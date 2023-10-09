የኒው ሃምፕሻየር ነዋሪዎች ሁለት የፀሐይ ግርዶሾችን ይመሰክራሉ።

የኒው ሃምፕሻየር ነዋሪዎች በሚቀጥሉት ወራት አንድ ሳይሆን ሁለት የፀሐይ ግርዶሾችን ለመመስከር እድሉ ይኖራቸዋል። እ.ኤ.አ. ኦክቶበር 14፣ 2023 ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ይኖራል፣ ከዚያም አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በኤፕሪል 8፣ 2024 ይሆናል። የኒው ሃምፕሻየር ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰሮች ኤሚ ኪሴ እና ጆን ኤስ ጂያንፎርቴ ከዳይሬክተሩ ሎሪ ሃርኖይስ ጋር። የጉዞ እና ቱሪዝም ልማት ክፍል፣ ስለነዚህ መጪ ክስተቶች ተወያዩ።
የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በመሬት እና በፀሐይ መካከል ስትመጣ ነው, ይህም በምድር ላይ ጥላ ሲጥል. ይህ አሰላለፍ የሚከሰተው ጨረቃ፣ ፀሐይ እና ምድር በአንድ አውሮፕላን ውስጥ ሲሆኑ ነው። ጨረቃ ቢያንስ የፀሐይን ክፍል በመዝጋት የፀሐይ ግርዶሽ ይከሰታል። የጥቅምት ግርዶሽ በከፊል ግርዶሽ ይሆናል፣ በኒው ሃምፕሻየር ይታያል። ይሁን እንጂ የኤፕሪል ግርዶሽ ሙሉ በሙሉ ግርዶሽ ይሆናል, ጨረቃ ለተወሰነ ጊዜ ከፀሐይ የሚመጣውን ብርሃን ሙሉ በሙሉ ትዘጋለች. የእነዚህ ግርዶሾች መንገድ በጥቅምት ወር ግርዶሽ በምዕራባዊው የዩናይትድ ስቴትስ ክፍል እና በኒው ሃምፕሻየር ሰሜናዊ ክፍል በኩል በሚያልፈው ኤፕሪል ግርዶሽ በኩል ይለያያል።
እነዚህን ግርዶሾች በጥንቃቄ ለማየት፣ ሁለት የሚመከሩ ዘዴዎች አሉ። የመጀመሪያው የፒንሆል ፕሮጀክተርን መጠቀም ሲሆን በፒንሆል የተለጠፈ እና በአሉሚኒየም ፎይል የተሸፈነ ካርቶን በፀሐይ ፊት ለፊት ተቀምጦ ምስሉን በፖስተር ሰሌዳ ላይ በማስቀመጥ። ሁለተኛው ዘዴ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮችን መጠቀም ነው, ይህም የፀሐይ ግርዶሹን ከፊል ደረጃዎች በቀጥታ ለመመልከት ያስችላል. ይሁን እንጂ የፀሐይን ቀጥተኛ እይታ ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ስትሸፍን በጠቅላላው ግርዶሽ ጊዜ ብቻ አስተማማኝ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል. አለበለዚያ መነጽሮቹ መደረግ አለባቸው.
መጪው የፀሐይ ግርዶሽ ለኒው ሃምፕሻየር ነዋሪዎች እነዚህን አስደናቂ የሰማይ ክስተቶች በራሳቸው እንዲመለከቱ ልዩ እድል ይሰጣል። ስለዚህ የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ያድርጉ እና እነዚህን የተፈጥሮ ድንቆች በሰማይ ላይ በደህና ለመመልከት ይዘጋጁ።
ምንጭ፡ ያለንበት ግዛት – የኒው ሃምፕሻየር ዩኒቨርሲቲ፣ ኤሚ ኪይሴ፣ ጆን ኤስ.ጂያንፎርቴ፣ ሎሪ ሃርኖይስ