ናሳ ባልታወቀ ጥቁር ብናኝ ምክንያት የቤንኑ አስትሮይድ ናሙናዎችን ምርመራ ለአፍታ አቆመ

NASA በ OSIRIS-REx ተልእኮው ወቅት ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰቡ ናሙናዎች ላይ የሚያደርገው ምርመራ ለጊዜው ተቋርጧል በናሙና መያዣው ውስጥ ምክንያቱ ያልታወቀ ጥቁር ብናኝ መገኘቱን ተከትሎ። ናሙናዎቹ መጀመሪያ የተሰበሰቡት በ2020 ሲሆን ባለፈው ሳምንት በዩታ በረሃ አረፉ።
ሳይንቲስቶች ዕቃውን ከከፈቱ በኋላ ከአቪዮኒክስ ወለል በላይ በሚገኘው የንክኪ እና ሂድ ናሙና ማግኛ ዘዴ (TAGSAM) ላይ ያልታወቁ ንጥረ ነገሮችን አግኝተዋል። ናሳ እንዳስታወቀው ጥቁሩ ብናኝ መነሻው ከአስትሮይድ እንደሆነ ለማወቅ የመጀመሪያ ደረጃ ትንተና እንደሚደረግ አስታውቋል።
ከተሰበሰበው ሂደት በኋላ የተገኘው በአቪዮኒክስ ወለል ላይ የሚታየው ቅሪት ተፈትቷል, ይህም የናሙናውን አስተማማኝነት ለማስተላለፍ ያስችላል. ይሁን እንጂ የሳይንቲስቶች ማረጋገጫ አሁንም በመጠባበቅ ላይ ነው.
ከOSIRIS-REx ተልዕኮ የተሰበሰበው መረጃ አደገኛ ሊሆኑ ስለሚችሉ አስትሮይድስ ያለንን ግንዛቤ እንደሚያሳድግ እና ለወደፊቱ የአስትሮይድ መገለል ስልቶችን እንደሚያበረክት ይጠበቃል። የተሟላ ምርመራ እና ጥበቃን ለማረጋገጥ የአስትሮይድ ናሙናዎች በናሳ የስነ ፈለክ ምርምር እና አሰሳ ሳይንስ ክፍል ቁጥጥር ስር ባለው አዲስ በተቋቋመ የፈውስ ተቋም ውስጥ ይተዳደራሉ።
እ.ኤ.አ. በ 2016 ቢሊዮን ዶላር ተልዕኮ በ 1 የተወነጨፈው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ. በ 2018 ቤኑ ደርሶ በ 2020 ቫክዩም የታጠቀ ክንድ በመጠቀም ናሙናዎችን ሰብስቧል ። መንኮራኩሩ ወደ ምድር ከመመለሱ በፊት አራት ቢሊዮን ማይል ተጉዟል። በአስተማማኝ ሁኔታ ብክለትን በመከላከል፣ ናሙናው ወደ ምድር ከባቢ አየር በ27,650 ማይል በሰአት ገባ እና በፓራሹት በመጠቀም ወደ 11 ማይል በሰአት እንዲቀንስ ተደርጓል።
ናሳ የናሙና መያዣውን ለማውጣት ሄሊኮፕተሮችን እና ጊዜያዊ ንፁህ ክፍልን ጨምሮ በዩታ ውስጥ ጥልቅ የማገገሚያ ተልእኮ አካሂዷል። ከጨረቃ ተልእኮዎች በኋላ ትልቁ የሆነው ይህ ከምድር ውጭ ያለ ናሙና ስለ ምድር አፈጣጠር እና የሕይወት አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ቤኑ፣ ከኢምፓየር ስቴት ህንፃ ጋር የሚነፃፀር መጠን ያለው፣ ከመሬት ጋር ባለው የግጭት ሂደት ምክንያት በፀሃይ ስርዓት ውስጥ በጣም አደገኛ ነገር ተደርጎ ይወሰዳል። በሴፕቴምበር 2182 ወደ ፕላኔታችን በአደገኛ ሁኔታ እንደሚመጣ ይጠበቃል. ከ OSIRIS-REx የተገኘው መረጃ እና ምልከታ ለወደፊቱ የአስትሮይድ ማፈንገጥ ጥረቶች አስፈላጊ ይሆናሉ.
ምንጮች:
- ናሳ
- Earth.com (EarthSnap መተግበሪያ)