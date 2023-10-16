ጥናት በአሮኮት ላይ ያሉ ጉብታዎች ኦሪጅናል የግንባታ ብሎኮች ናቸው።

በደቡብ ምዕራብ ምርምር ኢንስቲትዩት (SwRI) ተመራማሪዎች የተደረገ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው በአሮኮት ላይ የሚገኙት ሚስጥራዊ ጉብታዎች፣ ኩይፐር ቤልት ነገር፣ ከመጀመሪያዎቹ ጥንታዊ የግንባታ ብሎኮች መካከል ጥቂቶቹ እንደሆኑ ይታመናል። ቀደም ሲል ኡልቲማ ቱሌ በመባል ይታወቅ የነበረው አሮኮት በጥር 2019 በናሳ አዲስ አድማስ የጠፈር መንኮራኩር ታይቷል።
የጠፈር መንኮራኩሩ የአሮኮት ዝንብ ልዩ አሰራርን አሳይቷል - የበረዶ ሰው በሚመስል ጠባብ አንገት የተገናኙ ሁለት ክብ ላቦች። በተጨማሪም፣ ዌኑ የተባለው ትልቁ ሎብ በርካታ እንቆቅልሽ ጉብታዎችን ያሳየ ሲሆን ዋይዮ በመባል የሚታወቀው ትንሹ ግንድ ሶስት ጊዜያዊ ተለይተው የሚታወቁ ጉብታዎች ነበሯት። እነዚህ ጉብታዎች ተመሳሳይ መጠኖች፣ ቅርጾች፣ ቀለሞች እና አንጸባራቂነት ያላቸው ሆነው ተገኝተዋል።
የSwRI ተመራማሪዎች ጉብታዎቹ የአሮኮት የመጀመሪያ የግንባታ ብሎኮች ሊሆኑ እንደሚችሉ በመግለጽ በፕላኔተሪ ሳይንስ ጆርናል ላይ በአቻ የተገመገመ ወረቀታቸውን አሳትመዋል። የጉብታዎቹን ጂኦሎጂካል አውድ አነጻጽረው ቅርጻቸውን፣ መጠኖቻቸውን፣ አንጸባራቂዎቻቸውን እና ቀለሞቻቸውን ተንትነዋል። ጥናቱ እንደሚያሳየው እነዚህ ጉብታዎች አንድ የጋራ አመጣጥ ያላቸው እና አሮኮት በቢሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ሲፈጠር እንደተፈጠሩ ይታመናል.
ትክክለኛው የምስረታ ሂደት እና ለምን ጉብታዎቹ በመጠን ተመሳሳይ እንደሆኑ አይታወቅም። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ የእነዚህን የግንባታ ብሎኮች ተመራጭ መጠን በፕላኔቴሲማል ምስረታ ሞዴሎች ማብራራት እንደሚያስፈልግ ይጠቁማሉ። ትንታኔው የዥረት አለመረጋጋት ሞዴልን ይደግፋል፣ ድንጋያማ ቁሶች በዝግታ ፍጥነት አብረው የሚጋጩበት፣ ይህም የነገሮችን ረጋ ያለ ማከማቸት ያስችላል።
እንደ አርሮኮት ያሉ የፕላኔቶችን አመጣጥ መረዳት የፕላኔቶችን እድገት ለመረዳት ወሳኝ ነው። የእነዚህ ጉብታዎች ግኝት የሳይንስ ሊቃውንት እንደነዚህ ያሉትን የሰማይ አካላት አፈጣጠር በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ጉብታ መሰል አወቃቀሮች በፕላኔቶች መካከል ምን ያህል የተለመዱ እንደሆኑ ለማወቅ ተጨማሪ ማሰስ አስፈላጊ ነው።
አሮኮት በ 4.1 ቢሊዮን ማይል ርቀት በኩይፐር ቤልት ውስጥ ትገኛለች ፣ይህም በፀሐይ ስርዓት ውስጥ በጠፈር መንኮራኩር የሚጎበኘው እጅግ በጣም ሩቅ ነገር ነው። ርዝመቱ በግምት 22 ማይል ያህል ነው።
ጥናት፡ የ Kuiper Belt Object Arrokoth's Large Mounds (SwRI) ባህሪያት እና አመጣጥ