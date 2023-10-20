የናኖ ተሸካሚዎች ጥናት በጀርመን ሕዝብ ውስጥ በፖሊ polyethylene glycol (PEG) ላይ ፀረ እንግዳ አካላት መበራከታቸውን ያሳያል።

የማክስ ፕላንክ የፖሊሜር ምርምር ተቋም ተመራማሪዎች በቅርቡ ያካሄዱት ጥናት በጀርመን ሕዝብ ውስጥ በፖሊ polyethylene glycol (PEG) ላይ ፀረ እንግዳ አካላት መበራከት ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። PEG በመዋቢያዎች ፣ በምግብ እና በመድኃኒት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል የተለመደ ንጥረ ነገር ነው። ፀረ እንግዳ አካላት በ PEG ላይ መኖራቸው ናኖካርሪየርን በመጠቀም የሕክምና ሕክምናዎችን ውጤታማነት በእጅጉ ሊጎዳ ይችላል.
ተመራማሪዎቹ በፔጂ ላይ ፀረ እንግዳ አካላት ምን ያህል በጀርመን ማህበረሰብ ውስጥ እንደሚገኙ እና በህክምና ውስጥ ናኖካርሪየርን እንዴት እንደሚጎዱ ለመመርመር ያለመ ነው። ፀረ እንግዳ አካላት የቫይረስ ኢንፌክሽኖችን ለመቋቋም በተለምዶ በሽታን የመከላከል ስርዓት ይመረታሉ. ይሁን እንጂ ፀረ እንግዳ አካላት በፒኢጂ, በአንጻራዊነት ቀላል መዋቅር ባለው ሞለኪውል ላይ ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ታውቋል.
PEG በመድኃኒት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለው ለ nanosized መድሐኒት ተሸካሚዎች እንደ መከላከያ ሽፋን ሆኖ ያገለግላል, ይህም በደም ውስጥ ያለው የደም ዝውውር ጊዜን ይጨምራል. ይህ በተለይ በካንሰር ሕክምናዎች ውስጥ ለናኖካርሪየር እድገት ጠቃሚ ነው. ይሁን እንጂ ጥናቱ እንደሚያሳየው በፔጂ ላይ ፀረ እንግዳ አካላት ራሳቸውን ከተሸፈኑ ናኖካርሪየር ጋር በማያያዝ በሽታ የመከላከል ስርአታቸው እንዲታይ እና የህክምና ውጤቶቻቸውን እንቅፋት ሆኖባቸዋል።
የምርምር ቡድኑ እ.ኤ.አ. በ 500 ከታካሚዎች የተወሰዱ ከ 2019 በላይ የደም ናሙናዎችን መርምሯል ። በ 83% ናሙናዎች ውስጥ PEG ፀረ እንግዳ አካላት ሊገኙ እንደሚችሉ አረጋግጠዋል ። የሚገርመው ነገር የእነዚህ ፀረ እንግዳ አካላት ስብስብ ከተመረመሩት ግለሰቦች ዕድሜ ጋር የተገላቢጦሽ ሆኖ ተገኝቷል፣ይህም ፀረ እንግዳ አካላት መስፋፋት በቅርቡ የPEG አጠቃቀም መጨመር እና የበሽታ መከላከል ስርአቱ ከእድሜ ጋር ሊለያይ እንደሚችል ይጠቁማል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች ናኖካርሪየርን በመጠቀም ለወደፊት የሕክምና ሕክምናዎች ከፍተኛ ጠቀሜታ አላቸው. ተመራማሪዎቹ የበሽታ ተከላካይ ስርዓቱ ለPEG ፀረ እንግዳ አካላት የሚሰጠውን ምላሽ ከግምት ውስጥ በማስገባት ሕክምናዎች ማስተካከል ሊያስፈልግ እንደሚችል ያምናሉ። ሊሆኑ የሚችሉ ማሻሻያዎች PEGን በተለዋጭ ንጥረ ነገሮች መተካት ወይም በታካሚው ደም ውስጥ ባለው ፀረ እንግዳ አካላት መጠን መሰረት የንቁ ንጥረ ነገር መጠንን ግለሰባዊ ማድረግን ሊያካትቱ ይችላሉ።
በ PEG ላይ ፀረ እንግዳ አካላት የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች ለማሸነፍ ናኖካርሪየር ሕክምናዎችን እንዴት ማስተካከል እንደሚቻል ለመዳሰስ ተጨማሪ ምርምር ታቅዷል። ግቡ በሕክምና ሕክምናዎች ውስጥ መድኃኒቶችን ውጤታማ ማድረስ የሚያረጋግጡ አዳዲስ ዘዴዎችን ማዘጋጀት ነው።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት ፀረ እንግዳ አካላትን በ PEG ላይ ያለውን ስርጭት እና ተጽእኖ የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል ለህክምና ሕክምናዎች ናኖካርሪየርስ እድገት. እነዚህን ተግዳሮቶች በመፍታት፣ ተመራማሪዎች ናኖካርሪየር ላይ የተመሰረቱ ህክምናዎችን ውጤታማነት እና ደህንነት ማሻሻል እና የጤና አጠባበቅ ውጤቶችን ሊቀይሩ ይችላሉ።
ምንጮች:
- Nanoscale Horizons (2023) DOI፡ 10.1039/D3NH00198A
- ማክስ ፕላንክ ማህበር