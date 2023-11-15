በጋላክቲክ ማእከል ውስጥ የሚስብ ምስጢር-ምን ሊሆን ይችላል?

የቴሌስኮፕ መረጃ ከሰኔ እስከ ታኅሣሥ 2022 ከጋላክሲያችን መሀል የሚፈልቅ ሚስጥራዊ የሆነ የልብ ምት ምልክት አሳይቷል። ሳጂታሪየስ A*(Sgr A*) በመባል የሚታወቀው የግዙፉ ጥቁር ጉድጓድ መኖሪያ የሆነው ጋላክቲክ ማእከል የዚህ የእንቆቅልሽ ክስተት ዋና ማዕከል ነው። በSgr A* አቅራቢያ የተገኘው ምልክት በየ 76.32 ደቂቃው የሚከሰት ተደጋጋሚ የጋማ ሬይ መዋዠቅ ነው፣ በቅርብ ጊዜ በ arXiv ላይ የወጣ ጥናት አመልክቷል።
ጥቁር ጉድጓዶች ይህን የመሰለ ጨረራ እንደሚያመነጩ ስለማይታወቅ ይህ ተደጋጋሚ የልብ ምት ሳይንቲስቶችን ግራ አጋብቷቸዋል። ስለዚ፡ Sgr A * የምልክቱ ምንጭ ሆኖ ተወግዷል። ይልቁንም ተመራማሪዎች ድብደባው በጥቁር ጉድጓዱ ውስጥ ስለሚዞር ነገር ማስረጃ ነው ይላሉ. ምንም እንኳን በሰው ዓይን የማይታይ ቢሆንም፣ ከSgr A* አካባቢ የተለያዩ የብርሃን ዓይነቶች ይወጣሉ። በተለይም ጥናቱ ለመለየት ልዩ ቴሌስኮፖችን የሚፈልግ የጋማ ጨረሮችን የሚያሳይ ንድፍ ተመልክቷል።
በኤክስሬይ ፍላይ መልክ በየ149 ደቂቃው ከተመሳሳይ ክልል ሌላ ምልክት ሲገኝ ዋናው ትኩረቱ በጋማ ጨረሩ ላይ ነው። እነዚህን ልቀቶች የሚያመጣው የነገሩ ተፈጥሮ በምስጢር ተሸፍኗል። ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች እንደ “ማግኔታይዝድ ቁስ አካል ብሎብ” ብለውታል። ሳይንቲስቶች አንድ ነጠላ አካላዊ ዘዴ እነዚህን ምልክቶች የማመንጨት ኃላፊነት እንዳለበት ይገምታሉ።
ግምቶች እንደሚጠቁሙት ምህዋር፣ ምናልባትም ከላይ የተጠቀሰው ብሎብ፣ በየ 70 እና 80 ደቂቃው በጥቁር ጉድጓድ ዙሪያ ምህዋርውን ያጠናቅቃል። ይህ አቅጣጫ በሜርኩሪ እና በፀሐይ መካከል ካለው ርቀት ጋር ተመሳሳይ ነው። በተጨማሪም የብርሃን ፍጥነት 30% በሚደርስ ፍጥነት እንደሚጓዝ ይታመናል። ይህ እስከ 223 ሚሊዮን ማይል በሰአት ከሚደርሱ ፍጥነቶች ጋር እኩል ነው።
እቃው በጥቁር ጉድጓዱ ዙሪያ ሲጓዝ ደማቅ የጨረር እሳቶችን ያስወጣል. ነገር ግን፣ ጥቁር ጉድጓዶችን እና አካባቢያቸውን ከመመልከት ጋር በተያያዙ ተግዳሮቶች ምክንያት ሳይንቲስቶች በSgr A* አቅራቢያ የተከሰተውን ክስተት ትክክለኛ ምንነት ማረጋገጥ አልቻሉም።
በየጥ:
ጥ፡- በጋላክሲያችን መሀል ላይ የሚታየው ሚስጥራዊ ፑልሲንግ ምልክት ምንጭ ምንድን ነው?
መ፡ የምልክቱ ትክክለኛ ምንጭ አልታወቀም ነገር ግን እጅግ ግዙፍ በሆነው ጥቁር ቀዳዳ ሳጅታሪየስ A* (Sgr A*).
ጥ፡ ምልክቱ ምን ያህል ጊዜ ይመታል?
መ: ምልክቱ በየ 76.32 ደቂቃዎች ይመታል.
ጥ፡ ከSgr A* አቅራቢያ ምን አይነት ብርሃን ይወጣል?
መ: ጋማ ጨረሮችን እና ኤክስሬይዎችን ጨምሮ የተለያዩ የብርሃን ዓይነቶች ከ Sgr A* አካባቢ ይወጣሉ።
ጥ፡ Sgr A* የሚዞረው ነገር የሚገመተው ፍጥነት ምን ያህል ነው?
መ፡ እቃው ከ 30% የብርሃን ፍጥነት ጋር እኩል በሆነ ፍጥነት እንደሚጓዝ ይታመናል ይህም በግምት 223 ሚሊዮን ማይል በሰአት ነው።