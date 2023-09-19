በቬኑስ ደመና ውስጥ ያሉት ሚስጥራዊ ብልጭታዎች የሚቃጠሉ ሜትሮዎች ሊሆኑ ይችላሉ።

ተመራማሪዎች አልፎ አልፎ የቬነስን ደመና የሚያበሩትን ሚስጥራዊ የብርሃን ብልጭታዎች ግራ ገብቷቸዋል። ቀደም ሲል መብረቅ እንደሆነ ይታሰባል, በጆርናል ኦቭ ጂኦፊዚካል ምርምር ላይ የታተመ አዲስ ጥናት: ፕላኔቶች አማራጭ ማብራሪያን ይጠቁማል. ጥናቱ እንደሚያሳየው እነዚህ እንቆቅልሽ መብራቶች በቬኑስ ከባቢ አየር ውስጥ የሚቃጠሉ ሚትሮዎች ናቸው።
ምንም እንኳን ናሳ ቀደም ሲል ቬኑስ ከምድር የበለጠ መብረቅ ሊኖራት እንደሚችል ቢጠቁምም፣ ጥናቱ በቬኑስ ላይ መብረቅ መኖሩ አሁንም የክርክር ርዕስ እንደሆነ ይጠቅሳል። በመሬት ላይ ያለው መብረቅ የተፈጥሮ የሬዲዮ ሞገዶችን በመለየት ክትትል የሚደረግበት ሲሆን ቀደም ሲል ወደ ቬኑስ በተደረጉ ተልዕኮዎች መብረቅ ናቸው ተብሎ የሚታመን ምልክት ተገኝቷል። ነገር ግን፣ እንደ NASA's Cassini እና Parker Solar ያሉ የቅርብ ጊዜ ተልእኮዎች ከመብረቅ የራዲዮ ምልክቶችን ማግኘት አልቻሉም።
ተመራማሪዎች አሁን ከመብረቅ ይልቅ በቬኑስ በሚሽከረከሩ ደመናዎች ላይ የሚስተዋሉት ብልጭታዎች በፕላኔቷ የጥላቻ ከባቢ አየር ውስጥ በመበታተን የሚከሰቱ የሜትሮች ውጤት ሊሆን እንደሚችል ተመራማሪዎች ይገምታሉ። ቬኑስ በሚያስደንቅ ሁኔታ ጨካኝ አካባቢ አላት፣ ከፍተኛ ሙቀት እና ወፍራም፣ መርዛማ ከባቢ አየር እጅግ በጣም ወሳኝ በሆነ የካርቦን ዳይኦክሳይድ እና በሰልፈሪክ አሲድ ደመና የተሞላ።
ተመራማሪዎች በስቲዋር ኦብዘርቫቶሪ እና በጃፓኑ አካሱኪ ምህዋር ላይ የተስተዋሉትን ብልጭታዎች በመቁጠር በየዓመቱ ከ10,000 እስከ 100,000 የሚደርሱ ብልጭታዎች እንደሚከሰቱ ገምተዋል። ተመራማሪዎቹ እነዚህ ብልጭታዎች ሊከሰቱ የሚችሉ የሜትሮ ጥቃቶችን እንደሚመስሉ ሐሳብ አቅርበዋል. የቬኑስ ከባቢ አየር ልዩ ቅንብር ከነዚህ ተጽእኖዎች የሚመጡ የእሳት ኳሶች እንዲታወቁ በደማቅ ሁኔታ እንዲቃጠሉ ሊያደርግ ይችላል።
እነዚህን ክስተቶች መረዳት ወደ ቬኑስ የወደፊት ተልእኮዎችን ለማቀድ ወሳኝ ነው፣በተለይም በፕላኔቷ ገጽ ላይ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ሊኖር እንደሚችል ከሚጠቁሙ የቅርብ ጊዜ መረጃዎች አንፃር። የመብረቅ አደጋ አሳሳቢ ከሆነ በቬኑስ ላይ ለማረፍ ለሚሞክሩ ምርመራዎች ወይም ለረጅም ጊዜ በከባቢ አየር ውስጥ ለሚንሳፈፉ መመርመሪያዎች ጥበቃ አስፈላጊ ነው።
በማጠቃለያው ፣ በቬኑስ ደመና ውስጥ ያሉ ምስጢራዊ ብልጭታዎች ሜትሮዎች እየቃጠሉ ሊሆኑ እንደሚችሉ ማግኘቱ ለወደፊቱ ፕላኔታችን ለሚደረጉ ተልእኮዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ። የመብረቅ መገኘት እርግጠኛ ባይሆንም፣ የሜትሮዎች የመከሰት እድል ለእነዚህ አስገራሚ ክስተቶች አማራጭ ማብራሪያዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- የጂኦፊዚካል ምርምር ጆርናል: ፕላኔቶች