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ናሳ የማርስ ኦክስጅንን የማመንጨት ሙከራን ደመደመ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 11, 2023
ናሳ የማርስ ኦክስጅንን የማመንጨት ሙከራን ደመደመ

ናሳ ከማርስ ከባቢ አየር ኦክስጅን ለማውጣት የተነደፈውን የማርስ ኦክሲጅን ኢን-ሲቱ ሪሶርስ አጠቃቀም ሙከራ (MOXIE) ማጠናቀቁን በቅርቡ አስታውቋል። በኤምአይቲ ኢንጂነሮች እና ሳይንቲስቶች የተፈጠረው MOXIE በቀይ ፕላኔት ላይ በነበረበት ጊዜ 16 ጊዜ በመሮጥ በአጠቃላይ 122 ግራም ኦክስጅንን አምርቷል። ከፍተኛው የምርት መጠኑ በሰዓት 12 ግራም ነበር፣ ይህም የናሳ የመጀመሪያ ግቦችን አልፏል። ሆኖም፣ ስኬታማ ቢሆንም፣ ለMOXIE 2.0 ምንም ዕቅዶች የሉም።

በMOXIE የተቀጠረው ሂደት አቧራውን ለማስወገድ የሚመጣውን አየር በማጣራት እና ከዚያም በመጭመቅ እና እስከ 800°ሴ (1,470°F) ድረስ ማሞቅን ያካትታል። በዚህ የሙቀት መጠን ኦክሲጅን በማርስ ከባቢ አየር ውስጥ ካለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሊወጣ ይችላል። የተቀዳው ኦክሲጅን ወደ ከባቢ አየር ከመውጣቱ በፊት ተፈትኗል። የማውጣቱ ሂደት ከመጀመሩ በፊት ክፍሉን ለማሞቅ ሁለት ሰዓታት ፈጅቷል.

MOXIE በማርስ ላይ የሰው ልጅ ፍለጋን ለመደገፍ ያለመ ስለነበር ለ Perseverance rover ልዩ ተጨማሪ ነገር ነበር። አንድ መርከበኞች በማርስ ላይ በሕይወት መትረፍ እና በመሬት ላይ ያሉትን ሀብቶች በመጠቀም ወደ ቤት መመለስ እንደሚቻል አሳይቷል። የረዥም ጊዜ ተልእኮዎችን እድሎች በሚመረምሩበት ጊዜ የውስጠ-ውስጥ ሀብት አጠቃቀም (ISRU) ጽንሰ-ሀሳብ በናሳ እና አጋሮቹ ውስጥ ትልቅ ፍላጎት ያለው ርዕስ ነው።

በMOXIE የሚመነጨው ኦክስጅን የተለያዩ እምቅ አፕሊኬሽኖች ያሉት ሲሆን በጣም ጠቃሚው ለሮኬቶች ደጋፊነት መጠቀሙ ነው። ይሁን እንጂ ለዚህ ዓላማ ከፍተኛ መጠን ያስፈልጋል. ምንም እንኳን ሙከራው የተሳካለት እና የተገኘው እውቀት ቢሆንም፣ በአሁኑ ጊዜ MOXIE 2.0 ለማዘጋጀት ምንም ዕቅድ የለም። በምትኩ፣ የናሳ ቀጣዩ እርምጃ ከ MOXIE ጋር ተመሳሳይ የሆነ የኦክስጂን ጀነሬተርን ያካተተ ሙሉ ስርዓት መዘርጋት፣ እንዲሁም የተፈጠረውን ኦክስጅን የማጠራቀሚያ እና የማጠራቀሚያ ዘዴን ያካትታል።

ምንጭ-ናሳ

By ገብርኤል Botha

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