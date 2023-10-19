አዲስ ግኝት፡ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከ 8 ቢሊዮን አመታት በፊት የሬዲዮ ሞገዶችን ሚስጥራዊ ፍንዳታ ደርሰውበታል

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወደ ምድር ለመድረስ 8 ቢሊዮን ዓመታት የፈጀውን ኃይለኛ የሬዲዮ ሞገድ ፍንዳታ በማግኘታቸው አንድ አስደናቂ ግኝት በቅርቡ አድርገዋል። ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRB) በመባል የሚታወቀው ይህ ክስተት በሚያስደንቅ ሁኔታ ሩቅ ብቻ ሳይሆን እስካሁን ከታዩት እጅግ በጣም ሃይለኛ ነው።
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በሚሊሰከንዶች ብቻ የሚቆይ ኃይለኛ የሬዲዮ ሞገድ ፍንዳታ ሲሆን አመጣጣቸው ለዋክብት ተመራማሪዎች እንቆቅልሽ ሆኖ ቆይቷል። የመጀመሪያው FRB በ2007 ተለይቷል፣ እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ፣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው እነዚህ የሰማይ ብልጭታዎች ከተለያዩ የአጽናፈ ዓለማት ሰፊ ቦታዎች የተገኙ ተገኝተዋል።
ምንም እንኳን ከአስር አመታት በላይ ምርምር ቢደረግም, የእነዚህ FRBs ትክክለኛ መንስኤዎች ገና አልተገኙም. ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች የእነሱን ክስተት ለማብራራት ብዙ ንድፈ ሐሳቦችን አውጥተዋል. አንዱ ሊሆን የሚችለው ማብራሪያ እነዚህ ፍንዳታዎች ከፍተኛ መጠን ያለው ኃይልን በሚለቁት ማግኔታርስ በመባል የሚታወቁት ከፍተኛ መግነጢሳዊ የኒውትሮን ኮከቦች ናቸው። ሌላ መላምት FRBs የጥቁር ጉድጓዶች ወይም የኒውትሮን ኮከቦች ውህደት ውጤት ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል።
8 ቢሊየን አመታትን ያስቆጠረ ርቀት የተጓዘው የዚህ ልዩ FRB መገኘት ለዋክብት ተመራማሪዎች ትልቅ ምዕራፍን ያሳያል። ተመራማሪዎች እነዚህን ሩቅ ክስተቶች በማጥናት በጥንታዊው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስለነበሩ ሁኔታዎች እና ሂደቶች ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
የፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ አመጣጥ እና ተፈጥሮን መረዳታችን በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት አጽናፈ ዓለማችንን ስለፈጠሩት የጠፈር ክስተቶች ጠቃሚ ፍንጭ ይሰጣል። የሳይንስ ሊቃውንት የእነዚህን ኃይለኛ የሬዲዮ ምልክቶች እንቆቅልሽ የተለያዩ መሳሪያዎችን እና ቴሌስኮፖችን በመጠቀም ንብረቶቻቸውን እና ስልቶቻቸውን በማጥናት ላይ ተጨማሪ ምርመራ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል።
የፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ሚስጥሮችን በመፍታት ረገድ ብዙ መሻሻል ቢደረግም፣ እውነተኛ ተፈጥሮአቸውን በልበ ሙሉነት ለማወቅ ተጨማሪ ምልከታዎች እና መረጃዎች ያስፈልጋሉ። የዚህ የሩቅ FRB ግኝት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የአጽናፈ ዓለማችንን እንቆቅልሽ ለመረዳት በሚያደርጉት ጥረት ብልሃትና ጽናት የሚያሳይ ነው።
ምንጮች:
- CNN: 'የከዋክብት ተመራማሪዎች ከ 8 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ምልክት አግኝተዋል'