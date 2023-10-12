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ፈጣን የጨረር ፍንዳታዎች በኒውትሮን ኮከቦች ላይ ከከዋክብት መንቀጥቀጥ ጋር ተገናኝተዋል፣ አዲስ የምርምር ጥቆማዎች

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 12, 2023
ፈጣን የጨረር ፍንዳታዎች በኒውትሮን ኮከቦች ላይ ከከዋክብት መንቀጥቀጥ ጋር ተገናኝተዋል፣ አዲስ የምርምር ጥቆማዎች

በቅርቡ በቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት ፈጣን ራዲዮ ቡርስትስ (FRBs) ፈጣን የጨረር ፍንዳታ ወደ ምድር ላይ የሚጥለውን ምስጢራዊ አመጣጥ ፍንጭ ሰጥቷል። FRBs በሰው ዓይን የማይታዩ ናቸው ነገር ግን በራዲዮ ቴሌስኮፖች ሊገኙ ይችላሉ። እነሱ በጣም ኃይለኛ ናቸው እና ሙሉውን ጋላክሲ ሊበልጡ ይችላሉ. ሆኖም ምንጫቸው አልታወቀም።

የኒውትሮን ኮከቦች፣ ወይም “የሞቱ ኮከቦች” ለFRBs መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ ተጠርጣሪዎች ሆነው እየታዩ ነው። የኒውትሮን ኮከቦች የሚፈጠሩት ግዙፍ ኮከቦች ሱፐርኖቫ ፍንዳታ ሲደርስባቸው እና ሲወድቁ ጥቅጥቅ ያለ ኮር ወደ ኋላ ሲቀሩ ነው። እነዚህ የከዋክብት ቅሪቶች በሚያስደንቅ ሁኔታ ጠንካራ መግነጢሳዊ መስኮች አሏቸው እና በሰከንድ እስከ 700 ጊዜ ማሽከርከር ይችላሉ።

አዲሱ ጥናት እንደሚያሳየው በኒውትሮን ኮከቦች ላይ የሚደርሰው የመሬት መንቀጥቀጥ ለ FRBs ተጠያቂ ሊሆን ይችላል። የመሬት መንቀጥቀጥ በኒውትሮን ኮከብ ላይ የሚፈጠር ድንገተኛ ለውጥ ነው፣ ይህም በምድር ላይ ካለው የመሬት መንቀጥቀጥ ጋር ተመሳሳይ ነው። በኮከቡ ላይ ያሉት ኃይለኛ መግነጢሳዊ መስኮች መዞር ወደ ኮከብ መንቀጥቀጥ የሚመራውን ጭንቀት ሊያስከትል ይችላል።

ተመራማሪዎች የFRB ፍንዳታዎችን የመድገም ጊዜ እና ልቀት ሃይሎች በመተንተን በFRBs እና በመሬት መንቀጥቀጥ መካከል ብዙ ተመሳሳይነት አግኝተዋል። እነዚህ መመሳሰሎች የድህረ መናወጥ የመከሰት እድል፣ የድህረ መንቀጥቀጥ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ፣ እና የFRB-የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ አማካኝ ፍጥነት በከፍተኛ ሁኔታ ቢቀየርም የድህረ መንቀጥቀጥ መጠን ቋሚነት ይኖረዋል።

እነዚህ ግኝቶች የኒውትሮን ኮከቦች ጠንካራ ቅርፊት እንዳላቸው ይጠቁማሉ፣ በከዋክብት መንቀጥቀጥ ሲታወኩ፣ በ FRBs መልክ እጅግ በጣም ብዙ ሃይል ይለቃሉ። ይህንን ፅንሰ-ሀሳብ ሙሉ በሙሉ ለማረጋገጥ እና ስለ ኑክሌር ፊዚክስ መሰረታዊ ህጎች ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ስለ አዲስ የFRB መረጃ ተጨማሪ ትንተና ያስፈልጋል።

ምንጮች:
- የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ፡ http://www.astron.en.strefa.pl/MNRAS_V.0000.html

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