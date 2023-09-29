የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በኔፕቱን ላይ ሚስጥራዊ ጨለማ ቦታን ለመጀመሪያ ጊዜ አወቁ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ (ESO) በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ (VLT) በመጠቀም በኔፕቱን ከባቢ አየር ላይ ትልቅ ጨለማ ቦታ ተመልክተዋል። በፕላኔቷ ላይ ጥቁር ቦታ ከመሬት ሲታዩ ይህ የመጀመሪያው ነው። ቦታው ከትንሽ ብሩህ ቦታ ጋር አብሮ ይገኛል, ይህም በእነዚህ ባህሪያት ዙሪያ ያለውን ምስጢር ይጨምራል.
ጥቁር ነጠብጣቦች በግዙፉ ፕላኔቶች ከባቢ አየር ውስጥ የተለመዱ ናቸው, በጁፒተር ላይ ያለው ታላቁ ቀይ ቦታ በጣም የታወቀው ነው. ይሁን እንጂ በኔፕቱን ላይ ያሉ ጥቁር ነጠብጣቦች በቀላሉ የማይታዩ እና ለአጭር ጊዜ ቆይተዋል. ይህ የቅርብ ጊዜ ግኝት ስለ አመጣጣቸው ተጨማሪ ፍንጭ ይሰጣል።
ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ በፓትሪክ ኢርዊን የተመራው ጥናቱ ከ VLT የተገኘውን መረጃ ተጠቅሞ በኔፕቱን ላይ የጨለማ ቦታዎችን ምንነት ለመመርመር ተጠቅሞበታል። የቀደሙት ንድፈ ሐሳቦች እንደሚጠቁሙት እነዚህ ቦታዎች የተከሰቱት በደመናት ውስጥ በጠራራማነት ነው, ነገር ግን ምልከታዎቹ ይህንን ዕድል አግደዋል. በምትኩ፣ ተመራማሪዎቹ በረዶ እና ጭጋግ በኔፕቱን ከባቢ አየር ውስጥ ስለሚቀላቀሉ፣ ጥቁር ነጠብጣቦች ከሚታየው የጭጋግ ንብርብር በታች ባለው ንብርብር ውስጥ በመጨለሙ የአየር ቅንጣቶች ምክንያት ሊሆኑ እንደሚችሉ ደርሰውበታል።
ተመራማሪዎቹ እነዚህን ግኝቶች ሊያደርጉ የቻሉት ናሳ እና የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ሃብል ስፔስ ቴሌስኮፕ በኔፕቱን ከባቢ አየር ውስጥ በርካታ ጨለማ ቦታዎችን ካገኘ በኋላ ነው። የVLT's Multi Unit Spectroscopic Explorer (Muse) መሳሪያን በመጠቀም ከኔፕቱን የሚንፀባረቀውን የፀሐይ ብርሃን እና ቦታውን በበለጠ ዝርዝር ማጥናት ችለዋል። ይህም የጨለማው ቦታ በከባቢ አየር ውስጥ የሚቀመጥበትን ቁመት እንዲወስኑ እና ስለ የተለያዩ የከባቢ አየር ንጣፎች ኬሚካላዊ ቅንጅት ግንዛቤ እንዲያገኙ አስችሏቸዋል።
በተጨማሪም፣ ምልከታዎቹ አንድ አስገራሚ ግኝት አጋልጠዋል—ከዚህ በፊት የማይታወቅ ብርቅዬ ጥልቅ ደማቅ የደመና ዓይነት። ይህ ደመና ከዋናው ጨለማ ቦታ ጎን ለጎን ታየ እና በከባቢ አየር ውስጥ በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ተገኝቷል. ይህ የሚያመለክተው ቀደም ሲል ከታዩት ከፍታ-ከፍታ የሚቴን በረዶ ከሚባሉት ትናንሽ ተጓዳኝ ደመናዎች ጋር ሲነፃፀር ሙሉ ለሙሉ አዲስ የሆነ የባህሪ አይነት መሆኑን ነው።
ይህ አስደናቂ ግኝት ስለ ኔፕቱን የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ሩቅ ፕላኔቶች ከምድር ላይ እንዲመለከቱ የሚያስችላቸውን የቴክኖሎጂ እድገት ያሳያል።
ምንጮች:
- ኒና ማሴ ፣ PA የሳይንስ ዘጋቢ
- ተፈጥሮ አስትሮኖሚ (ሕትመት)