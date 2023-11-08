ወደ ሚስጥራዊ ቀይ ሰማይ አዲስ ግንዛቤዎች፡ የSAR Arcs ሚስጥሮችን መግለጥ

በዩናይትድ ስቴትስ እና በአውሮፓ በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎች በሌሊት ሰማያት በሚያዩት አስደናቂ እይታ ተማርከዋል—ይህም ድቅድቅ ቀይ ቀለም ጨለማውን ያበራል። መጀመሪያ ላይ አውሮራስ ነው ተብሎ የሚታመን ፣ ባለሙያዎች እነዚህ በእውነቱ ሙሉ በሙሉ የተለየ እና ብዙም የማይታዩ እንደነበሩ ገልፀዋል ። እነዚህ አስደናቂ ትዕይንቶች የተረጋጋ አውሮራል ቀይ (SAR) ቅስቶች በመባል የሚታወቁት አስደናቂ የከባቢ አየር ክስተት ውጤቶች ነበሩ፣ ይህም በG3-class ኃይለኛ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ ወቅት የታየው።
ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ፣ የ SAR ቅስቶች የተረጋጋ አውሮራዎች አይደሉም። እ.ኤ.አ. በ 1956 ተገኝተዋል ፣ እነሱ በተለየ መንገድ ይመሰረታሉ እና የሙቀት ኃይል ከምድር የቀለበት የአሁኑ ስርዓት ወደ ላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ መግባቱን አመላካች ናቸው። በፕላኔታችን ዙሪያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አምፕሶችን ከሚሸከም የዶናት ቅርጽ ካለው የወረዳ ጋር የሚመሳሰል የቀለበት አሁኑ ሲስተም በቅርብ ጊዜ በጂኦማግኔቲክ አውሎ ንፋስ ኃይል ተሞልቷል። በውጤቱም, ከጣሊያን ወደ ኒው ዚላንድ በካሜራዎች የተያዙት ትርፍ ሃይል ወደ SAR arcs ተበታተነ.
የወጣው አንድ አስደሳች ዝርዝር በ SAR ቅስቶች እና STEVE (ጠንካራ የሙቀት ልቀት ፍጥነት ማሻሻል) በተባለ ሌላ እንቆቅልሽ ክስተት መካከል ያለው ግንኙነት ነው። STEVE በሰማይ ላይ የሚታየው የማዕዘን ጥብጣብ ነው፣ እና የ SAR ቅስቶች አንዳንድ ጊዜ ወደ ስቲቭ ሊሸጋገሩ እንደሚችሉ ተስተውሏል። ይህ ግንኙነት እ.ኤ.አ. በ 2015 አንድ ደማቅ ቀይ የ SAR ቅስት በኒው ዚላንድ ወደ STEVE ሲቀየር ታይቷል። በኖርዝምበርላንድ፣ ዩኬ፣ በኖቬምበር 5 ላይ ተመሳሳይ ክስተት ተመዝግቧል።
ሆኖም፣ በ SAR arcs እና STEVE መካከል ያለው ግንኙነት በምስጢር ተሸፍኗል። አንዳንድ የ SAR ቅስቶች ወደ STEVE በዝግመተ ለውጥ ሲሄዱ፣ ይህ ሁልጊዜ እንደዛ አይደለም። የሳይንስ ማህበረሰብ, የዜጎች ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች, ምስጢሮቹን ለመፍታት እና በ SAR arcs እና STEVE መካከል ያለውን ግንኙነት በጥልቀት ለመረዳት ይህንን አስደናቂ ክስተት በማጥናት በንቃት ይሳተፋሉ።
በቅርብ ጊዜ የተከሰተው የ SAR ቅስቶች የፕላኔታችንን ከባቢ አየር ግዙፍ ውበት እና ውስብስብነት አስታውሶናል። ስለእነዚህ ሚስጥራዊ ክስተቶች መመርመራችንን እና የበለጠ ስንማር፣በሌሊት ሰማይ ላይ በላያችን በሚፈጸሙት አስደናቂ ነገሮች ላይ አዲስ እይታዎችን እናገኛለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የ SAR ቅስቶች ምንድናቸው?
መ፡ የ SAR ቅስቶች በኃይለኛ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ንፋስ ወቅት የሚከሰት ያልተለመደ የከባቢ አየር ክስተት ነው። እነሱ የተረጋጋ አውሮራዎች አይደሉም ነገር ግን የሙቀት ኃይል ከምድር ቀለበት የአሁኑ ስርዓት ወደ ላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ እንደሚፈስ አመላካች ነው።
ጥ፡ በ SAR arcs እና STEVE መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው?
መ: የ SAR ቅስቶች አንዳንድ ጊዜ ወደ STEVE ሲሸጋገሩ ተስተውለዋል፣ ይህም በሰማይ ላይ የሚታየው የሞቭቭ የብርሃን ሪባን። ይሁን እንጂ በእነዚህ ክስተቶች መካከል ያለው ትክክለኛ ግንኙነት አሁንም ሙሉ በሙሉ አልተረዳም እና ንቁ የምርምር መስክ ሆኖ ይቆያል.
ጥ፡ የ SAR ቅስቶች እንዴት ይመሰረታሉ?
መ: ከከባቢ አየር ጋር በሚገናኙ የሕዋ ቅንጣቶች ምክንያት ከሚከሰቱት አውሮራስ በተቃራኒ፣ SAR ቅስቶች የሚፈጠሩት ከምድር የቀለበት አሁኑ ስርዓት ከፍተኛ የሙቀት ኃይል ወደ ላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ ሲገባ ነው።
ጥ፡ የ SAR ቅስቶች የት ታይተዋል?
መ፡ ከጣሊያን እስከ ኒውዚላንድ ድረስ በተለያዩ የአለም ክፍሎች የ SAR አርኮች ተስተውለዋል። ብዙውን ጊዜ በኃይለኛ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች ይታያሉ እና በፎቶግራፍ እና ሌሎች የምስል ቴክኒኮች ሊቀረጹ ይችላሉ።