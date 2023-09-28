የተረት ክበቦች ምስጢር እየሰፋ ይሄዳል፡ ሰው ሰራሽ ኢንተለጀንስ በ15 ሀገራት ለይቷቸዋል

የተረት ክበቦች አመጣጥ, ክብ ዲስኮች ባዶ ቆሻሻ, ሳይንቲስቶችን ለረጅም ጊዜ ይማርካሉ. ከዚህ ቀደም እነዚህ ክበቦች በደቡብ አፍሪካ ናሚብ በረሃ እና በአውስትራሊያ ወጣ ገባ ውስጥ ብቻ ይገኙ ነበር። ሆኖም ግን አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI)ን በመጠቀም አዲስ ጥናት በሦስት አህጉራት ውስጥ በሚገኙ 15 አገሮች ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ ቦታዎች ላይ የተረት ክበቦችን የሚመስሉ የእጽዋት ቅርጾችን ለይቷል, ይህ ክስተት ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ በጣም የተስፋፋ ነው. በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች ላይ የታተመው ጥናቱ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የሳተላይት ምስሎች የተረት ክበቦችን የሚመስሉ ደረቃማ ስነ-ምህዳሮችን ለመፈለግ ከአለም ዙሪያ ተንትኗል። በጥናቱ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው የነርቭ አውታረመረብ ከናሚቢያ እና ከአውስትራሊያ ምስሎችን በመተንተን የተረት ክበቦችን ለመለየት የሰለጠኑ ናቸው።
ጥናቱ ከተረት ክበቦች ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ክብ ቅርጾችን የሚያሳዩ 263 ደረቅ መሬት ቦታዎችን ለይቷል. እነዚህ ቦታዎች በመላው አፍሪካ፣ ማዳጋስካር፣ መካከለኛው ምዕራብ እስያ፣ እና መካከለኛው እና ደቡብ ምዕራብ አውስትራሊያ ተገኝተዋል። ይሁን እንጂ በጎቲንገን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ በሆኑት በዶ/ር ስቴፋን ጌትዚን እንደተገለጹት እነዚህ ሁሉ ዘይቤዎች እንደ ተረት ክበቦች ለመቆጠር መስፈርቶችን አላሟሉም። የተረት ክበቦች በጠንካራ ቅደም ተከተል ተለይተው ይታወቃሉ, የቦታ ወቅታዊ ንድፍ, ተለይተው በሚታወቁ ቅጦች ውስጥ ሙሉ በሙሉ አልነበሩም.
ጥናቱ ከተረት ክበቦች መፈጠር ጋር ተያይዞ ስላለው የአካባቢ ሁኔታ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ንድፎቹ በአብዛኛው የሚከሰቱት በጣም ደረቅ በሆነ አሸዋማ አፈር ውስጥ ከፍተኛ የአልካላይን እና ዝቅተኛ ናይትሮጅን ነው. እነዚህ ቅጦች ሥነ-ምህዳሮችን በማረጋጋት እና ረብሻዎችን የመቋቋም አቅምን ለመጨመር ሚና ሲጫወቱ ተገኝተዋል።
የተረት ክብ እይታዎችን መስፋፋት እና እነሱን ለመለየት AI መጠቀም በመነሻ እና ምስረታ ዘዴዎች ላይ ምርምር ለማድረግ አዳዲስ መንገዶችን ይሰጣል። ትክክለኛዎቹ መንስኤዎች ከጣቢያ ወደ ቦታ ሊለያዩ ቢችሉም, ይህ ጥናት ለእነዚህ ሚስጥራዊ የተፈጥሮ ክስተቶች የበለጠ ለመረዳት አስተዋፅኦ ያደርጋል.
ምንጮች:
- CNN: በ CNN ድህረ ገጽ ላይ ካለው መጣጥፉ ጋር አገናኝ" (አገናኙን በእውነተኛው ዩአርኤል ይተኩ)
- የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች፡ በመጽሔቱ ላይ ከታተመው ጥናት ጋር ማገናኘት (አገናኙን በእውነተኛው ዩአርኤል ይተኩ)