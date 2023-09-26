በግሪንላንድ ፊዮርድ ውስጥ ሚስጥራዊ አርክ ታየ

የናሳ የምድር ኦብዘርቫቶሪ በምእራብ ግሪንላንድ በሚገኝ ፍዮርድ ውስጥ ሚስጥራዊ የሆነ ቅስት የሚያሳይ ምስል አውጥቷል። ቀጭኑ ነጭ ባህሪው በግምት 2.6 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ሲሆን የኡማንናክ ፊዮርድ ስርዓት ገባር fjord የሆነውን Itilliarsuup Kangerlua fjord ይሸፍናል።
የአርከስ አመጣጥ ግልጽ አይደለም, ነገር ግን ባለሙያዎች ስለ አሠራሩ ሊሆኑ የሚችሉ ማብራሪያዎችን አስቀምጠዋል. አንድ ጽንሰ-ሐሳብ ከግግር በረዶው ፊት ለፊት ትልቅ የበረዶ ግግር መሰባበር ውጤት ሊሆን ይችላል. የበረዶ ግግር ሲሰበር ውሃ ይቀይራል እና ማዕበል ይፈጥራል. የጂኦሞርፎሎጂ ባለሙያው ዳን ሹጋር ይህ የበረዶ ግግር ሞገድ ቅስት ሊፈጥር ይችል እንደነበር ይጠቁማሉ።
የውቅያኖስ ተመራማሪው ጆሽ ዊሊስ እና የግላሲዮሎጂስት ማይክ ዉድ ሌላ አማራጭን ይጠቁማሉ። የውሃ ውስጥ ቧንቧ ውሃ እና በረዶ ከበረዶው ፊት እየገፋ እና ቅስት እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል ብለው ይጠቁማሉ።
የአርከስ ምስል የተቀረፀው በ Landsat 2 ላይ በ Operational Land Imager-2 (OLI-9) ሲሆን ሳተላይት የምድርን ገጽታ ለመመልከት ይጠቅማል። ናሳ አመጣጡን እና አንድምታው የበለጠ ለመረዳት ክስተቱን ማጥናት እና ተጨማሪ መረጃ ማሰባሰብ ቀጥሏል።
ይህ አስገራሚ ምስል በየጊዜው የሚለዋወጠውን የምድር መልክአ ምድሮች ተፈጥሮ እና አሁንም በፕላኔታችን በጣም ሩቅ በሆኑ ክልሎች ውስጥ ያሉትን ምስጢሮች ለማስታወስ ያገለግላል።