ቲያ፡ የሰለስቲያል አፈ ታሪክ መወለድ

የፕላኔታችን አፈጣጠር ሁልጊዜም የሳይንስ ሊቃውንትና የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን የሚማርክ ርዕስ ነው። በፕሪሞርዲያል ምድር፣ እንዲሁም ጋይያ ተብሎ በሚጠራው እና ቴያ በተባለች ፕሮቶ-ፕላኔት መካከል ያለው ግጭት የፕላኔታችንን ታሪክ ሂደት የቀረፀ አስደናቂ ክስተት ነው። ይህ እውነታ ተመሳሳይ ሆኖ ሳለ፣ በዚህ የሰማይ ገጠመኝ ዙሪያ ያሉትን አስደናቂ ዝርዝሮች እንመርምር።
በፀሀይ ስርዓታችን ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ቲያ ከጋይያ ጋር የግጭት ኮርስ ላይ ነበረች። ይህ ግዙፍ ክስተት የተከናወነው በቢሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ሲሆን ይህም የዓለማችንን ገጽታ ለዘለዓለም እየለወጠ ነው። በሁለቱ የሰማይ አካላት መካከል ያለው ተጽእኖ እጅግ በጣም ግዙፍ ከመሆኑ የተነሳ አንድ ላይ እንዲዋሃድ ብቻ ሳይሆን የጨረቃችን መፈጠርንም አስከትሏል። ዝም ብሎ ተመልካች ከመሆን ይልቅ፣ ቲያ የራሱ የሆነን ክፍል በመሬት ካባ ጥልቀት ውስጥ ትታለች፣ ማራኪ ሚስጥሮችን እና ያልተነገሩ ድንቆችን የያዙ ቅርሶችን ትታለች።
እነዚህ ቅርሶች፣ በመሬት ካባ ውስጥ፣ ፕላኔታችንን የቀረጸውን የጠፈር ዳንስ ፍንጭ ይሰጡናል። ለሳይንቲስቶች ስለ ቲያ አፃፃፍ እና አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና ምድር እና ጨረቃዋ እንዲፈጠሩ ምክንያት የሆኑትን ሂደቶች ላይ ብርሃን ያበራሉ። ከምድር ገጽ ስር የተደበቁትን እነዚህን ቅሪቶች ማጋለጥ ፈታኝ ሆኖ ቀጥሏል ነገር ግን በቴክኖሎጂ እድገት እና በተመራማሪዎች ያላሰለሰ ጥረት የያዙትን እንቆቅልሽ ወደመግለጽ እንቀርባለን።
በየጥ:
ጥ፡ ጋያ ምንድን ነው?
መ፡ ጋያ የፕላኔታችንን የመጀመሪያ እትም ቀዳማዊ ምድርን ያመለክታል።
ጥ፡ ቴያ ምንድን ነው?
መ፡ ቲያ ከጋያ ጋር የተጋጨች ፕሮቶ-ፕላኔት ነች፣ በዚህም ምክንያት የጨረቃችን መፈጠር ምክንያት ሆኗል።
ጥ፡- በምድር ካባ ውስጥ የተቀበሩት ቅርሶች ምንድን ናቸው?
መልስ፡ እነዚህ ቅርሶች ከግጭቱ በኋላ ወደ ኋላ የሚቀሩ የቲያ ቅሪቶች ናቸው፣ ይህም ስለ አጻጻፉ እና አመጣጡ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡- በጋይያ እና በቲያ መካከል ያለው ግጭት ጠቃሚ የሆነው ለምንድነው?
መ: በጋያ እና በቲያ መካከል የተፈጠረው ግጭት ምድርን በመፍጠር እና ጨረቃን በመፍጠር ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል ፣የታሪካቸውን ሂደት በመቅረጽ።