ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት (STMD) የገንዘብ ድጋፍ ነው። ፕሮጀክቱ ለናሳ የወደፊት ጥልቅ የጠፈር ተልእኮዎች ተጨማሪ ምርትን ለማራመድ እና አዳዲስ የማበረታቻ ስርዓቶችን ለማዳበር ያለመ ነው።
ከቁሳቁስ ገንቢ Elementum 3D ጋር በመተባበር ከማርሻል የጠፈር በረራ ማእከል የ NASA መሐንዲሶች A6061-RAM2 በመባል የሚታወቅ ተበዳይ አሉሚኒየም ፈጠሩ። ይህ የአሉሚኒየም ልዩነት በሮኬት ሞተሮች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል ሙቀትን የሚቋቋም አስፈላጊ ባህሪያት አሉት። አፍንጫውን እንደ አንድ ቁራጭ በ 3D በማተም በተለምዶ ከተመረቱ ኖዝሎች ጋር ሲነፃፀር የማምረቻው ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል ፣ ይህም እስከ 1,000 በተናጥል የተጣመሩ ክፍሎችን ይፈልጋል ።
በ 3D የታተመ RAMFIRE ኖዝል በቀዶ ጥገና ወቅት አፍንጫውን ለማቀዝቀዝ እና መቅለጥን ለመከላከል ትናንሽ የውስጥ ሰርጦችን ያካትታል። ክብደቱ ቀላል ተፈጥሮ ከፍተኛ ጥንካሬ ያላቸውን ክፍሎች ለማምረት ያስችላል, ይህም ከባድ ሸክሞችን የሚሸከሙ ጥልቅ የጠፈር ተልዕኮዎችን ያስችላል. ይህ ለ NASA's Moon to Mars ተነሳሽነት ወሳኝ ነው፣ አላማውም በጨረቃ ላይ የረዥም ጊዜ የሰው ልጅ መኖርን ለመመስረት እና በመጨረሻም የሰውን ተልዕኮ ወደ ማርስ ለመላክ ነው።
RAMFIRE አፍንጫው በማርሻል ምሥራቃዊ የፍተሻ አካባቢ የተለያዩ የነዳጅ አወቃቀሮችን ጨምሮ ከባድ የፍል እሳት ሙከራ አድርጓል። ሙከራዎቹ እንደሚያሳዩት የ3-ል ማተሚያ አፍንጫው ጠለቅ ያለ ቦታን በሚጠይቁ አካባቢዎች ውጤታማ በሆነ መንገድ እንደሚሰራ እና የሙቀት፣ መዋቅራዊ እና የግፊት ጫናዎችን መቋቋም ይችላል። አዲሱን የአሉሚኒየም ቅይጥ እና 3D የህትመት ሂደት ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች የሚገመግሙት የኤሮስፔስ ኩባንያዎች ከንግድ ባለድርሻ አካላት እና ከአካዳሚዎች ጋር ኖዝል እየተጋራ ነው።
ይህ በናሳ የተገኘው ስኬት የሮኬት ሞተር ክፍሎችን በማምረት ረገድ ተጨማሪ የማምረቻ አጠቃቀምን ያሳያል። እንደ AMCM እና Agile Space Industries ያሉ ሌሎች ኩባንያዎች የቃጠሎ ክፍሎችን እና ወሳኝ የሮኬት ክፍሎችን ለማምረት የ3D ማተሚያ ቴክኖሎጂዎችን እየተጠቀሙ ነው። እነዚህ ተጨማሪ የማኑፋክቸሪንግ እድገቶች ለወደፊት የቦታ ፍለጋ እና የላቀ የፕሮፐልሽን ሲስተም ልማት ወሳኝ ናቸው።
ምንጮች:
- ናሳ በተሳካ ሁኔታ 3D ያትማል እና ለጥልቅ ቦታ ተልዕኮዎች አዲስ የሮኬት ሞተር ኖዝል ፈትኗል (ምንጭ ጽሑፍ)
- ናሳ ማርሻል የጠፈር የበረራ ማዕከል
- ኤለመንተም 3 ዲ
- RAMFIRE (ለአራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት አጸፋዊ ተጨማሪ ማኑፋክቸሪንግ) ፕሮጀክት
- A6061-RAM2 አሉሚኒየም ተለዋጭ
- በሮኬት ሞተር ማምረቻ ውስጥ 3D የማተም ቴክኖሎጂ
- AMCM's metal Laser Beam Powder Bed Fusion (PBF-LB) 3D አታሚ ለጠፈር ሮኬት ምርት
– Agile Space Industries የኒ625 ዱቄትን ለ3D ማተሚያ የጠፈር ሮኬት ክፍሎች መጠቀም