አዲስ ጥናት ስለ ሚስጥራዊው የአሮኮት ጉብታዎች ግንዛቤን ይሰጣል

በደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም (SwRI) በተመራማሪዎች የተመራ የቅርብ ጊዜ ጥናት የትራንስ-ኔፕቱኒያን ነገር 486958 አሮኮት በሚሸፍኑ ልዩ ጉብታዎች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ይህ ልዩ ነገር፣ እንዲሁም ኡልቲማ ቱሌ በመባል የሚታወቀው፣ እ.ኤ.አ. በ 2019 በናሳ አዲስ አድማስ የጠፈር ምርምር የተጎበኘ ሲሆን ይህም ከመሬት ተነስቶ የጠፈር መንኮራኩር ከጎበኘው እጅግ በጣም ሩቅ የሆነ ነገር አድርጎታል።
አሮኮት ፣ ቀዝቃዛ ክላሲካል የኩይፐር ቀበቶ ነገር ፣ የማወቅ ጉጉት ያለው የሰዓት መስታወት ቅርፅ እና በላዩ ላይ ያልተለመደ ጉብታ አወቃቀሮች አሉት። አዲሱ ጥናት እንደሚያመለክተው እነዚህ ጉብታዎች የጋራ መነሻ ሊኖራቸው ይችላል፣ ምናልባትም የፕላኔቶችን አፈጣጠር ግንዛቤን ሊሰጡ የሚችሉ እንደ “ግንባታ ብሎኮች” ሆነው ያገለግላሉ።
የአዲሱ አድማስ ተልዕኮ ዋና መርማሪ በዶ/ር አለን ስተርን የሚመራው የምርምር ቡድኑ በአሮኮት ትልቅ ሎብ ዌኑ ላይ በመጠን ፣ቅርጽ ፣ቀለም እና አንፀባራቂነት ተመሳሳይ የሆኑ ደርዘን ጉብታዎችን ለይቷል። በተጨማሪም፣ በአሮኮት ትንሿ ሎብ፣ ዋይዮ ላይ ሶስት ተጨማሪ ጉብታዎች ተገኝተዋል።
ዶ/ር ዊል ግሩንዲ፣ የአዲሱ አድማስ ተልእኮ ተባባሪ መርማሪ፣ ጉብታዎቹን ከትናንሽ ንዑስ ክፍሎች ከተዋቀረ የራስበሪ ወለል ጋር አነጻጽረዋል። የቡድኑ ግኝቶች እንደሚያሳዩት የአሮኮት ጂኦሎጂ የዥረት አለመረጋጋት ከተባለው የፕላኔታዊ ፍጥረት ሞዴል ጋር ይጣጣማል። ይህ ሞዴል በጋዝ ዲስክ ውስጥ የሚዞሩ ቅንጣቶች ከጊዜ በኋላ እየጨመረ በሚሄደው የምሕዋር ፍጥነት ምክንያት ወደ ክላምፕስ እንዲሰበሰቡ ያቀርባል።
የሳይንስ ሊቃውንት የአሮኮት ጉብታዎችን መጠን በማጥናት ስለ ፕላኔቶች መፈጠር የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። የዚህ ጥናት ግንዛቤ ለወደፊት ተልእኮዎችም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የናሳ የሉሲ የጠፈር ምርምር እና የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ኮሜት ቪዥን ፕሮግራም ተመሳሳይ ነገሮችን ይመረምራል።
ተጨማሪ ምርምር እና ከሌሎች ፕላኔቶች ጋር ማነፃፀር በእነዚህ የጠፈር ነገሮች ላይ ተመሳሳይ የመፍጠር ሂደቶች መከሰታቸውን ለማወቅ ይረዳሉ። ቡድኑ ግኝታቸውን በአሜሪካ የስነ ፈለክ ማህበረሰብ ክፍል ለፕላኔተሪ ሳይንስ ስብሰባ አቅርበው በፕላኔተሪ ሳይንስ ጆርናል ላይ አንድ ወረቀት አሳትመዋል።
ምንጮች:
- "አዲስ ጥናት በአሮኮት ላይ ያልተለመዱ ጉብታዎች ላይ ግንዛቤዎችን ያሳያል" - ደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም
- "የኩፐር ቀበቶ ነገር ባህሪያት እና አመጣጥ የአሮኮት ትላልቅ ጉብታዎች" - ፕላኔተሪ ሳይንስ ጆርናል