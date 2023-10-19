ከ8 ቢሊዮን አመታት በፊት የተገኘ ሚስጥራዊ የራዲዮ ሞገዶች ፍንዳታ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወደ ምድር ለመድረስ 8 ቢሊዮን ዓመታት ያህል የተጓዘ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRB) በማግኘታቸው አንድ አስገራሚ ግኝት አደረጉ። FRBዎች ለሚሊሰከንዶች ያህል የሚቆዩ የራዲዮ ሞገዶች ኃይለኛ ፍንዳታ ናቸው፣ እና መነሻቸው አይታወቅም። የመጀመሪያው FRB በ2007 ከተገኘ ጀምሮ፣ ሳይንቲስቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ እነዚህ የጠፈር ብልጭታዎች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ከተለያዩ ቦታዎች ሲመጡ ተመልክተዋል።
የቅርብ ጊዜው ፍንዳታ፣ FRB 20220610A፣ የሚፈጀው ከአንድ ሚሊ ሰከንድ ያነሰ ቢሆንም የፀሐይን ልቀትን እኩል ኃይል ለ30 ዓመታት አሳልፏል። ይህ ፍንዳታ እስካሁን ከታዩት በጣም ሩቅ እና ጉልበት ካላቸው FRBs አንዱ ነው። ሆኖም ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታዎች በአጭር ጊዜ ቆይታቸው ለማጥናት ፈታኝ ናቸው።
ተመራማሪዎች በአውስትራሊያ የASKAP የሬዲዮ ቴሌስኮፖችን በመጠቀም ፍንዳታው የት እንደሆነ በትክክል ማወቅ ችለዋል። ፍንዳታው የተፈጠረው ወደ አንድ የተዋሃዱ ጋላክሲዎች ቡድን ነው ፣ይህም FRBs ከማግኔትታርስ ወይም ከኮከብ ፍንዳታ የሚመጡ በጣም ሃይል ካላቸው ነገሮች ጋር ሊገናኝ ይችላል ከሚለው ንድፈ ሃሳብ ጋር በማዛመድ ነው።
የሳይንስ ሊቃውንት ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ማጥናት በጋላክሲዎች መካከል ያለውን ጉዳይ ለመለካት ልዩ ዘዴ እንደሚሰጥ ያምናሉ ፣ የወቅቱ የአጽናፈ ሰማይ ግምቶች አይጣጣሙም, ይህም የጎደለ ነገር እንዳለ ይጠቁማል. በፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ የተገኘው ionized ንጥረ ነገር በጋላክሲዎች መካከል ያለውን የንጥረ ነገር መጠን ለመለካት ይረዳል፣ በዚህ የጎደለ ነገር ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
የጎደሉትን ነገሮች ለመለየት ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ የመጠቀም ዘዴ በመጀመሪያ የቀረበው በአውስትራሊያ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ዣን ፒየር ማኳርት እ.ኤ.አ. በጋላክሲዎች መካከል የበለጠ የተንሰራፋ ጋዝ ያሳያል።
እስካሁን ወደ 50 የሚጠጉ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታዎች መነሻ ነጥቦቻቸው ተገኝተዋል፣ ግማሾቹ በአኤስኬፕ ቴሌስኮፕ ተጠቅመው ተገኝተዋል። የሳይንስ ሊቃውንት ወደፊት እየተገነቡ ያሉ የሬዲዮ ቴሌስኮፖች በሺዎች የሚቆጠሩ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታዎችን ለመለየት ያስችላሉ, ይህም የአጽናፈ ዓለሙን አወቃቀር በደንብ እንድንረዳ ይረዳናል.
የፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ጥናት ስለ እነዚህ የጠፈር ክስተቶች ግንዛቤን ከመስጠት ባለፈ ስለ ኮስሞሎጂ ትልልቅ ጥያቄዎችን ለመመለስ አዳዲስ አማራጮችን ይከፍታል።
ምንጮች:
- CNN: https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html