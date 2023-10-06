ሚስጥራዊ ብሉብ ወደ ጥገኛ ትል ቅኝ ግዛትነት ይለወጣል

በውሃ ውስጥ ፎቶግራፍ አንሺ Ryo Minemizu የታየ ሚስጥራዊ ፍጡር በመጨረሻ ተለይቷል። መጀመሪያ ላይ ጄሊፊሽ ነው ተብሎ የሚታሰበው እሱ በእውነቱ ትራማቶድስ በመባል የሚታወቁት 1,020 ጥገኛ ትሎች ቅኝ ግዛት ነው። Trematodes ውስብስብ የህይወት ዑደቶች አሏቸው እና ብዙውን ጊዜ የመራቢያ ሂደታቸውን ለማጠናቀቅ ብዙ አስተናጋጆችን ይፈልጋሉ። በኦኪናዋ ፣ ጃፓን የሚታየው ፍጡር ሁለት ዓይነት cercariae ነው ፣ እነሱም ትሬማቶዶች እጭ ናቸው። cercariae ጄሊፊሾችን የሚመስል ስብስብ ይመሰርታሉ፣ ትላልቅ "መርከበኞች" እና ትናንሽ "ተሳፋሪዎች" በጠንካራ ዘለላ ውስጥ አንድ ላይ ተያይዘዋል። ይህ ልዩ ጄሊፊሽ የመሰለ ቅርጽ ጥገኛ ተሕዋስያን እንዲንቀሳቀሱ ይረዳል እና በመጨረሻ አስተናጋጆቻቸው የመበላት እድላቸውን ይጨምራል።
ፍጥረትን ያጠኑ ተመራማሪዎች ትናንሽ የፕላንክተን ትሎች እንቅስቃሴን መኮረጅ የመጠቀም እድላቸውን እንደሚጨምር ያምናሉ። ይህ ባህሪ በ trematodes መካከል የተለመደ ነው, እና አንዳንድ ዝርያዎች አዳኞችን የበለጠ ለመምሰል ረጅም ጅራት ሠርተዋል. የትል እጮችን ወደ ጄሊፊሽ ቅርፅ መቀላቀል ብዙ ቁጥር ያላቸው ጥገኛ ተሕዋስያን በአንድ ጎርፍ ውስጥ መዋጥ መቻሉን ለማረጋገጥ ዓላማን ያገለግላል። ተመራማሪዎቹ እንደሚጠቁሙት ይህ የፖሊሞርፊዝም ጉዳይ፣ በአንድ ዝርያ ውስጥ የተለያዩ ቅርጾች የሚገኙበት፣ በጥገኛ ጠፍጣፋ ትሎች ውስጥ ብርቅ ነው።
የትልቅ "መርከበኞች" ትሎች የመጨረሻ እጣ ፈንታ እንቆቅልሽ ሆኖ ይቆያል። ትንንሾቹ ተሳፋሪዎች በደንብ የዳበሩ የፔንታሬሽን እጢዎች ሆስት ቲሹዎችን ለመውረር ሲሞክሩ መርከበኞች ግን እንዲህ ያሉ የአካል ክፍሎች የላቸውም። መርከበኞቹ ተሳፋሪዎችን ለማጓጓዝ ራሳቸውን መስዋዕትነት ይሰጡ እንደሆነ ወይም በአስተናጋጁ የምግብ መፍጫ ሥርዓት ውስጥ ትልቅ የመራቢያ ክስተት ላይ ቢሳተፉ አይታወቅም. የዚህን ልዩ ጥገኛ ትል ቅኝ ግዛት ሙሉ ታሪክ ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
የዚህ ሚስጥራዊ ነጠብጣብ መገኘት ባህሩ ብዙ ሚስጥሮችን እንደሚይዝ ለማስታወስ ያገለግላል, እና መልክዎች ሊያታልሉ ይችላሉ. አንዳንድ ምንም ጉዳት የሌላቸው የሚመስሉ ፍጥረታት የዝግመተ ለውጥ ማስተካከያዎች ውስብስብ እና አስደናቂ ምሳሌዎች ሆነዋል።
ምንጮች:
- የአሁኑ ባዮሎጂ (2023). DOI፡ 10.1016/j.cub.2023.08.090