ናኖኢንጂነሮች ልብ ወለድ Quasicrystals ለመፍጠር ዲ ኤን ኤ ይጠቀማሉ

ናኖኢንጂነሮች ዲ ኤን ኤ እና ናኖፓርቲሎች በመጠቀም ኳሲክሪስታሎች፣ ልዩ በሆነ መልኩ የተዋቀሩ ቁሶችን በመፍጠር እጅግ አስደናቂ ስኬት አስመዝግበዋል። በተለምዶ፣ ክሪስታሎች ተደጋጋሚ መዋቅርን ያሳያሉ፣ ኳሲክሪስታሎች ግን ተደጋጋሚ ያልሆኑ ቅጦችን ያሳያሉ። ይህ ዓይነተኛ ዝግጅት ለኳሲክሪስታሎች ልዩ ባህሪያትን ይሰጣል፣ ለምሳሌ ያልተለመደ የኤሌክትሮኒክስ ባህሪ፣ የተለየ ሙቀት እና ብርሃን መምጠጥ፣ እና ንጣፎች በጣም ጠንካራ ወይም መንሸራተት።
ከሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ፣ ከሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ እና በስፔን የሚገኘው የትብብር ምርምር ማዕከል ባዮሜትሪያል የተመራማሪዎች ቡድን ግኝታቸውን በተፈጥሮ ቁሳቁሶች አሳትመዋል። ጥናቱ ዲ ኤን ኤ ሆን ተብሎ ኳሲክሪስታሎች ለመገጣጠም በፕሮግራም ሊወሰድ የሚችል መሳሪያ መጠቀሙን ስለሚያሳይ በናኖ ማቴሪያል ዲዛይን ውስጥ ትልቅ እድገት ያሳያል።
በኖርዝዌስተርን ዩኒቨርሲቲ የኬሚስትሪ ፕሮፌሰር እና የጥናቱ ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ጆርጅ ቢ ራትማን “የኳሲክሪስታሎች መኖር ለብዙ አሥርተ ዓመታት እንቆቅልሽ ሆኖባቸዋል፣ ግኝታቸውም በተገቢው መንገድ የኖቤል ሽልማት ተሰጥቷል” ብለዋል። በተጨማሪም ጥናቱ የኳሲክሪስታሎች አፈጣጠርን ለማብራራት የሚረዳ ሲሆን የዲኤንኤ ፕሮግራም ሊፈጥር የሚችል ተፈጥሮን በመጠቀም ስብሰባቸውን መሐንዲስ ለማድረግ ይረዳል።
መሐንዲሶች በሰው ሰራሽ ቁስ ምርት ውስጥ በሚሰጡት የቁጥጥር ደረጃ ምክንያት ናኖፓርቲሎችን እንደ “ንድፍ አውጪ አቶሞች” ይመለከታሉ። ነገር ግን፣ ናኖፓርተሎች ወደ ተፈላጊ መዋቅሮች እንዲገጣጠሙ መምራት ፈታኝ ነው። ተመራማሪዎቹ እርስ በርሳቸው የሚተዋወቁ በዲ ኤን ኤ የተመሰጠሩ ክሮች በመጠቀም፣ ናኖፓርቲለሎችን በተሳካ ሁኔታ ኳሲክሪስታል እንዲፈጥሩ አድርገዋል። ቡድኑ በቢፒራሚዳል ቅርጾች ላይ ያተኮረ ሲሆን በመጨረሻም አስር ጎን ባለ አምስት ጎን ባለ ሁለት ጎን ባለ ሁለት ጎን ባለ ሁለት ጎን (decahedra) በመባል የሚታወቁት በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ኳሲክሪስታሎች ፈጠሩ።
በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እና በኤክስሬይ መበተንን በመጠቀም በንድፈ-ሀሳባዊ ትንበያዎች ጥምረት እና የሙከራ ማረጋገጫ ቡድኑ በተሳካ ሁኔታ የዲካህድሮን ቅንጣቶችን በመጠቀም የኳሲክሪስታል መዋቅር ፈጠረ። ይህ ስኬት በናኖሳይንስ ውስጥ ከፍተኛ እድገትን ያሳያል እና ስለ ኮሎይድል ኳሲክሪስታሎች ቁጥጥር ምህንድስና አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ ኳሲክሪስታሎች ምንድን ናቸው?
መ: Quasicrystals እንደ ተራ ክሪስታሎች ሳይሆን ተደጋጋሚ ቅጦች ያላቸው ቁሳቁሶች ናቸው።
ጥ፡ ኳሲክሪስታሎች ምን ልዩ ባህሪያት አሏቸው?
መ፡ Quasicrystals ልዩ የኤሌክትሮኒካዊ ባህሪን ማሳየት፣ ሙቀትን እና ብርሃንን በተለየ መንገድ ሊቀበል እና በጣም ጠንካራነት ወይም መንሸራተት ያላቸው ወለሎችን ሊይዝ ይችላል።
ጥ፡ በዚህ ጥናት ውስጥ ኳሲክሪስታሎች እንዴት ተፈጠሩ?
መ፡ ናኖኢንጂነሮች ሆን ብለው ኳሲክሪስታሎችን ለመገጣጠም ዲ ኤን ኤ እና ናኖፓርቲለሎችን ተጠቅመዋል፣ ቅንጣቶቹን በፕሮግራም በማዘጋጀት የተወሰነ መዋቅር ይመሰርታሉ።
ጥ፡ ጥናቱን ያካሄደው ማነው?
መ፡ ጥናቱ ከሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ፣ ከሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ እና በስፔን ውስጥ በሚገኘው የባዮሜትሪያል የትብብር ምርምር ማዕከል ተመራማሪዎች መካከል የተደረገ ትብብር ነው።
ጥ፡- በዚህ ጥናት ምን ጉልህ ምዕራፍ ላይ ተገኘ?
መ፡ ይህ ጥናት ዲኤንኤ በመጠቀም የኮሎይድል ኳሲክሪስታሎች ቁጥጥር ምህንድስናን ስለሚያሳይ በናኖሳይንስ መስክ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍን ያሳያል።