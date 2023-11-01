ከሄምሎክ ዎሊ አደልጊድ ጋር የተደረገ ጦርነት፡ የላሪኮቢየስ ጥንዚዛን ማስተዋወቅ

በኖቫ ስኮሺያ ለምለም ደኖች ውስጥ አንድ ወራሪ ነፍሳት በተወዳጅ የሄምሎክ ዛፎች ላይ ከፍተኛ ውድመት እያደረሰ ነው። የሄምሎክ ሱፍ አዴልጊድ ትንሽ ነገር ግን አጥፊ ፍጡር በግዛቱ ውስጥ በፍጥነት እየተስፋፋ ሲሆን ከእነዚህ ጥንታዊ ዛፎች ህይወትን እየጠባ ነው። አንዴ ከተወረሩ፣ የሄምሎክ ዛፎች በሦስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ይጠወልጋሉ፣ ይህም አስከፊ የሆነ የውድቀት ትእይንት ይተዋል።
Hemlock woolly adelgid በ 2017 በኖቫ ስኮሺያ ውስጥ ያልተፈለገ መልክ አቅርቧል, ይህም በክልሉ ውስጥ ባሉ የሄምሎክ ዛፎች አስፈላጊነት ምክንያት ወዲያውኑ አሳሳቢ ሆኗል. ከእነዚህ ዛፎች መካከል አንዳንዶቹ ከ 450 ዓመታት በላይ ቆመዋል, ይህም ለብዙ መቶ ዘመናት የቆየ እድገትን እና የስነምህዳር አስፈላጊነትን ይወክላል. በወንዞች እና በጅረቶች ዳር የሚገኙ ሄምሎኮች ለአካባቢው አከባቢ ጥበቃ ሆነው የሚሰሩ ጥልቅ ጣራዎቻቸውን የያዘ ወሳኝ ጥላ ይፈጥራሉ።
Hemlock woolly adelgid infestationን ለመዋጋት ባለሙያዎች ወደ መፍትሄ እየዞሩ ነው-ላሪኮቢየስ ጥንዚዛ። በካናዳ ምዕራባዊ የባህር ጠረፍ የምትገኝ ይህች ትንሽዬ ጥንዚዛ የወራሪውን አደልጊድ ህዝብ ለማጥቃት እና ለመቆጣጠር ቃል ገብታለች። የካናዳ የደን አገልግሎት በአሁኑ ጊዜ በኖቫ ስኮሺያን ክረምት ህልውናቸውን ለመገምገም ከሄምሎክ ሱፍ አዴልጊድ ጋር አምስት ላሪኮቢየስ ጥንዚዛዎችን በማስተዋወቅ ሙከራ እያደረገ ነው።
የካናዳ የደን አገልግሎት ተመራማሪ ሳይንቲስት የሆኑት ዶ/ር ሉካስ ሮስኮ፣ ላሪኮቢየስ ጥንዚዛ በተለይ የሄምሎክ ሱፍ አዴልጊድ ላይ ያነጣጠረ ሲሆን ይህም ለባዮሎጂካል ቁጥጥር ተመራጭ ያደርገዋል። ጥንዚዛው በአደልጊድ ላይ ይመገባል እና የህይወት ዑደቱን በዚህ ልዩ ተባዮች ላይ ብቻ ማጠናቀቅ ይችላል። የመጀመሪያዎቹ ውጤቶች ተስፋ ሰጪ ነበሩ፣ ጥንዚዛዎች ሲለቀቁ ወዲያውኑ አደልጊድስን ይበላሉ።
ይህ ጥረት ከሄምሎክ ዎሊ አዴልጊድ ጋር በሚደረገው ትግል ጨዋታን የሚቀይር ሊሆን ይችላል። ከተሳካ የሄምሎክ ዛፎችን ለመጠበቅ እና ስነምህዳራዊ ጠቀሜታቸውን ለመጠበቅ በማገዝ እነዚህ ጥንዚዛዎች በተበከሉ አካባቢዎች ለወደፊቱ እንዲለቁ መንገድ ይከፍታል. የሙከራ ፕሮጀክቱ ከአስር አመታት በላይ የሚቆይ ሲሆን እስከ 3,000 የሚደርሱ ጥንዚዛዎች በሕይወት የመትረፍ እድሉ ከፍተኛ በሆነባቸው ሞቃታማ አካባቢዎች ይለቀቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ከሄምሎክ ሱፍ አዴልጊድ ጋር የሚደረገው ጦርነት ገና አልተጠናቀቀም ፣ ግን የላሪኮቢየስ ጥንዚዛ ማስተዋወቅ የተስፋ ጭላንጭል ይሰጣል። የሳይንስ ሊቃውንት እና ጥበቃ ባለሙያዎች የተፈጥሮ አዳኞችን ኃይል በመጠቀም የሄምሎክ ዛፎችን ለመጠበቅ እና በሥርዓተ-ምህዳሩ ውስጥ ለትውልድ ትውልድ ያላቸውን ወሳኝ ሚና ለመጠበቅ ዓላማ አላቸው ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
Hemlock woolly adelgid ምንድን ነው?
Hemlock woolly adelgid በሄምሎክ ዛፎች ላይ ከፍተኛ ስጋት የሚፈጥር ወራሪ ነፍሳት ነው። የዛፎቹን ጭማቂ ይመገባል, ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን በማጣት እና ውድቀታቸውን እና በመጨረሻም ሞትን ያስከትላል.
የሄምሎክ ዛፎች ለምን አስፈላጊ ናቸው?
የሄምሎክ ዛፎች በተለይ በወንዞች እና በጅረቶች ዳር ወሳኝ የስነምህዳር ሚና ይጫወታሉ። ጥላ ይሰጣሉ እና የሙቀት መጠንን ለመቆጣጠር እና የአካባቢን ጤና ለመጠበቅ የሚረዳ ጥልቅ ሽፋን ይፈጥራሉ.
Laricobius ጥንዚዛ ምንድን ነው?
ላሪኮቢየስ ጥንዚዛ የሄምሎክ ሱፍ አዴልጊድ ተፈጥሯዊ አዳኝ ነው። በተለይ አደልጊድ ላይ ያነጣጠረ እና ይመገባል፣ ወራሪውን ነፍሳት ባዮሎጂያዊ ቁጥጥር ያደርጋል።
የላሪኮቢየስ ጥንዚዛን ማስተዋወቅ ውጤቱን ለማየት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?
የሙከራ ኘሮጀክቱ ጉልህ የሆነ ውጤት ከመታየቱ በፊት ቢያንስ 10 ዓመታት እንደሚቆይ ይጠበቃል። የ Hemlock woolly adelgid ህዝብን ለመቆጣጠር የላሪኮቢየስ ጥንዚዛን ውጤታማነት ለመገምገም የረጅም ጊዜ ጥረት ሆኖ ያገለግላል።