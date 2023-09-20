ፓራሳይት የጉንዳን ባህሪን በሙቀት መቀየሪያ ይቆጣጠራል

በኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ላንሴት ጉበት ፍሉክ ጉንዳንን የሚጎዳ ጥገኛ ትል ልዩ የሆነ የአስተናጋጁን ባህሪ የሚቀይር "ማብራት/ማጥፋት" እንዳለው ደርሰውበታል። ማብሪያው የሚሠራው በሙቀት መጠን ነው, ጥገኛ ትል የሙቀት መጠኑ ዝቅተኛ በሚሆንበት ጊዜ የጉንዳን ባህሪን ብቻ ይቆጣጠራል. በ Behavioral Ecology ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ በተህዋሲያን እና በአስተናጋጆቻቸው መካከል ስላለው ውስብስብ ግንኙነት ብርሃን ፈንጥቋል።
የአስተናጋጆቻቸውን ባህሪ የሚቆጣጠሩ እና የሚቆጣጠሩ ጥገኛ ተውሳኮች በተፈጥሮ ውስጥ የታወቁ ናቸው። ኮርዲሴፕስ, የዞምቢቢ ፓራሲቲክ ፈንገስ ቤተሰብ, ዋነኛ ምሳሌ ነው. እነዚህ ፈንገሶች የተለያዩ የነፍሳት ዝርያዎችን ያጠቃሉ, ባህሪያቸውን ይለውጣሉ እና በመጨረሻም ወደ መራባት ያመራሉ. የላንሴት ጉበት ፍሉ አስተናጋጁን የመቆጣጠር ተመሳሳይ ችሎታ አለው፣ ነገር ግን ይህ አዲስ ምርምር ይህንን ባህሪ ለማንቃት የሙቀት መጠኑን አስፈላጊነት ያሳያል።
የጉበት ጉንፋን ጉንዳኖችን በሚበክልበት ጊዜ አብዛኞቹ በጉንዳኑ ሆድ ውስጥ ተደብቀዋል ፣ በ capsule የተጠበቀ። አንድ የጉበት ጉንፋን ራሱን ከጉንዳን አእምሮ ጋር በማያያዝ ጉንዳን መንጋውን በሳር ምላጭ ላይ እንዲጭን ያደርገዋል። ይህ ጉንዳን በግጦሽ አጥቢ እንስሳት የመበላት ዕድሉን በሚያስገኝ መንገድ ያስቀምጣል። መከላከያው ካፕሱል በአዲሱ አስተናጋጅ አንጀት ውስጥ ይሟሟል፣ እና የጉበት ጉንፋን ወደ ጉበት ይደርሳሉ። ከጉንዳን አንጎል ጋር የተጣበቀው ጉንፋን እራሱን መሥዋዕት በማድረግ ለሌሎች ጥገኛ ተሕዋስያን ይጠቅማል።
በሕይወት የተረፉት ጉበት ፍሉዎች የአስተናጋጁን ደም ይመገባሉ, አዋቂዎች ይሆናሉ እና እንቁላል ይጥላሉ. እነዚህ እንቁላሎች በሴላዎች በሚበሉት በአስተናጋጁ ሰገራ ውስጥ ይወጣሉ. ከዚያም ቀንድ አውጣዎቹ እጮችን ከሙዘር ጋር በማሳል፣ እጮቹን ወደ ውስጥ የሚወስዱትን ጉንዳኖች በመሳብ ዑደቱን ይቀጥላሉ ።
ቀደም ሲል ከተመራማሪዎቹ አንዱ ብሪያን ሉንድ ፍሬዴንስቦርግ ባደረጉት የላቦራቶሪ ጥናቶች የተጠቁ ጉንዳኖች በሞቀ ሙቀት ውስጥ ቅጠልን የመንከስ እድላቸው አነስተኛ መሆኑን አሳይቷል። ይህንን የበለጠ ለመመርመር ተመራማሪዎቹ የሙቀት መጠንን እና እርጥበትን በሚቆጣጠሩበት ጊዜ በዱር ውስጥ የተበከሉ ጉንዳኖችን ተመልክተዋል. ውጤቶቹ የላብራቶሪ ግኝቶቹን አረጋግጠዋል, ይህም የተበከሉ ጉንዳኖች በቀዝቃዛ ሙቀት ውስጥ እራሳቸውን ከሳር ቅጠሎች አናት ላይ በማያያዝ እና የሙቀት መጠኑ እየጨመረ ሲሄድ ንክሻቸውን ይለቃሉ.
ጥገኛ ተውሳኮች አስተናጋጆቻቸውን እንዴት እንደሚቆጣጠሩ መረዳቱ የብዝሃ ህይወትን እና በዝርያ መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት ለመረዳት ወሳኝ ነው። ይህ ጥናት የሙቀት መጠንን አስፈላጊነት የሚያጎላ እና እንዲህ ያሉ ማጭበርበሮችን ለማነሳሳት እና በተፈጥሮ መኖሪያቸው ውስጥ ጥገኛ የሆኑ ጉንዳኖች ባህሪ ላይ አዲስ ግንዛቤን ይሰጣል።
ትርጓሜዎች
– የላንሴት ጉበት ፍሉ፡- ቀንድ አውጣ፣ ጉንዳን እና የግጦሽ አጥቢ እንስሳትን ጨምሮ የተለያዩ አስተናጋጆችን የሚያጠቃ ጥገኛ ትል።
– ፓራሲዝም፡- አንዱ በሌላው ጥቅም የሚጠቀምበት በሁለት ፍጥረታት መካከል ያለ ግንኙነት።
- የባህሪ ስነ-ምህዳር፡- የእንስሳትን ባህሪ ከአካባቢያቸው ጋር በተያያዙ ጥናቶች ላይ ጥናት የሚያደርግ ሳይንሳዊ ጆርናል።
ምንጭ፡- የኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ