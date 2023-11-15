አስደናቂ ግኝቶች፡ የቃጫ ፍንዳታዎች እና በወጣት የፀሐይ አይነት ኮከቦች ውስጥ ከፍተኛ ፍንዳታዎች

ወጣት የፀሐይ ዓይነት ኮከቦች ስለ ፀሐይ-ምድር አከባቢዎች አስገራሚ ሚስጥሮችን ማግኘታቸውን ሲቀጥሉ የሳይንስ ሊቃውንትን ቀልብ ስቧል። በተለይም በእነዚህ ኮከቦች ውስጥ ሱፐርፍላሬስ መከሰት የራሳችንን የፀሀይ ፈንጂ ክስተቶችን ተፈጥሮ ለመረዳት ልዩ መስኮት ይሰጠናል።
በ12 ቀናት የብዙ ሞገድ ርዝመት የዘመቻ ምልከታ ተመራማሪዎች የወጣቱን የፀሐይ አይነት ኮከብ ኢኬ ድራኮኒስን ለማጥናት የTESS፣ NICER እና የሴሜይ ቴሌስኮፕን ኃይል ተጠቅመዋል። ከ50 እስከ 120 ሚሊዮን አመት እድሜ ያለው ኮከቡ ከዚህ ቀደም ባሳየው ሰማያዊ ለውጥ የኤች.ኤ.ኤ.ኤ መምጠጥ ምክንያት ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው - ከሱፐርፍላር ጋር የተያያዘ የፈትል ፍንዳታ ምልክት።
በአንድ ጊዜ በኦፕቲካል እና በኤክስሬይ ምልከታ፣ ቡድኑ ከ1.5×10^33 እስከ 1.2×10^34 erg የሆነ አስገራሚ የኢነርጂ ክልል ያላቸው ሶስት ሱፐርፍላሬዎችን ለይቷል። እነዚህ ግዙፍ ፍንዳታዎች፣ ከትላልቅ የፀሐይ ጨረሮች ኃይል ጋር ሲነፃፀሩ፣ በእነዚህ ወጣት ኮከቦች ውስጥ እየተከሰቱ ያሉትን ኃይለኛ ክስተቶች ብርሃን ፈንጥቀዋል።
ሆኖም፣ ይህንን ግኝት በእውነት የሚለየው በ EK Draconis ላይ ታይቶ የማይታወቅ ሁለት ታዋቂ ፍንዳታዎች ግኝት ነው። እነዚህ ፍንዳታዎች በ 690 እና 430 ኪ.ሜ በሰከንድ ፍጥነት ያላቸው የጋዝ እንቅስቃሴዎችን ከኮከቡ ርቀው እንደ ብሉዝ የተቀየሩ Hα ልቀቶች ተስተውለዋል። የእሳተ ገሞራዎቹ ብዛት 1.1×10^19 እና 3.2×10^17 ግራም ይገመታል።
ወጣት የፀሐይ ዓይነት ኮከቦችን ማሰስ ስንቀጥል፣እነዚህ አስደናቂ ግኝቶች ብዙ አንድምታ አላቸው። በትላልቅ የፀሐይ ግፊቶች ጥናት ውስጥ ከረጅም ጊዜ በፊት የቆየ ግንኙነት በሱፐርፍላሬስ እና በፋይል / ታዋቂነት ፍንዳታ መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያሳዩ ወሳኝ የምልከታ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ።
በእያንዳንዱ አዲስ ግኝት፣ ፀሀያችንን እና የከዋክብት ወንድሞቿን ስለሚቀርጹ ተለዋዋጭ ሂደቶች ያለንን ግንዛቤ እናሰፋለን። የወጣት የፀሐይ ዓይነት ኮከቦችን ምስጢር ለማወቅ የሚደረገው ጥረት ስለእነዚህ አስፈሪ የሰማይ አካላት ተፈጥሮ የበለጠ ትኩረት የሚስቡ ግንዛቤዎችን ይፋ እንደሚያደርግ ቃል ገብቷል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
Q: ሱፐርፍላሬስ ምንድን ናቸው?
A: ሱፐርፍላሬስ የራሳችንን ፀሃይን ጨምሮ በከዋክብት ላይ የሚከሰቱ እጅግ በጣም ሃይለኛ እና ኃይለኛ ፍንዳታዎች ናቸው። በኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች እና በተሞሉ ቅንጣቶች መልክ እጅግ በጣም ብዙ ኃይልን ይለቃሉ።
Q: የክር ፍንዳታ ምንድን ነው?
A: የፋይል ፍንዳታ፣ ታዋቂነት በመባልም የሚታወቀው፣ እንደ ፀሐይ ያሉ ጥቅጥቅ ያሉ እና ቀዝቃዛ ፕላዝማ ከኮከብ የሚወጣባቸው ክስተቶች ናቸው። እነዚህ ፍንዳታዎች ብዙውን ጊዜ ከፀሃይ ጨረሮች እና ከኮሮናል ጅምላ ማስወጣት ጋር ይያያዛሉ።
Q: በአንድ ጊዜ የሚደረጉ የጨረር እና የኤክስሬይ ምልከታዎች ሱፐርፍላሬስን ለማጥናት እንዴት ይረዳሉ?
A: በተመሳሳይ ጊዜ የጨረር እና የኤክስሬይ ምልከታዎች ሳይንቲስቶች በሱፐርፍላሬስ ሃይል ማመንጫ ውጤቶች ላይ አጠቃላይ መረጃን እንዲሰበስቡ ያስችላቸዋል። የኦፕቲካል ምልከታዎች ልቀቶችን በሚታየው ብርሃን ይይዛሉ, የኤክስሬይ ምልከታዎች በእነዚህ ፈንጂ ክስተቶች ውስጥ ስለሚከሰቱ ከፍተኛ የኃይል ሂደቶች ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ.
Q: ለምንድነው ወጣት የፀሐይ አይነት ኮከቦች ሱፐርፍላሬስን በማጥናት ፍላጎት ያላቸው?
A: ወጣት የፀሐይ ዓይነት ኮከቦች ሱፐርፍላሬስን ለማጥናት እንደ ጠቃሚ ኢላማዎች ያገለግላሉ ምክንያቱም እነሱ የበለጠ ንቁ እና ለእነዚህ ፈንጂ ክስተቶች የተጋለጡ ናቸው። የሳይንስ ሊቃውንት በእነዚህ ኮከቦች ውስጥ የሱፐርፍላሬስን ባህሪያት እና ባህሪ በማጥናት ስለ የከዋክብት ዝግመተ ለውጥ የመጀመሪያ ደረጃዎች እና እንደነዚህ ያሉ ክስተቶች በፕላኔታዊ ስርዓቶች ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተፅእኖ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ምንጮች: astro-ph.SR