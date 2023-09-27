የአለምአቀፍ ተረት ክበቦች ምስጢር በመጨረሻ ተገለጠ

"የተረት ክበቦች" በመባል የሚታወቁት እንግዳ የሆኑ ክብ ቅርፆች ሳይንቲስቶችን ለዓመታት ያስደምማሉ። በእጽዋት ቀለበት የተከበበው እነዚህ እንቆቅልሽ የሆኑ በረሃማ አፈር በናሚቢያ እና በአውስትራሊያ ለረጅም ጊዜ ሲታዩ ቆይተዋል ነገርግን በቅርብ ጊዜ የተደረገ አንድ ጥናት በ250 አገሮች ውስጥ በ15 ቦታዎች እንደሚገኙ አረጋግጧል።
በስፔን የሚገኘው የዩኒቨርሲዳድ ዴ አሊካንቴ (UA) ሳይንቲስቶች የሳተላይት ምስሎችን ለመተንተን እና ከተረት ክበቦች ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውን 263 ድረ-ገጾች ለመለየት ሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታን ተጠቅመዋል። ይህ ግኝት ስለ ተረት ክበቦች ዓለም አቀፋዊ ስርጭት ያለንን ግንዛቤ ያሰፋዋል, ይህም ቀደም ሲል ከሚያምኑት በጣም የተለመዱ መሆናቸውን ያሳያል.
እንደ ሳህል፣ ምዕራባዊ ሳሃራ፣ የአፍሪካ ቀንድ፣ ማዳጋስካር፣ ደቡብ ምዕራብ እስያ፣ እና መካከለኛው አውስትራሊያ ያሉ ክልሎች የእነዚህ ሚስጥራዊ ቅርጾች መኖሪያ ናቸው። የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ ኤሚሊዮ ጉይራዶ፣ የተረት ክበቦች በሥነ-ምህዳር ላይ የሚያደርሱትን ተፅእኖ መተንተን እና ለመፈጠር አስተዋፅኦ የሚያደርጉትን የአካባቢ ሁኔታዎችን መለየት ያለውን ጠቀሜታ አፅንዖት ሰጥቷል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው የተወሰኑ የአፈር እና የአየር ንብረት ባህሪያት ዝቅተኛ የናይትሮጅን ይዘት እና አማካይ የዝናብ መጠን ከ 200 ሚሊ ሜትር በዓመት, ከተረት ክበቦች ጋር የተቆራኙ ናቸው. በተጨማሪም፣ እንደ አልቤዶ (አንፀባራቂ) እና የውሃ ውስጥ የውሃ አካላት ሁኔታ በምስረታቸው ላይ ሚና ይጫወታሉ።
ከጥናቱ ፀሃፊዎች አንዱ የሆነው ሃይሜ ማርቲኔዝ-ቫልደርራማ በደረቃማ አካባቢዎች የከርሰ ምድር ውሃን ከመጠን በላይ መጠቀም የሚያስከትለውን የተረት ክበቦች ስጋት አጉልቶ ያሳያል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው እነዚህ በአፈር ላይ ያሉ ቅጦች ለሥነ-ምህዳር መራቆት አመላካች ሆነው ያገለግላሉ እና እየተካሄደ ባለው የአየር ንብረት ቀውስ ተጽእኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ.
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የእነዚህን ተክሎች የአየር ንብረት ለውጥ እና ሌሎች መዛባቶች የመቋቋም አቅምን ለማጥናት የሚረዳ ዓለም አቀፍ አትላስ ኦቭ ተረት ክበቦች እና የውሂብ ጎታ ፈጥረዋል።
ጥናቱ ሚስጥራዊ በሆኑት ተረት ክበቦች ላይ ብርሃን ያበራል፣ አለምአቀፋዊ መገኘታቸውን ይገልፃል እና ስለ ምስረታቸው እና ስነ-ምህዳራዊ ጠቀሜታ ግንዛቤያችንን ያበረክታል።
ምንጮች:
- "በናሚቢያ እና በአውስትራሊያ ደረቃማ ቦታዎች ላይ የሚንፀባረቁ ተረት ክበቦች የሚባሉት እንግዳ ክበቦች አሁን በ15 ሀገራት ተቀርፀዋል" - ዩኒቨርሲዳድ ዴ አሊካንቴ (UA)