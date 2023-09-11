ከሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ እና ከሚቺጋን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን LHAASO J2108+5157 በመባል የሚታወቀውን ሚስጥራዊ እጅግ ከፍተኛ ሃይል ጋማ-ሬይ ምንጭ ለመመርመር ጥናት አካሂዷል። እነዚህ የጋማ ሬይ ምንጮች ከ 0.1 PeV በላይ የፎቶን ሃይል ያላቸው እንደ ultra-high energy (UHE) ጋማ-ሬይ ምንጮች ተመድበዋል። የእነዚህ ምንጮች እውነተኛ ተፈጥሮ በደንብ አልተረዳም, ስለዚህ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለእነሱ የበለጠ ለማወቅ የዚህ አይነት አዳዲስ ነገሮችን በየጊዜው ይፈልጋሉ.
በሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ በሳጃን ኩመር የሚመራው ቡድን ጥናታቸውን በLHAASO J2108+5157 ላይ ያተኮሩ ሲሆን ይህም በ10,700 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ ካለው ሞለኪውላር ደመና ጋር የተያያዘ ነጥብ መሰል ምንጭ ነው። ከዚህ ቀደም የተደረጉ ምልከታዎች ከዚህ ምንጭ ጋር ምንም አይነት የኤክስሬይ አቻዎችን አልለዩም ነበር፣ ይህም የጋማ ሬይ ልቀትን አመጣጥ ለማወቅ አስቸጋሪ አድርጎታል። የኩመር ቡድን LHAASO J2108+5157ን ለመከታተል እና ስለ UHE ጋማ-ሬይ ልቀቶች የበለጠ መረጃ ለማሰባሰብ በጣም ሃይለኛ የጨረር ኢሜጂንግ ቴሌስኮፕ አደራደር ሲስተም (VERITAS) እና የከፍተኛ ከፍታ የውሃ ቼሬንኮቭ ኦብዘርቫቶሪ (HAWC) ተጠቅሟል።
ምልከታዎቹ ከLHAASO J2108+5157 ቦታ አጠገብ ምንም አይነት ጉልህ የሆነ ልቀትን አላገኙም። ከምንጩ ዙሪያ ያለው ስፔክተራል ትንታኔ እንደሚያመለክተው ልቀቱ ካለፉት ጥናቶች ጋር የሚጣጣም እና የሌፕቶኒክ አመጣጥ ሊኖረው ይችላል። ይሁን እንጂ በኤልኤችኤኤስኦ J2108+5157 አካባቢ አዲስ ሞለኪውላዊ ደመና መገኘቱ ስለ ጋማ ሬይ ልቀት አመጣጥ ተጨማሪ ግንዛቤን ይሰጣል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎቹ ጋማ ጨረሮች የሚመነጩት በሃድሮኒክ ቻናል ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል፣ ሞለኪውላዊ ደመናው ማንነታቸው ባልታወቁ የፔቫትሮንስ የተፋጠነ የጠፈር ጨረሮች ዋና ዒላማ ነው።
የLHAASO J2108+5157 ተፈጥሮን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምልከታዎች እና ትንታኔዎች አስፈላጊ ናቸው። ተመራማሪዎቹ ወደፊት በዚህ ሚስጥራዊ እጅግ በጣም ከፍተኛ የኃይል ምንጭ ላይ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ለመስጠት በቼሬንኮቭ ቴሌስኮፕ አሬይ (ሲቲኤ) እና በኤክስ ሬይ ባንድ ላይ የሚደረግ ትንታኔ እንደሚያስፈልግ ይጠቁማሉ።
ምንጭ፡ Sajan Kumar et al፣ VERITAS እና HAWC ያልታወቀ ምንጭ LHAASO J2108+5157፣ arXiv (2023) ምልከታዎች።
ተጨማሪ መረጃ:
- Sajan Kumar et al፣ VERITAS እና HAWC ያልታወቀ ምንጭ LHAASO J2108+5157፣ arXiv (2023) ምልከታዎች። DOI፡ 10.48550/arxiv.2309.00089
- የጆርናል መረጃ: arXiv
ጥቅስ:
- በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተመረመረ ሚስጥራዊ እጅግ በጣም ከፍተኛ የኃይል ምንጭ (2023፣ ሴፕቴምበር 11)። ሴፕቴምበር 11፣ 2023 ከhttps://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html የተገኘ