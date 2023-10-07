ኢሎን ማስክ በ 4 ዓመታት ውስጥ ወደ ማርስ የማይሰራ ተልዕኮን ተንብዮአል

ቢሊየነር እና የስፔስኤክስ መስራች ኢሎን ማስክ ስታርሺፕ በሚቀጥሉት ሶስት እና አራት አመታት ውስጥ ወደ ማርስ የማይንቀሳቀስ ተልእኮ ሊያደርግ እንደሚችል ትንበያውን አስታውቋል። ማስክ ይህንን የገለፀው ባኩ ፣ አዘርባጃን ውስጥ በቪዲዮ ኮንፈረንስ በተካሄደው የአለም አቀፉ አስትሮኖቲካል ኮንግረስ ዋና ንግግር ላይ ነው።
በቅርብ ጊዜ የSpaceX's Starship ፕሮግራም ያጋጠሙት ፈተናዎች ቢኖሩም፣ሙስክ ስለ መጪው ግዙፍ የሮኬት ስርዓት የሙከራ በረራ ያለውን ተስፋ ገልጿል። በሚቀጥሉት አራት ዓመታት ውስጥ ለሙከራው ማርስ ለማረፍ ጥሩ የስኬት እድል እንዳለ ጠቅሷል። ማስክ ከአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ክሌይ ሞውሪ ጋር ሀሳቡን አካፍሏል።
የስታርሺፕ ፕሮግራም ሚያዝያ 20 የተካሄደውን የመጀመሪያ እና ብቸኛውን የዩኤስ ፌዴራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ) ምርመራ ገጥሞታል ። ምንም እንኳን አውሮፕላን ማስጀመሪያው ፍንዳታ ቢያስከትልም እና ምህዋር ላይ መድረስ ባይችልም ስፔስ ኤክስ ጠቃሚ መረጃ ስላለው ስኬታማ አድርጎታል ። በሙከራ በረራ ወቅት የተገኘ.
ኤፍኤኤ የ SpaceX ማስጀመሪያዎች ላይ እንዲቆይ በማድረግ ምርመራ እንዲካሄድ በማድረግ 63 የማስተካከያ እርምጃዎችን ዘርዝሯል። እነዚህ እርምጃዎች የተሽከርካሪ ሃርድዌርን እንደገና ዲዛይን ማድረግ፣ ጥንካሬን ለመጨመር የፓድ ማሻሻያዎችን ማስጀመር፣ የንድፍ ሂደት ግምገማዎችን መጨመር፣ ተጨማሪ ትንተና እና የደህንነት ስርዓቶችን መሞከር እና ጥብቅ የለውጥ ቁጥጥር ልምዶችን መተግበርን ያካትታሉ።
SpaceX እነዚህን የማስተካከያ እርምጃዎች በመተግበር ላይ በንቃት እየሰራ ነው። ኩባንያው የጠፈር መንኮራኩሩን ንድፍ ጨምሮ በስታርሺፕ ላይ ከ1,000 በላይ ለውጦች አድርጓል። አንድ ጉልህ ማሻሻያ በሁለተኛው በረራ ወቅት ከማጠናከሪያው ጋር ሲያያዝ የሁለተኛ ደረጃ ሞተሮችን ለማቀጣጠል የታቀደ ነው.
ማስክ የዚህን አቀራረብ ቅልጥፍና ከፊዚክስ አንፃር አፅንዖት ሰጥቷል, ይህም የማጠናከሪያውን ጫፍ በሁለተኛ ደረጃ ሞተሮች ማፈንዳትን ያካትታል. ብዙ ማሻሻያዎችን እና ማሻሻያዎችን በመተግበር ላይ፣ ኢሎን ማስክ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ማርስ ላይ ለመድረስ በስታርሺፕ አቅም ላይ ሙሉ እምነት አለው።
ምንጮች:
- IANS ዜና: [ምንጭ]
- ኒው ዮርክ ታይምስ: [ምንጭ]