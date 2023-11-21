አዲስ ግንዛቤ፡ ሴሉላር መዋቅር ለውጫዊ ጫና እንዴት ምላሽ ይሰጣል

በቱኩባ፣ ጃፓን የሚገኘው ብሔራዊ የቁሳቁስ ሳይንስ ተቋም ተመራማሪዎች ህይወት ያላቸው ሴሎች ለውጫዊ ሜካኒካል ጫና እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ ለማጥናት አዲስ ዘዴ ተጠቅመዋል። ሳይንቲስቶቹ ናኖ መጠን ያላቸውን መመርመሪያዎች በአቶሚክ ኃይል ማይክሮስኮፒ በመጠቀም ኃይልን በመተግበር ይህ ኃይል በሴሉላር ወለል ላይ እና በሴሉ ውስጥ እንዴት እንደሚከፋፈል ለማወቅ ችለዋል።
ቡድኑ የማሽን መማሪያን ተጠቅሞ በጥናቱ ውስጥ የተለኩ ሃይሎችን ለመተንተን እና ለመቅረጽ ተጠቅሟል። በተጨማሪም የኃይል መዛባት በሴሉ ውስጣዊ አወቃቀሮች ላይ በተለይም “አጽም” በሚፈጥሩት ማይክሮቱቡልስ እና አክቲን ፋይበር ላይ ያለውን ተፅእኖ ለመገምገም የመጠገን እና የማቅለም ቴክኒኮች ስራ ላይ ውለዋል።
ሴሎች ከአካባቢያቸው ከተለያዩ ኬሚካላዊ እና ሜካኒካል ማነቃቂያዎች ጋር የመላመድ ችሎታ አላቸው። በብሔራዊ የቁሳቁስ ሳይንስ ተቋም የሜካኖባዮሎጂ ቡድን መሪ የሆኑት ዶ/ር ጁን ናካኒሺ የሕዋስ ንፁህነታቸውን እና ጥሩ ጤንነትን ለመጠበቅ ሴሎች እነዚህን ማነቃቂያዎች ለማስተካከል ፈጣን የአስተያየት ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። ይሁን እንጂ የዚህ ሴሉላር ምላሽ አለመሳካቱ የስኳር በሽታ፣ የፓርኪንሰን በሽታ፣ የልብ ድካም እና ካንሰርን ጨምሮ ከበርካታ ህመሞች ጋር ተያይዟል።
ቀደም ሲል በሴሉላር ምላሾች ላይ የተደረጉ ጥናቶች በተቀጠሩ ቴክኒኮች ምክንያት የተገደቡ ናቸው, ብዙውን ጊዜ ሴሎቹ በሴንሰሮች እንዲገጠሙ ይጠይቃሉ, በዚህም ልኬቶችን ወደ ምላሽ የተወሰነ ክፍል ብቻ ይገድባሉ. በዚህ ጥናት ውስጥ ያሉ ተመራማሪዎች በናኖሜትር ጥራት በጠቅላላው ሕዋስ ላይ ያለውን የሃይል ስርጭት ለመቅረጽ ናኖስኬል መጠይቅን በአዲስ መንገድ ተጠቅመዋል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ውጥረት እና መጨናነቅ ሃይሎች በሴሉ ውስጥ ባሉ የአክቲን ፋይበር እና ማይክሮቱቡሎች ውስጥ ቅርፁን ለማስጠበቅ በካምፕ ድንኳን ውስጥ ምሰሶዎች እና ገመዶች እንዴት እንደሚሰሩ አይነት። ተመራማሪዎቹ የአክቲን ፋይበር ተግባር በተሰናከለበት ጊዜ አስኳል የውጭ ኃይሎችን በማመጣጠን ረገድ ሚና እንደሚጫወት ደርሰውበታል፣ ይህም የኒውክሊየስ ውስጣዊ መዋቅር በሴሉላር ውጥረት ምላሽ ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ በማጉላት ነው።
የሚገርመው ጥናቱ ጤናማ ሴሎች የሚሰጡትን ምላሽ ከካንሰር ሕዋሳት ጋር ማነጻጸር ነው። የካንሰር ሕዋሳት ከጤናማ ህዋሶች ጋር ሲነፃፀሩ ለውጫዊ መጨናነቅ ከፍተኛ የመቋቋም አቅማቸውን ያሳዩ ሲሆን በምላሹም የሕዋስ ሞትን የማግበር ዕድላቸው አነስተኛ ነው።
ግኝቶቹ በውጥረት ምላሽ ውስጥ ስላሉት ውስብስብ የውስጠ-ህዋስ መካኒኮች ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በተጨማሪ በሴሉላር ሜካኒክስ ላይ ተመስርተው ጤናማ እና የካንሰር ሕዋሳትን ለመለየት የሚያስችል የምርመራ መሳሪያ ለማዘጋጀት እድል ይሰጣሉ። በአሁኑ ጊዜ፣ ሆስፒታሎች ለካንሰር ምርመራ እንደ መጠን፣ ቅርፅ እና መዋቅር ያሉ ባህሪያትን በመገምገም ላይ ናቸው፣ ይህም ሁልጊዜ በቂ መረጃ ላይሰጥ ይችላል።
በብሔራዊ የቁሳቁስ ሳይንስ ተቋም የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ቡድን ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር ሃን ዣንግ የሃይል ስርጭትን መለካት የምርመራ ትክክለኛነትን በእጅጉ እንደሚያሻሽል እና የሕዋስ ሁኔታን ለመገምገም አማራጭ ዘዴ እንደሚሰጥ ይጠቁማሉ።
በየጥ
ጥ፡- ተመራማሪዎቹ ለውጫዊ ግፊት ሴሉላር ምላሾችን እንዴት ያጠኑ ነበር?
መ፡ ተመራማሪዎቹ የአቶሚክ ሃይል ማይክሮስኮፒ የሚባል ቴክኒክ ተጠቅመዋል፣ እሱም ናኖ መጠን ያላቸው መመርመሪያዎችን በመጠቀም በሴሎች ወለል ላይ ኃይልን ይጠቀማል።
ጥ፡ ጥናቱ ስለ ሴሉላር ውጥረት ምላሽ ምን ገለጠ?
መ፡ ጥናቱ እንደሚያመለክተው ቅርፁን ለመጠበቅ የመሸከምና የመጨናነቅ ሃይሎች በሴል ውስጥ ባሉ የአክቲን ፋይበር እና ማይክሮቱቡሎች ላይ ይሰራጫሉ።
ጥ: የካንሰር ሕዋሳት ለውጫዊ መጨናነቅ በሚሰጡት ምላሽ እንዴት ይለያያሉ?
መ፡ የካንሰር ሴሎች ከጤናማ ህዋሶች ጋር ሲነፃፀሩ ለውጫዊ መጨናነቅ ከፍተኛ የመቋቋም አቅም እንዳላቸው አሳይተዋል እናም በምላሹ የሕዋስ ሞትን የማግበር ዕድላቸው አነስተኛ ነው።
ጥ፡ ይህ ጥናት የካንሰር ምርመራን እንዴት ሊነካ ይችላል?
መ፡ ግኝቶቹ እንደሚጠቁሙት በሴሎች ውስጥ የኃይል ስርጭትን መለካት ጤናማ እና የካንሰር ሕዋሳትን ለመለየት አዲስ የምርመራ መሳሪያ ሊሰጥ ይችላል፣ ይህም የምርመራ ትክክለኛነትን ሊያሻሽል ይችላል።