የኢነርጂ ኮስሚክ-ሬይ ኤሌክትሮኖች የማይታወቅ አመጣጥ

የሳይንስ ሊቃውንት የኢነርጂ ኮስሚክ ሬይ ኤሌክትሮኖችን እንቆቅልሽ ምንጭ ለማግኘት ባደረጉት ጥረት እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት ወስደዋል። ባለፉት ጥቂት አመታት በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ የሚገኘው CALorimetric Electron Telescope (CALT) ከ 7 ሚሊዮን በላይ ቅንጣቶችን አግኝቷል። ይህ ሰፊ የመረጃ ስብስብ ስለ ኮስሚክ ሬይ ኤሌክትሮኖች አመጣጥ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
በጃፓን ዋሴዳ ዩኒቨርሲቲ በሾጂ ቶሪ የሚመራ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን የ CAET መረጃን በመመርመር የኮስሚክ ሬይ ኤሌክትሮኖች ሊሆኑ የሚችሉ ምንጮችን ለይቷል። የእነሱ ትንተና ቢያንስ አንድ በአቅራቢያ የሚገኝ ምንጭ እና ምናልባትም ተጨማሪ መኖሩን ይጠቁማል, ይህም ስለ እነዚህ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ቅንጣቶች በመረዳታችን ላይ አስደሳች ግኝት ነው.
የስነ ፈለክ ተመራማሪ ኒኮላስ ካናዲ፣ ከሜሪላንድ ባልቲሞር ካውንቲ ዩኒቨርሲቲ እና የCAET ትብብር አባል ስለ ግኝቶቹ ያላቸውን ጉጉት ይገልፃል። ከ10 ቴራኤሌክትሮንቮልት በላይ እጩዎችን ማግኘቱ በአቅራቢያው ላለው የኮስሚክ ሬይ ኤሌክትሮኖች ምንጭ መኖር አስፈላጊ ማስረጃ ነው።
ከአንድ መቶ ለሚበልጡ ዓመታት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ኃይለኛ የጠፈር ጨረሮች ምንጭ ይገረማሉ። እነዚህ ቅንጣቶች፣ አቶሚክ ኒዩክሊይ፣ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮኖች፣ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በብርሃን ፍጥነት ይጓዛሉ እና አስደናቂ ኃይል አላቸው። የሱፐርኖቫ ቅሪቶች እንደ ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ቢታሰብም፣ ተጨማሪ ማሰስ የሚያስፈልጋቸው ሌሎች እምቅ መነሻዎች አሉ። አንድ አስደናቂ አማራጭ የጨለማ ቁስ መጥፋት ነው።
የኮስሚክ ሬይ ኤሌክትሮኖችን ማግኘት ቀላል ስራ አይደለም። በምድር ላይ፣ የጠፈር ጨረሮች በከባቢ አየር ውስጥ ካሉ አተሞች ጋር ሲጋጩ የሚፈጠሩትን የንጥረ ነገሮች ጉድፍ እናያለን። ይሁን እንጂ የCAET ህዋ ላይ የተመሰረተ ሙከራ የኮስሚክ ጨረሮችን በቀጥታ ለመለየት ያስችላል፣ ይህም ሳይንቲስቶች እስከ ከፍተኛ ሃይሎች እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
ቀደም ሲል ከCAET ጋር የተደረገ ጥናት እስከ 4.8 ቴራኤሌክትሮንቮልት የሚደርሱ የኮስሚክ ጨረሮችን ለመለየት ፈቅዷል። አዳዲስ የመረጃ ትንተና ቴክኒኮችን በመጠቀም በፍጥነት ከሚንቀሳቀሱ ፕሮቶኖች ውስጥ ጣልቃ ገብነትን ለማስወገድ ቡድኑ በተሳካ ሁኔታ እስከ 7.5 ቴራኤሌክትሮንቮልት የሚደርስ የኤሌክትሮን ኮስሚክ ጨረሮችን አግኝቷል። በሚያስደንቅ ሁኔታ እነዚህ ምልከታዎች ከፍ ባለ ሃይሎች ላይ የጠፈር ጨረሮች መቀነስ አለመኖሩን ያሳያሉ። የሆነ ነገር ካለ, መረጃው በከፍተኛው የኃይል ደረጃዎች ላይ የኮስሚክ ጨረሮች መጨመርን ይጠቁማል.
እነዚህ ግኝቶች የኮስሚክ-ሬይ ኤሌክትሮኖች ምንጭ በአንፃራዊነት ወደ እኛ ቅርብ መሆን እንዳለበት ያመለክታሉ። አንዳንድ በአቅራቢያ ያሉ የሱፐርኖቫ ቅሪቶች በCAET የመረጃ ቋት ውስጥ ከተመዘገቡት ከፍተኛ ኃይል ያለው የጠፈር ጨረሮች ከመለየት ጋር ይጣጣማሉ። ተጨማሪ ምልከታዎች እና ትንታኔዎች የእነዚህን የኃይል ቅንጣቶች ትክክለኛ አመጣጥ ላይ ብርሃን ሊሰጡ ይችላሉ።
በሉዊዚያና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የ CAET ትብብር የአሜሪካ ቅርንጫፍ መሪ የሆኑት ቲ. ግሪጎሪ ጉዚክ የእነዚህን ግኝቶች አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። የCAET ምልከታዎች እዚህ ምድር ላይ ካሉ የተወሰኑ የሱፐርኖቫ ቅሪቶች ቁስን የመለካት አስደሳች እድል ይሰጣሉ። በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የህይወት ዘመን ሁሉ በCAET ቀጣይነት ያለው መለኪያ በእኛ ጋላክሲ ውስጥ ስላለው አንጻራዊ ቁስ መጓጓዣ እና አመጣጥ አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ CALorimetric Electron Telescope (CALT) ምንድን ነው?
መ: የ CALorimetric Electron ቴሌስኮፕ በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ የሚገኝ የጠፈር ሬይ ማወቂያ ነው።
ጥ፡ የጠፈር ጨረሮች ምንድን ናቸው?
መ፡ የኮስሚክ ጨረሮች ከፍተኛ ሃይል ያላቸው ቅንጣቶች ሲሆኑ፣ አቶሚክ ኒዩክሊይ፣ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮኖችን ጨምሮ፣ ከብርሃን ፍጥነት ጋር በህዋ ውስጥ የሚጓዙ ናቸው።
ጥ፡ ለምንድነው የኮሲሚክ ሬይ ኤሌክትሮኖች ምንጭ ለሳይንቲስቶች ጠቃሚ የሆነው?
መ: የኮስሚክ-ሬይ ኤሌክትሮኖች ምንጭን መረዳቱ ስለ ጽንፈ ዓለማችን አሠራር እና የከፍተኛ ኃይል ክስተቶች ተፈጥሮ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ጥ፡ ሳይንቲስቶች የኮስሚክ-ሬይ ኤሌክትሮኖችን እንዴት ያገኙታል?
መ: በምድር ላይ የጠፈር ጨረሮች በከባቢ አየር ውስጥ ካሉ አቶሞች ጋር ይጋጫሉ፣ ይህም ሊታዩ የሚችሉ ቅንጣቶችን ይፈጥራል። የCAET ሙከራው የጠፈር ጨረሮችን በጠፈር ውስጥ በቀጥታ ለማወቅ ያስችላል።
ጥ፡ የኮስሚክ ሬይ ኤሌክትሮኖች ሊሆኑ የሚችሉ ምንጮች ምንድናቸው?
መ፡ የሱፐርኖቫ ቅሪቶች ምናልባት ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነገር ግን እንደ ጨለማ ቁስ መጥፋት ያሉ ሌሎች አማራጮችም እየተዳሰሱ ነው።