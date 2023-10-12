አዲስ ማስመሰያዎች በኮስሚክ ንጋት ላይ ሚስጥራዊ ብሩህነት ላይ ብርሃን ፈነዱ

በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በቅርቡ የተገኘ ግኝት የፊዚክስ ሊቃውንትን ግራ ገብቷቸዋል። ቴሌስኮፑ በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ካሉት ቀደምት ጋላክሲዎች ምስሎችን ቀርጿል፣ እና እነሱ ከሚጠበቀው በላይ ብሩህ ሆነው ታዩ። እነዚህ ወጣት ጋላክሲዎች እንደሚታዩ ግዙፍ መሆን ስላልነበረባቸው ይህ ያልተጠበቀ ብሩህነት መደበኛውን የኮስሞሎጂ ሞዴል ተገዳደረው።
ይሁን እንጂ በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ በተመራማሪ ቡድን የተካሄዱ አዳዲስ ማስመሰያዎች ለዚህ ምስጢር ማብራሪያ ሰጥተዋል። እነዚህ ተመስሎዎች እንደሚጠቁሙት ትናንሽ እና ግዙፍ ጋላክሲዎች ልክ እንደ ትላልቅ ጋላክሲዎች በኮከብ መፈጠር ምክንያት ሊያበሩ ይችላሉ። በእነዚህ ፍንዳታዎች ወቅት የሚወጣው ከልክ ያለፈ ብርሃን ለቀደሙት ጋላክሲዎች ብሩህ ገጽታ ያሳያል።
የእነዚህ ጋላክሲዎች ብሩህነት በተገመተው እና በተስተዋለው መካከል ባለው ልዩነት ምክንያት የኮስሞሎጂ መደበኛ ሞዴል ጥያቄ ውስጥ ገብቷል። በሰሜን ምዕራብ የምርምር ቡድን የተካሄደው አስመሳይነት የጋላክሲ ምስረታ መሰረታዊ ፊዚክስን በመጠበቅ ላይ እያለ ከመጠን ያለፈ ብሩህነትን የሚያብራራ አዲስ ሞዴል ለመፍጠር ያለመ ነው።
እንደ ቡድኑ ገለጻ፣ ማስመሰሎቹ ከታየው የብሩህነት መለኪያዎች ጋር የሚስማማ አዲስ ንድፈ ሐሳብ በማምረት ረገድ ስኬታማ ነበሩ። የዚህ ፅንሰ-ሀሳብ ቁልፉ ድንቅ የኮከብ አፈጣጠር መከሰት ነው። እነዚህ ፍንዳታዎች የብርሃን ብልጭታዎችን ያመነጫሉ, በዚህም ምክንያት የአንዳንድ ቀደምት ጋላክሲዎች ያልተለመደ ብሩህ ገጽታ.
እነዚህ ማስመሰያዎች ተስፋ ሰጪ ማብራሪያ ቢሰጡም፣ ይህንን መላምት ለማረጋገጥ ተጨማሪ መረጃ አስፈላጊ ነው። JWST፣ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ የማየት ችሎታዎች፣ የጠፈር ንጋትን የበለጠ ለማጥናት የሚያስፈልገውን ተጨማሪ መረጃ ሊሰጥ ይችላል።
ተመራማሪዎቹ ስለ ግኝታቸው ብሩህ አመለካከት አላቸው, ምክንያቱም የእነሱ መፍትሄ ለምስጢራዊ ብሩህነት በአንፃራዊነት ቀጥተኛ ማብራሪያ ይሰጣል. መደበኛውን የኮስሞሎጂ ሞዴል ሙሉ በሙሉ ከመጻፍ ይልቅ ይህ ለፊዚስቶች እና ለኮስሞሎጂስቶች የበለጠ ምቹ ነው።
በማጠቃለያው ፣ እነዚህ ምሳሌዎች የወጣት ጋላክሲዎች ከመጠን በላይ ብሩህነት ምስጢር ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል እና አሁን ካለው የኮስሞሎጂ ግንዛቤ ጋር የሚስማማ መፍትሄ ይሰጣሉ። ተመራማሪዎቹ በJWST እገዛ ስለ ኮስሚክ ንጋት ያለን እውቀት ለተጨማሪ እድገቶች ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ፡ [ምንጭ አስገባ]
- ትርጓሜዎች
- የኮስሞሎጂ ሞዴል፡- የአጽናፈ ዓለሙን አወቃቀር፣ አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ የሚያብራራ የሂሳብ መግለጫ ወይም ማዕቀፍ።
– ማስመሰያዎች፡- ባህሪውን ወይም ባህሪያቱን ለማጥናት የስርዓቱን ሞዴል ወይም ውክልና የመፍጠር ሂደት።
- የኮከብ አፈጣጠር፡- በሞለኪውላዊ ደመናዎች መካከል ያሉ ጥቅጥቅ ያሉ አካባቢዎች በመሃል ክዋክብት ውስጥ ወድቀው ከዋክብትን የሚፈጥሩበት ሂደት።