እንቆቅልሹ ፍጡር በፓፑዋ ኒው ጊኒ የባህር ዳርቻ ታጠበ

ማጠቃለያ፡- በፓፑዋ ኒው ጊኒ የባህር ዳርቻ ላይ የታጠበው ፍጡር የበሰበሰው ቅሪት ባለሙያዎች ግራ ተጋብተዋል። ትክክለኛው ማንነቱ እስካሁን በውል ባይታወቅም፣ ፓይለት ዌል፣ ዶልፊን፣ የባህር ላም አልፎ ተርፎም ሻርክ ሊሆን እንደሚችል ባለሙያዎች ይገምታሉ።
በፓፑዋ ኒው ጊኒ የባህር ዳርቻ ተጓዦችን ሰላምታ ሰጡ ፣ ያልታወቀ ፍጡር ጠማማ እና የበሰበሰው ቅሪተ አካል በባህር ዳርቻው ላይ ብቅ እያለ ፣ ግራ የሚያጋባ ግኝት በፓፑዋ ኒው ጊኒ የባህር ዳርቻ ተጓዦችን ተቀብሏል። በአሁኑ ጊዜ ባለሙያዎች ዝርያውን እና የሞት መንስኤውን ለማወቅ ፍጥረቱን እየመረመሩ ነው።
ምንም እንኳን የፍጡሩ ትክክለኛ ማንነት እንቆቅልሽ ሆኖ ቢቆይም፣ የባህር ውስጥ ባዮሎጂስቶች ብዙ አማራጮችን ጠቁመዋል። በተለየ ክብ ጭንቅላታቸው እና አምፑል አካል የሚታወቀው አብራሪ ዓሣ ነባሪ ሊሆን ይችላል። ዶልፊኖችም ተመሳሳይ አካላዊ ባህሪያት ስላሏቸው እጩ ተወዳዳሪ ያደርጋቸዋል።
የባህር ላሞች ወይም ማናቴዎች ሌላው በባለሙያዎች የቀረበው አማራጭ ነው። እነዚህ ትላልቅ፣ ለስላሳ የባህር ውስጥ አጥቢ እንስሳት ብዙውን ጊዜ በባህር ዳርቻዎች ውስጥ ይገኛሉ እና በአረም አመጋገብ ይታወቃሉ። ልዩ ገጽታቸው፣ መቅዘፊያ የሚመስሉ መንሸራተቻዎች እና ክብ ቅርጽ ያለው አካል፣ ሚስጥራዊ ከሆነው ፍጡር ጋር ተመሳሳይነት አላቸው።
የሚገርመው ነገር አንዳንድ ባለሙያዎች የፍጡራን አስከሬን የሻርክ ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል። የመበስበስ ሁኔታን ከግምት ውስጥ በማስገባት, ይህንን መላምት የሚያረጋግጡ ትክክለኛ ባህሪያትን ለመወሰን አስቸጋሪ ነው. ይሁን እንጂ ሻርኮች በፓፑዋ ኒው ጊኒ አካባቢ በብዛት የሚገኙ ሲሆን በአካባቢው የሚኖሩ የተለያዩ ዝርያዎች አሏቸው።
በፍጡር ማንነት ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እና ቅሪተ አካል ላይ ተጨማሪ ምርመራ ይደረጋል። የዲኤንኤ ምርመራ እና የአጥንት ትንተና የበለጠ ተጨባጭ መልሶችን ለመስጠት ሊረዳ ይችላል። እስከዚያው ድረስ፣ ይህ ሚስጥራዊ ግኝት ሳይንቲስቶችንም ሆነ የባህር ዳርቻ ተጓዦችን መማረኩን ቀጥሏል፣ ይህም የባህርን ምስጢር እያሰላሰሉ ነው።
ትርጓሜዎች
– ፓይለት ዌል፡- ክብ በሆነ ጭንቅላታቸው እና አምፑል በሆነ ሰውነታቸው የሚታወቅ የዓሣ ነባሪ ዓይነት ነው።
- ዶልፊን: ከዓሣ ነባሪዎች ጋር ተመሳሳይ አካላዊ ባህሪያት ያላቸው የውኃ ውስጥ አጥቢ እንስሳት.
- የባህር ላም፡- ማናቲ በመባልም ይታወቃል፣ ትልቅ፣ እፅዋትን የሚያበላሹ የባህር ውስጥ አጥቢ እንስሳ መቅዘፊያ የሚመስሉ ፊኛዎች እና ክብ አካል።
- ሻርክ: የ cartilaginous አጽም ያለው አዳኝ አሳ።
ምንጮች:
– ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም።