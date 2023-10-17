የሜርኩሪ ማግኔቶስፌር የፉጨት ድምፆች

ሳይንቲስቶች ሙዚቃን ከማዳመጥ ጋር በሚመሳሰል መልኩ የፕላኔቷን ድምጾች በማዳመጥ ስለ ሜርኩሪ መግነጢሳዊ መስክ አስገራሚ ግኝት አድርገዋል። ከሜርኩሪ ማግኔቶስፌር የሚሰሙት “የፉጨት ድምፆች” በመጀመሪያ በካናዛዋ ዩኒቨርሲቲ ሚትሱኖሪ ኦዛኪ እና በጃፓን እና ፈረንሳይ በመጡ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ተለይተው ይታወቃሉ።
ቀደም ሲል ሜርኩሪ ደካማ መግነጢሳዊ መስክ እንደነበረው ይታመን ነበር. ይሁን እንጂ እነዚህ “የፉጨት” ድምፆች የፕላኔቷ መግነጢሳዊ መስክ ጠንካራ መሆኑን ያመለክታሉ። ምንም እንኳን የሜርኩሪ ማግኔቶስፌር ምንም እንኳን ከፍተኛ ከባቢ አየር የሌላት ድንጋያማ ፕላኔት ብትሆንም ለኃይለኛው የፀሐይ ጨረር እና የፀሐይ ንፋስ ቅርብ ብትሆንም አስደሳች ክስተቶችን ያሳያል።
እንደ ኦክስጅን ወይም የጨረር ቀበቶ እንደ ወፍራም ከባቢ አየር በሌሎች ፕላኔቶች ላይ የሚገኙ አንዳንድ ባህሪያት አለመኖር በሜርኩሪ ዙሪያ አውሮራስ መኖርን በተመለከተ ጥያቄዎችን ያስነሳል። የሳይንስ ሊቃውንት በተለይ እነዚህ አውሮራዎች ጉልህ የሆነ ከባቢ አየር በሌለበት ጊዜ እንዴት ሊከሰቱ እንደሚችሉ ለመረዳት ይፈልጋሉ.
ፕላኔቷን ለማጥናት የተሰጡ የጠፈር ተልዕኮዎች ባለመኖራቸው የሜርኩሪ መግነጢሳዊ አካባቢ ምርምር ውስን ነው። በ10ዎቹ የናሳ ማሪን 1970 የጠፈር ምርምር እና በ2018 የተጀመረው የሜርኩሪ ቤፒኮሎምቦ ተልዕኮ ጠቃሚ መረጃዎችን አቅርበዋል። የቤፒኮሎምቦ ተልዕኮ አካል የሆነው የኤምአይኦ መሳሪያ በተለይ የሜርኩሪ ማግኔቶስፌርን ለማጥናት የተነደፈ ነው።
በ2021 እና 2022 መካከል የኤምአይኦ መሳሪያን በመጠቀም የተሰበሰበው መረጃ በሜርኩሪ ማግኔቶስፌር ውስጥ “የዊስለር ሞድ ሞገዶች” ግልጽ ማስረጃዎችን አሳይቷል። ይህ ክስተት የሳይንቲስቶችን ጉጉት በመሬት እና በሜርኩሪ መካከል በኤሌክትሮን የሚመራ ህብረ ዝማሬ አንፃር ስለሚኖራቸው ተመሳሳይነት፣ ሌላው አስገራሚ ክስተት ነው።
በኔቸር አስትሮኖሚ መጽሔት ላይ የታተመው የቅርብ ጊዜ ግኝቶች በሜርኩሪ ማግኔቶስፌር የሚለቀቁትን እንቆቅልሽ ድምጾች ላይ ብርሃን ፈነጠቀ። የሜርኩሪ መግነጢሳዊ አካባቢን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ እና በፕላኔቶች መግነጢሳዊ መስኮች እና በፀሐይ ንፋስ መካከል ስላለው ውስብስብ መስተጋብር ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ አስትሮኖሚ (ጆርናል)