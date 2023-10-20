ሚስጥራዊ ፍንዳታ እና የብርሃን ብልጭታ የሜልበርን ነዋሪዎች፡ ሜቶር ወደ ምድር ከባቢ አየር ገባ

በሜልበርን ሰሜናዊ ምስራቅ የሚኖሩ ነዋሪዎች ረቡዕ ምሽት ከፍተኛ ድምጽ እና ደማቅ የብርሃን ብልጭታ ሰማዩን ሲያበሩ ተደንቀዋል። ባለሙያዎች ይህ ክስተት የተከሰተው በዶሪን፣ ሜርንዳ፣ ባልዊን እና ዶንካስተር ያሉ የአካባቢውን ነዋሪዎች በመማረክ በሜትሮ ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ በመግባቱ እንደሆነ ባለሙያዎች ያምናሉ።
ስለ ጩኸቱ ምንጭ የተሰጡ ግምቶች ከመንገድ ስራ እና ርችት እስከ ነጎድጓድ አልፎ ተርፎም ዩፎ ይደርሳል። ይሁን እንጂ ከአውስትራሊያ ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር ብራድ ታከር፣ በጣም አሳማኝ የሆነው ማብራሪያ የሜትሮ መለኪያ መሆኑን አብራርተዋል። ሚቲዎርን በጠፈር ውስጥ የሚሰብሩ እና የሚጓዙ የአስትሮይድ ቁርጥራጮች እንደሆኑ ገልጿል።
ለትዕይንቱ ተጠያቂ የሆነው ሚትሮር የቅርጫት ኳስ መጠን እንዳለው ተገምቷል፣ ከ10 ሴ.ሜ እስከ 40 ሴ.ሜ ስፋት። በሴኮንድ 20 ኪሎ ሜትር አካባቢ ወይም በሰአት 72,000 ኪሎ ሜትር በሚደርስ አስገራሚ ፍጥነት ተጉዛ ወደ ምድር ከባቢ አየር ሲገባ ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል ይለቃል። ዶ/ር ታከር ይህን የኃይል ማመንጫ ከትንሽ የኒውክሌር ቦምብ ጋር አመሳስለውታል።
ምንም እንኳን የዚህ ተፈጥሮ ሜትሮዎች ያልተለመዱ ባይሆኑም ለመለየት እና ለመተንበይ አስቸጋሪ ናቸው. ሳይንቲስቶች እነዚህን ነገሮች የመለየት እና የመከታተያ ዘዴቸውን ለማሻሻል ያለማቋረጥ እየሰሩ ነው፣ በተለይም ትላልቅ የሆኑትን በመሬት ላይ ስጋት ሊፈጥሩ ይችላሉ። ዶ/ር ታከር ስለ ሶላር ሲስተም አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ እነዚህን ሁነቶች በንቃት መከታተል እና ማጥናት እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል።
እንደ እድል ሆኖ, የሜትሮች ተፅእኖን በተመለከተ ፍርሃት አያስፈልግም. ነገር ግን፣ እንደዚህ አይነት ክስተቶችን የተመለከቱትን ወይም ልምዶችን እንደ አለምአቀፍ የሜትሮ ድርጅት ወይም ፋየርቦልስ ኢን ስካይ ላሉ ድርጅቶች ማሳወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። እነዚህ ሪፖርቶች ለሳይንሳዊ ምርምር አስተዋፅዖ ያደርጋሉ እና ስለ ሚቲዎር ባህሪ እና ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ይህ በቅርብ ጊዜ በሜልበርን የተከሰተው ክስተት ብቻውን አይደለም፣ ምክንያቱም በሌሎች የአውስትራሊያ ክፍሎች ተመሳሳይ ክስተቶች ተከስተዋል። በነሀሴ ወር ቪክቶሪያ በሌሊት ሰማይ ላይ የሚንፀባረቅ ሚስጥራዊ የብርሃን ጨረራ አይታለች፣ በመጨረሻም በሚያምር ድምጽ። የአውስትራሊያ የጠፈር ኤጀንሲ የቦታ ፍርስራሾችን በማቃጠል ውጤት መሆኑን አረጋግጧል። በተመሳሳይ፣ የሲድኒ ነዋሪዎች እ.ኤ.አ. በ 2021 ምክንያቱ ያልታወቀ ፍንዳታ ዘግበዋል ፣ባለሥልጣናቱ ምንም የሚያረጋግጥ ማስረጃ አላገኙም።
በማጠቃለያው, የሜትሮዎች መከሰት ሙሉ በሙሉ ያልተለመደ አይደለም. እንደ አስገራሚ ክስተቶች ቢታዩም ሳይንቲስቶች የአጽናፈ ዓለማችንን እንቆቅልሾች በጥልቀት እንዲመረምሩ ጠቃሚ እድሎችን ይሰጣሉ። የነዚን የሰማይ ጎብኚዎች ምስጢር በማውጣት ረገድ ንቁነት፣ ጥናት እና ሪፖርት ማድረግ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1፡ የአንቀጽ ስም፣ ቀን]
– [ምንጭ 2፡ የአንቀጽ ስም፣ ቀን]
– [ምንጭ 3፡ የአንቀጽ ስም፣ ቀን]